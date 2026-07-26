/ISRO च्या उपग्रह फोटोंनी वाढवली चिंता! देशातील बहुतांश भागावर दाट ढगांचे सावट, पुढील आठवडाभर मुसळधार पाऊस?

देशभरात सुरू असलेल्या जोरदार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर ISRO च्या हवामान उपग्रहांनी टिपलेल्या ताज्या चित्रांनी हवामान तज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. अरब समुद्रापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत भारतातील बहुतांश भूभागावर दाट ढगांचे आच्छादन दिसत असून, यामुळे पुढील सहा ते सात दिवस अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
INSAT-3DR आणि INSAT-3DS या हवामान उपग्रहांनी पाठवलेल्या ताज्या माहितीनुसार, सध्या देशातील सुमारे 88 ते 92 टक्के भाग दाट ढगांनी व्यापलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी हे प्रमाण जवळपास 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. ढगांचे प्रमाण काहीसे कमी झाले असले तरी पावसाचा धोका अद्याप कायम असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.
उपग्रहांच्या थर्मल इन्फ्रारेड आणि वॉटर वेपर प्रतिमांमधून मध्य भारत, पूर्व भारत, बंगालचा उपसागर आणि ईशान्येकडील राज्यांवर सर्वाधिक दाट ढगांचे आवरण असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर उंच आणि घनदाट ढगांचा मोठा पट्टा तयार झाला आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल सक्रिय मान्सून पट्टा आणि बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर-पश्चिम भागात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे होत आहे. हे कमी दाबाचे क्षेत्र आणखी बळकट होण्याची शक्यता असल्याने पूर्व भारतात पावसाचा जोर वाढू शकतो.
पावसाची तीव्रता आणि ढगांची क्षमता मोजण्यासाठी हवामान तज्ज्ञ ढगाच्या वरच्या भागाचे तेजस्वी तापमान (CTBT) या पद्धतीचा वापर करतात. ढगांची वरची पातळी जितकी अधिक थंड असते, तितके ते ढग उंच आणि अधिक शक्तिशाली मानले जातात. अशा ढगांमधून मुसळधार पावसाची शक्यता अधिक असते. ताज्या उपग्रह निरीक्षणांमध्ये ओडिशा, आंध्र प्रदेशचा किनारपट्टी भाग आणि बंगालच्या उपसागरावरील ढगांचे तापमान सर्वात कमी नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरातील तसेच राजस्थान परिसरातील कमी दाबाच्या दोन्ही प्रणाली पुढील दोन ते तीन दिवस सक्रिय राहतील. त्यामुळे महिनाअखेरीपर्यंत देशाच्या मोठ्या भागावर दाट ढगांचे आच्छादन कायम राहण्याची शक्यता असून, अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर सुरूच राहू शकतो.