जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, 'माझे मित्र, तुम्हाला...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त जगभरातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासह अनेक देशांच्या नेत्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलनी यांनीही पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. एक्सवर पोस्ट शेअर करत त्यांनी नरेंद्र मोदींना उत्तम आरोग्य आणि यशासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्या पुढे म्हणाल्या की, "इटली आणि भारत आपल्या मैत्रीचे दृढ बंध अधिक बळकट करत आहेत आणि आपल्या राष्ट्रांसाठी सहकार्य व समृद्धीचे भविष्य एकत्रितपणे घडवत आहेत."
"माझे मित्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. मी तुम्हाला उत्तम आरोग्य आणि यशासाठी शुभेच्छा देते. दोन्ही देशांमधील घनिष्ठ मैत्री सतत दृढ होत आहे आणि आपण मिळून आपल्या देशांसाठी सहकार्य व प्रगतीचे भविष्य घडवत आहोत," असं मेलोनी यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
Buon compleanno al mio amico @narendramodi, a cui auguro salute, energia e successo. Italia e India continuano a rafforzare il loro profondo legame di amicizia, costruendo insieme un futuro di cooperazione e prosperità per le nostre Nazioni.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2026
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि जागतिक स्तरावरील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण प्रभावाचे कौतुक केले. पुतिन म्हणाले, "आपल्या देशवासियांच्या मनात आपल्याबद्दल प्रचंड आदर आहे आणि जागतिक स्तरावरही आपले स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत आणि रशिया यांच्यातील विशेष व धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यात आपण दिलेल्या वैयक्तिक योगदानाचे कितीही कौतुक केले तरी ते कमीच ठरेल."
नेतन्याहू काय म्हणाले?
दरम्यान, नेतन्याहू यांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये मोदींची प्रशंसा करताना ते म्हणाले, "तुमच्या नेतृत्वामुळे भारताचे रूपांतर एका प्रमुख जागतिक शक्तीमध्ये झाले आहे. तुम्ही अशीच अनेक वर्षे नेतृत्व करत राहावे आणि तुमचे आयुष्य उत्तम आरोग्य व आनंदाने भरलेले असावे, अशी मी कामना करतो." नेतान्याहू यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतचा आपला एक फोटोही शेअर केला.
दरम्यान, भारतातील अमेरिकन दूतावासाने 'एक्स'वर पोस्ट करत लिहिलं की, "राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वतीने, आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. आगामी वर्षात तुम्हाला उत्तम आरोग्य आणि सुख-समृद्धी लाभो, हीच सदिच्छा."
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही मोदींना शुभेच्छा दिल्या आहेत. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. तुम्हाला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो," अशी पोस्ट राहुल गांधी यांनी 'एक्स' (X) वर केली.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी 'एक्स'वर लिहिले, "भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जे एक सशक्त भारत घडवण्यासाठी समर्पित भावनेने कार्य करत आहेत, त्यांना मी वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो. तुम्हाला उत्तम आरोग्यासह दीर्घायुष्य लाभो, अशी मी मनापासून कामना करतो."