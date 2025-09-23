ISRO मध्ये नोकरी आणि 1 लाखांवर पगार; कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या!

ISRO Job Details: चांगल्या पद आणि पगाराची नोकरी मिळावी असं प्रत्येकालाच वाटत असत. तुम्हीदेखील अशा संधीच्या शोधात असाल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची ठरु शकते. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र (व्हीएसएससी) आणि इतर केंद्रांत भरती सुरु आहे. यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, पगार, अर्जाची शेवटची तारीख याचा सविस्तर तपशील देण्यात आलाय.
इस्त्रो अंतर्गत शास्त्रज्ञ व अभियंता पदांसाठी 17 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. सरकारी नोकरीसाठी उत्सुक युवकांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. या भरती मोहिमेत पोस्ट कोड 1554 ते 1558 व्हीएसएससी केंद्रासाठी राखीव आहेत, तर 1559 व 1560 विविध इस्रो केंद्रांसाठी आहेत. हे पद शास्त्रीय व अभियांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी असून, अंतराळ संशोधनातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी योग्य उमेदवारांची निवड केली जाईल. रिक्त जागांची संख्या मर्यादित असल्याने स्पर्धा खूप मोठी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्जदारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून बीई/बीटेक किंवा एमई/एमटेक पदवी प्राप्त केलेली असावी. बीटेकसाठी 65% व एमटेकसाठी 60% गुणांची कमाल अट आहे. वयाची मर्यादा 30 वर्षे (6 ऑक्टोबर 2025नुसार) असून, केंद्र सरकार कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्तींना शिथिलता मिळेल. जन्मतारीख 1995 पूर्वी किंवा 2007 नंतर नसावी.
निवडलेल्या उमेदवारांना स्तर 10 अंतर्गत 56,100 ते 1,77,500 रुपये मासिक मूलभूत वेतन मिळेल. याशिवाय महागाई भत्ता, निवास भत्ता व प्रवास भत्ता यांसारखे अतिरिक्त फायदे उपलब्ध असतील. ही नोकरी अंतराळ क्षेत्रातील स्थिर व प्रतिष्ठित करिअरची पायरी आहे. त्यामुळे ही संधी जाऊ देऊ नका.
इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी सर्वप्रथम www.vssc.gov.in वर जा. करिअर विभागात 'शास्त्रज्ञ/अभियंता अर्ज' लिंक निवडा. वैयक्तिक माहिती भरून नोंदणी करा, कागदपत्रे जोडा, शुल्क भरून अर्ज सादर करा. सबमिशननंतर पुष्टीकरण डाउनलोड करून ठेवा. लेखी चाचणीची तारीख लवकर जाहीर केली जाईल.
अर्जापूर्वी जाहिरातीचे काळजीपूर्वक वाचा. याची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 22 सप्टेंबर पासून सुरू झाली असून, अधिकृत वेबसाइटवरून सहज नोंदणी करता येते.6 ऑक्टोबर 2025 ही अंतिम मुदत आहे. उशीरा अर्ज नाकारले जातील, याची नोंद घ्या. इस्रोच्या या भरतीने हजारो इंजिनीअर्सना अंतराळ मोहिमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल, त्यामुळे योग्य तयारी करा. तुमच्याकडे काही दिवस शिल्लक आहेत, हे लक्षात ठेवून तयारीला लागा.
