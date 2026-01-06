ISRO चा सायंटिस्ट आता हॉटेलमध्ये काम करतोय; इंजिनीयर पदाची नोकरी का सोडली? कारण जाणून शॉक व्हाल

ISRO Scientist : कधी कधी सर्वसामान्य वाटणाऱ्या व्यक्ती किती मोठ्या कतृत्वाना असतात याची आपण कल्पनाही करु शकत नाही. अशीच एक कहाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका रेस्टॉरंटमध्ये सामान्य वाटणाऱ्या संभाषणाने सर्वांनाच थक्क केले आहे. व्हिडिओमध्ये एक ग्राहक रेस्टॉरंटमध्ये जेवताना दिसतो आणि जवळ उभ्या असलेल्या एका माणसाला विचारतो की तो मॅनेजर आहे का. तो माणूस शांतपणे उत्तर देतो, "हो." मग ग्राहक विचारतो की तो तिथे किती काळ काम करत आहे. मॅनेजर उत्तर देतो, "तीन महिने."त्यानंतरच्या संभाषणाने सर्वांनाच धक्का बसतो.
रेस्टॉरंट मॅनेजरने सांगितले की तो पूर्वी इस्रो (भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना) मध्ये काम करत होता. हे ऐकून ग्राहक आश्चर्यचकित झाला. ग्राहक त्याला विचारतो की तो तिथे काय करत होता. मॅनेजर उत्तर देतो, "मी तिथे रॉकेट सायंटिस्ट-इंजिनिअर होतो." ग्राहकाला विश्वास बसत नाही आणि तो विचारतो, "तू इस्रो सोडून इथे आलास?" मॅनेजर पश्चात्ताप न करता उत्तर देतो, "हो, मी तिथे 16 वर्षे काम केले आणि नंतर तिथले काम सोडले. यानंतर त्याने नोकरी सोडण्याचे जे कारण सांगितले ते ऐकून ग्राहक शॉक झाला.
इस्रोमधील कामाची पद्धत त्याने सांगितली. उपग्रह असेंब्ल करण्याचे काम अत्यंत तणावपूर्ण असते." त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या कामाचे गांभीर्य स्पष्ट केले. इस्रोमध्ये उपग्रह असेंब्ली अत्यंत तणावपूर्ण असते. सहनशीलता पातळी 0.01 किंवा त्याहूनही कमी आहे. एक लहान भाग एकत्र करण्यासाठी अनेक घटक लागतात आणि प्रत्येक घटक अचूकपणे मोजला पाहिजे. अगदी थोडीशी त्रुटी देखील संपूर्ण प्रणालीला अपयशी ठरू शकते.
हे सामजावून सांगताना या सायंटिस्टने मानवी केसांच्यां जाडीचे उदाहरण दिले. मानवी केसांची जाडी अंदाजे 0.004 मायक्रॉन असते. असेंब्ली दरम्यान जर चुकून एक केसही दोन भागांमध्ये पडला तर सहनशीलता 0.05 मायक्रॉनपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण मिशन खराब होऊ शकते. इतक्या अचूकतेने आणि सतत दबावाखाली काम करणे मानसिकदृष्ट्या थकवणारे असू शकते.
यामुळेच तणावापासून ब्रेक म्हणून मी रेस्टॉरंमध्ये नोकरी करत आहे. इथे मला कोणताही तणाव नाही. दरम्यान मी अमेरिकेत नासासाठी अर्ज देखील केला होता, परंतु काही कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे संधी मिळू शकली नाही. म्हणून, सध्या तरी, त्याने करिअर ब्रेक घेण्यासाठी आणि मनाची शांती मिळविण्यासाठी ही नोकरी निवडली आहे. "मी फक्त थोडा आराम करत आहे असे त्याने सांगितले.