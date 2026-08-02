/30 ऑगस्ट नक्की कशाची लास्ट डेट? एक चूक आणि अडकू शकतो तुमचा रिफंडचा पैसा!

आयकर रिटर्न (ITR) भरल्यानंतर अनेक करदाते आपले काम पूर्ण झाले असे समजतात. मात्र प्रत्यक्षात ITR दाखल केल्यानंतर त्याचे e-Verification करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 (असेसमेंट इयर 2026-27) साठी आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, 30 ऑगस्ट 2026 पर्यंत e-Verification पूर्ण न झाल्यास रिटर्न वैध मानला जाणार नाही. अशा परिस्थितीत कर परतावा (Income Tax Refund) मिळण्यास उशीर होऊ शकतो किंवा पुन्हा रिटर्न दाखल करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक करदात्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरल्यानंतर त्याची खात्री (Verification) करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असते. e-Verification झाल्यानंतरच आयकर विभाग तुमचा रिटर्न प्रक्रिया (Processing) करण्यास सुरुवात करतो. जर पडताळणीच झाली नाही, तर भरलेला ITR अपूर्ण मानला जातो. परिणामी रिफंड, कर समायोजन किंवा पुढील प्रक्रिया रखडू शकते.
यंदाच्या नियमानुसार ITR दाखल केल्यानंतर ठराविक कालावधीत e-Verification करणे बंधनकारक आहे. अनेक करदात्यांसाठी 30 ऑगस्ट 2026 ही महत्त्वाची अंतिम तारीख आहे. या मुदतीनंतर पडताळणी न केल्यास रिटर्न अवैध ठरू शकतो. त्याचा परिणाम केवळ रिफंडवरच नाही, तर भविष्यातील कर नोंदींवरही होऊ शकतो. त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता ही प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे योग्य ठरेल.
आयकर विभागाने e-Verification प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. करदाते खालील माध्यमांतून काही मिनिटांत पडताळणी करू शकतात.
आधार OTP
नेट बँकिंग
इंटरनेट बँकिंगद्वारे लॉगिन
डिमॅट खात्याद्वारे
बँक खात्याद्वारे EVC (Electronic Verification Code)
यापैकी कोणतीही पद्धत वापरून घरबसल्या पडताळणी पूर्ण करता येते. पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर त्याची पावती (Acknowledgement) जतन करून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
जर करदात्याने वेळेत e-Verification केले नाही, तर त्याचा ITR प्रक्रिया होणार नाही. परिणामी अपेक्षित Income Tax Refund लांबू शकतो. काही प्रकरणांत रिटर्न अवैध मानला जाऊ शकतो आणि पुन्हा संपूर्ण प्रक्रिया करावी लागू शकते. याशिवाय कर विभागाकडून येणाऱ्या सूचना किंवा पुढील कार्यवाहीलाही विलंब होऊ शकतो.
रिफंड वेळेत मिळावा यासाठी केवळ e-Verification पुरेसे नाही. रिटर्न भरताना PAN, Aadhaar, बँक खाते, IFSC, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी यांची माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे. तसेच बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट (Pre-Validated) असल्याची खात्री करून घ्यावी. चुकीची माहिती असल्यास रिफंड प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात.
करतज्ज्ञांच्या मते, ITR भरल्यानंतर लगेच e-Verification करणे ही सर्वोत्तम पद्धत आहे. शेवटच्या तारखेपर्यंत वाट पाहिल्यास तांत्रिक अडचणी, सर्व्हरवरील ताण किंवा OTP मिळण्यास विलंब अशा समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे रिटर्न भरताच पडताळणी पूर्ण करून त्याची पावती सुरक्षित ठेवावी. यामुळे रिफंडची प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होते आणि भविष्यातील करसंबंधित अडचणी टाळता येतात.