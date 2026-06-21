/प्रेयसीला पळवून लग्न करायला निघाले अन् वाटेत कार - बसच्या भीषण अपघात, आई- मामासह प्रियकराचा मृत्यू

दमोह - जबलपूर महामार्गावरील एका भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. प्रेयसीला लग्न करण्यासाठी घरातून पळून बॉयफ्रेंड कार म्हणून जात असताना अपघात झाला. कोर्ट मॅरेज किंवा मंदिरात जाऊन लग्न करण्याची आई आणि त्यात पकडले जाऊ याची भीती यामुळे महामार्गावर वेगाने असलेल्या कारची बसला धडक झाली. या अपघातात कार चालक आणि गर्लफ्रेंड गंभीर जखमी झाले आहेत. तर बॉयफ्रेंड, त्याची आई आणि मामाचा यांचा अपघातात जागीच मृत्यू झाला आहे.
ही घटना शुक्रवारी संध्याकाळी घडली असून दमोह - जबलपूर महामार्गावर घडली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अखिलेश प्रजापती, आई सोना प्रजापती आणि मामा नथू प्रजापती असं मृत्यू लोकांची नावं आहेत. या कारमध्ये एकूण पाच जण होतं आणि ते सर्व सागर जिल्ह्यातील शाहगड भागात राहायचे. तर गर्लफ्रेंडचं नाव रीना साहू असून ती अपघातात गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्या घरच्यांना पोलिसांनी माहिती दिल्यावर मुलीला घेऊन गेले आहेत. तसंच पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही.
अशी झाली दोघांची मैत्री!
रीना साहू कटनीची आणि अखिलेश प्रजापती हा सागर यांची ओळख सोशल मीडियावर झाली. या मैत्रीचे रुपांतर काही वेळानंतर प्रेमात झाले. ते दोघे वेगवेगळ्या समाजाच असल्याने त्यांच्या लग्नात अडथळा येत होता. त्यामुळे त्यांनी पळून जाऊन लग्नाचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर अखिलेश आई आणि मामासोबत रीनाला घेऊन लग्ना करण्यासाठी करण्यासाठी निघाला होता. कारण अपघात झालेल्या कारमध्ये लग्नाचे साहित्य आणि एक लाल रंगाची ओढणी सापडली आहे. पण नियतीला काही औरच मंजूर होतं. त्यांच्या महामार्गावर झालेल्या अपघातात कारचा पुढचा भाग चक्काचूर झाला आहे.
प्रथमदर्शी आई वडील, मुलगा मुलगी अशा एका कुटुंबाचा अपघात झाला असा अंदाज पोलिसांना होता. रीनाला शुद्ध आल्यावर तिला विचारलं की, कोण आहेस काय झालं तर ती इतकी घाबरली होती, की पोलिसांना काही सांगू शकली नाही. पण तिचं नाव रीना साहू सांगितलं. पण मृत अखिलेशच्या पॅन्टमधील खिशात सापडलेली कागदपत्रावर त्याचं आडनाव प्रजापती असल्याचे समजल्यावर त्यांना संशय आला.
त्यानंतर सर्व घटना समोर आली, तर पोलिसांनी मुलीच्या कुटुंबाना बोलवून घेतलं. मुलगी 20 वर्षांची असल्याने अपहरण किंवा हरवल्याची तक्रार होऊ शकत नाही, असं पोलिसांनी सांगितलं. त्यात मुलीच्या कुटुंबानी म्हटलं की, आम्ही कोणाबद्दल तक्रार करून ती व्यक्ती आता या जगात नाही.