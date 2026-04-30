1 मेपासून सिगरेटच्या किंमतीत 17% वाढ, Gold Flake, Premium Malboro चे दर कडाडले

देशभरातील धूम्रपान करणाऱ्यांना 1 मे पासून मोठा धक्का बसू शकतो. आयटीसी (ITC) आणि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया सिगारेटच्या किमती अंदाजे 17 टक्क्यांनी वाढवू शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वितरक स्तरावर झालेल्या चर्चेच्या आधारे ही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर या वर्षातील ही दुसरी मोठी दरवाढ असेल.
अहवालानुसार, मे महिन्यापासून गोल्ड फ्लेक प्रीमियम पॅकची किंमत ₹115 वरून अंदाजे ₹135 पर्यंत वाढू शकते. इतर प्रीमियम आणि व्हॅल्यू ब्रँड्सच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. क्लासिक, गोल्ड फ्लेक किंग्स आणि मार्लबोरो यांसारखे किंग-साईज ब्रँड्सदेखील तपासणीखाली आहेत, कारण मागील करवाढीमुळे या ब्रँड्सच्या विक्रीवर सर्वाधिक परिणाम झाला होता.
सरकारने यावर्षी 1 फेब्रुवारीपासून सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क 30% वरून 40% पर्यंत वाढवले. यानंतर, कंपन्यांनी विविध श्रेणींमधील किमती वाढवल्या. प्रीमियम ब्रँड्समध्ये सर्वात मोठी दरवाढ दिसून आली. किंग-साईज श्रेणीतील प्रति सिगारेटची किंमत सुमारे ₹20वरून ₹25-₹28 पर्यंत वाढली. यामुळे अनेक ग्राहकांनी स्वस्त पर्यायांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. आता, एप्रिलमध्ये विक्री घटल्यानंतर, कंपन्या नफ्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कराचा खर्च भरून काढण्यासाठी आणखी एका दरवाढीचा विचार करत आहेत.
जर 1 मे पासून किमती वाढल्या, तर धूम्रपान करणाऱ्यांना, विशेषतः प्रीमियम ब्रँड्ससाठी, जास्त पैसे मोजावे लागतील. अशा परिस्थितीत, ग्राहक महागडे ब्रँड्स सोडून स्वस्त पर्याय निवडू शकतात किंवा वापर कमी करू शकतात.
यापूर्वी, महाराष्ट्रातील डीलर तपासणीत असे दिसून आले होते की एप्रिलमध्ये सिगारेटच्या एकूण विक्रीत अंदाजे २०% घट झाली असावी. प्रीमियम किंग-साईज सेगमेंटमध्ये सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली. हे महत्त्वाचे आहे कारण आयटीसी लिमिटेड आणि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांचा ३०% पेक्षा जास्त महसूल किंग-साईज सिगारेटमधून येतो, त्यामुळे या श्रेणीतील मागणीचा कल कमाईसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो.
नवीन दरवाढीच्या अपेक्षेने २९ एप्रिल रोजी सिगारेट उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. आयटीसी लिमिटेडचे शेअर्स जवळपास ४% नी वाढले, तर गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेडचे शेअर्स व्यवहारादरम्यान ६.५% नी वाढले. निफ्टी एफएमसीजी निर्देशांकही वधारला होता, ज्यात आयटीसी सर्वाधिक वाढ झालेल्या कंपन्यांपैकी एक होती