Marathi News
  2026 च्या सुरुवातीलाच ISRO ची मोहिम अपयशी; तरीही अंतराळातून आलाय मेसेज, संकटांवर मात करत कसा वाचला एकटा उपग्रह?

2026 च्या सुरुवातीलाच ISRO ची मोहिम अपयशी; तरीही अंतराळातून आलाय मेसेज, संकटांवर मात करत कसा वाचला एकटा उपग्रह?

ISRO Rocket Launch: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या आतापर्यंतच्या अनेक मोहिमांना चांगलं यश मिळाल्याचं आतापर्यंत पाहण्यात आहे. मात्र 12 जानेवारीच्या मोहिमेत इस्रोला अपयशाचा सामना करावा लागला होता.   

सायली पाटील | Updated: Jan 14, 2026, 04:17 PM IST
Isro news Spanish satellite kid capsule survives in isro rocket launch failure PSLV C62

ISRO PSVL C62 Mission Rocket Launch: चारही बाजूंनी जेव्हा संकटांचा विळखा बसतो, तरीही त्या क्षणी एक मार्ग कायमच योग्य दिशेला नेण्याचं काम करत असतो. असंच काहीसं इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनं अनुभवलं आहे. 12 जानेवारी 2026 रोजी इस्रोची PSVL C62 Mission ही मोहिम अपयशी ठरली आणि जागतिक आंतरराष्ट्रीय अंतराळ क्षेत्रातही या मोहिमेनं सर्वांचं लक्ष वेधलं. मात्र या संकटाच्या काळातही एक सकारात्मक बाब समोर आल्यानं साऱ्यांचच लक्ष या मोहिमेकडे वळलं आहे.

स्पेनच्या ऑर्बिटल पॅराडाईम या कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार इस्रोच्या या अपयशी मोहितमेतूनही एक लहान उपग्रह अर्थात केडी कॅप्सूल सुरक्षित राहिलं आहे. ज्यावेळी रॉकेटमध्ये बिघाड झाला, त्यावेळी मुख्य उपग्रह नष्ट झाला. मात्र, 25 किलोचं लहान मॉडेल रॉकेटपासून विभक्त होण्यात यशस्वी ठरला आणि परिस्थिती वाईट असतानाही या उपग्रहानं पृथ्वीवर संदेश पाठवण्यास सुरुवात केली. 

स्पेनच्या कंपनीकडून सोशल मीडियावर जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार हे लहान रॉकेट मुख्य उपग्रहापासून वेगळं झालं खरं. मात्र तरीही ते सुरू होतं आणि त्यानं या मोहिमेतील 3 मिनिटांहून अधिक वेळासाठीची माहितीसुद्धा मेसेज स्वरुपात पाठवली. प्रचंड उष्णता आणि दबावाचा सामना केल्यानंतरही हे मॉडेल सुरक्षित राहिलं, ज्याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे. 

कशा पद्धतीनं तयार करण्यात आलं होतं हे कॅप्सूल? 

हे कॅप्सूल अशा पद्धतीनं तयार करण्यात आलं होतं ज्यामध्ये अवकाशातून परतताना ते दक्षिण पॅसिफिक महासागरात कोसळेल आणि परतताना त्यानं इतकी प्रचंड उष्णता, दाब झेलत तयार झालं आणि हे कॅप्सूल सुखरुपरित्या परतलं. इस्रोची ही वर्षातील पहिलीच मोहिम होती, ज्यामध्ये  PSLV C-62  12 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 10:17 मिनिटांनी लाँच करण्यात आलं होतं. 

सदर मोहमेमध्ये भारतातील DRDO चा एक खास उपग्रह आणि इतर देशांच्या 15 उपग्रहांचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र, उड्डाणादरम्यान रॉकेटच्या तिसऱ्या टप्प्यात तांत्रिक बिघाड झाला आणि हे उपग्रह निर्धारित कक्षेत पोहोचू शकले नाहीत, ज्यामुळं ते सर्व उध्वस्त झाल्याचं सांगण्यात आलं. मोहिमेतीय हे अपयश इस्रोप्रमुखांनीसुद्धा स्वीकारलं असून, त्याबाबतची तपासणी शास्त्रज्ञ करत असल्याचं सांगितलं. ज्यामुळं सध्या या मोहिमेतील एकच आशा असणाऱ्या आणि बचावलेल्या लहानशा कॅप्सूलमधील माहितीचा अहवाल कधी समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
ISROISRO NewsIsro latest updateपीएसएलव्हीफेल्युअर

