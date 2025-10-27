English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Explainer: पत्नीच्या 1,65,00,000 रुपयांच्या दागिन्यांवर IT चा कब्जा; पण पतीच्या एका खेळीने पटली बाजी...

आयकर विभागाने त्याच्या घरावर छापा टाकल्यावर घरात 1,65,00,000 रुपयांचे दागिनी सापडले. या दागिन्यांचे काही कागदपत्र नव्हती. त्यामुळे तो संकटात आला पण...

नेहा चौधरी | Updated: Oct 27, 2025, 09:53 PM IST
दागिने आणि महिलांचं एक वेगळ आणि खास नातं असतं. दागिनी कितीही असले तरी कमीच वाटतात. त्यात दिवसेंदिवस सोन्याचे दर वाढत असल्याने दागिनी घेण्याची इच्छा महिलांना दूरवर दिसत नाहीय. तरी काही करुन महिला दागिनी घेण्यासाठी पैसे जमा करतात. नुकतीच सोशल मीडियावर एक बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आहे. जिथे सोन्याच्या दागिन्यांमुळे पत्नीला चक्क आयकर विभागाची नोटीस आली आहे. 2019 मधील या प्रकरणात 2025 मध्ये आयकर विभागाने या प्रकरणात करदात्याला मोठी दिलास दिलाय. काय आहे नेमकं प्रकरण आणि पतीने असं काय केलं की, त्याचे सोनं वाचलं जाणून घेऊयात. 
 
झालं असं की, बंगळुरुतील सुरेशच्या (नाव गुप्त ठेवलेले) घरावर 14 नोव्हेंबर 2019 मध्ये आयकर विभागाने छापा टाकला. तेव्हा त्यांच्या घरात 1.65 कोटींचे सोन्याचे दागिने आणि 3 किलो चांदीच्या वस्तू आढळल्यात.  इनव्हॉइस, बँक आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंट आणि शोध दरम्यान तयार केलेल्या इन्व्हेंटरीमधील तफावत उद्धृत करून, कर निर्धारण अधिकाऱ्याने सुरेशच्या उत्पन्नात आयकर कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत अस्पष्ट गुंतवणूक म्हणून हे मूल्य जोडले.

सुरेशने दावा केला की, हे दागिने त्याची पत्नी शुभा सुनील यांचे असल्याचं त्यांनी आयकर विभागाला सांगितले. ज्यांच्या आयकर रिटर्न (ITR) ने आधीच या मालमत्ता उघड करण्यात आला आहे. त्याने असाही दावा केला की काही दागिने वडिलोपार्जित तर काही भेट म्हणून मिळाले आहेत. जरी त्याने यासाठी कोणतेही कागदोपत्री पुरावे दिले नाहीत. यानंतर सुरेशने अपील आयुक्त (CIT(A)) आणि नंतर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), बंगळुरूकडे अपील केली. 

यामुळे झाला पतीचा विजय...

इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, या वर्षी 11 सप्टेंबर रोजी, आयटीएटीने सीआयटी(ए) चा आदेश कायम ठेवला, जो सुरेशच्या बाजूने लावला. न्यायाधिकरणाने असे नमूद केले की, करनिर्धारण अधिकाऱ्याने पत्नीच्या मूल्यांकनात कलम 143(3), 153 सी आणि 153 डी अंतर्गत दागिन्यांचा स्रोत आणि मालकी आधीच मान्य केली होती. पत्नीच्या परतफेडीत समान दागिने आधीच समाविष्ट असल्याने, सुरेशच्या प्रकरणात ते संदिग्ध मानले जाऊ शकत नाही. त्यानंतर, महसूल विभागाचे अपील फेटाळण्यात आली. न्यायाधिकरणाने असेही निरीक्षण नोंदवले की जप्त केलेल्या दागिन्यांची यादी, संलग्नके आणि वर्णन दोन्ही मूल्यांकनांमध्ये सारखेच होते, ज्यामुळे पतीच्या प्रकरणात स्वतंत्र समावेशासाठी कोणताही कायदेशीर आधार उरला नव्हता.

आयकर कायद्यात स्पष्टीकरण न दिलेल्या गुंतवणुकीचा अर्थ काय आहे?

आयकर कायद्याच्या कलम 69 मध्ये अशा परिस्थितींचा समावेश आहे, जिथे करदात्याने कर निर्धारण वर्षाच्या आधीच्या आर्थिक वर्षात गुंतवणूक केली आहे. पण या गुंतवणुकी त्यांच्या लेखापुस्तकांमध्ये नोंदवल्या जात नाहीत आणि निधीचा स्रोत कर निर्धारण अधिकाऱ्याच्या समाधानासाठी स्पष्ट केला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, या गुंतवणुकीचे मूल्य त्या आर्थिक वर्षासाठी करदात्याचे उत्पन्न मानले जाऊ शकते.

गुंतवणुकीचा स्रोत उघड करण्यात अयशस्वी झाल्यास...

अशा मानलेल्या उत्पन्नावर 60 टक्के फ्लॅट दराने कर आकारला जातो. त्यावर 25 टक्के अतिरिक्त अधिभार आणि 4 टक्के आरोग्य आणि शिक्षण उपकर आकारला जातो. ज्यामुळे 78 टक्के प्रभावी कर दर येतो. उच्च कर दराव्यतिरिक्त, अशा गुंतवणुकीचा स्रोत उघड न केल्याबद्दल करदात्यांना देखील दंड आकारला जाऊ शकतो. ही तरतूद अनेकदा दागिने, रोख रक्कम किंवा इतर मौल्यवान वस्तू यासारख्या उच्च-मूल्याच्या मालमत्तेवर लागू होते आणि संपत्तीचे सर्व स्रोत योग्यरित्या मोजले जातात आणि कर आकारला जातो याची खात्री करण्याचा उद्देश आहे.

