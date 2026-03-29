LPG चं टेंशन आता संपलं! भारतात 'जग वसंत'सह 5 जहाज दाखल

India LPG Oil Update : युद्धाच्या काळात, भारताच्या मुत्सद्देगिरीमुळे इराणच्या ताब्यातील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे बाहेर काढण्यात यश आले आहे. ऊर्जा संकटाच्या काळात, भारतीय जहाजे एलपीजी घेऊन देशात दाखल होत आहेत. त्यामुळे भारतीयांचं LPG चं संकट आता संपणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 29, 2026, 10:46 AM IST
LPG-Petrol-Diesel Update: इराण-अमेरिका-इस्त्रायल युद्धाला आता जवळपास एक महिना होऊन गेला आहे. हे युद्ध एवढं लांब चालेल असा विचार कुणीच केला नव्हता. एवढंच नव्हे तर या युद्धाचा परिणाम ऊर्जा संकटावर होईल असं कुणाला वाटलंही नव्हतं. इराण युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होईल असं कुणालच वाटलं नव्हतं. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला वेढा घातल्यापासून, भारतासह जगभरातील देश विनाकारण या युद्धात अडकले आहेत. भारतात एलपीजी सिलिंडर आणि तेलासाठी रांगा लागू लागल्या आहेत. या अडचणींच्या दरम्यान, शनिवारी रात्री उशिरा भारतासाठी दोन दिलासादायक बातम्या आल्या. पहिली गॅसबद्दल, तर दुसरी तेलाबद्दल.

LPG सिलेंडर आता रांगा लागणार नाहीत

एलपीजीच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर, काल भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी आली. एलपीजीने भरलेले 'जग वसंत' हे जहाज भारतात दाखल झाले. भारतीय 'जग वसंत' अंदाजे 47000 टन एलपीजी घेऊन येत आहे. आणखी पाच भारतीय जहाजे 1.7 लाख मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन येणार आहेत. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, काल, 28 मार्च रोजी दोन भारतीय जहाजे होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करू शकली. भारतीय ध्वज फडकवणारे 'बीडब्ल्यू टिर' आणि 'बीडब्ल्यू एल्म' हे दोन टँकर ओमानच्या उत्तर किनाऱ्यावरून गेले. दोन्ही जहाजे एलपीजीने भरलेली आहेत. ही पाचही जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ नांगरून ठेवण्यात आली आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या नैऋत्येला, भारतीय ध्वज फडकवत पाच भारतीय एलपीजी टँकर एकामागोमाग एक नांगरून ठेवण्यात आले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करण्यापूर्वी ही जहाजे नांगरून ठेवण्यात आली आहेत, जेणेकरून त्यांना एक-एक करून बाहेर काढता येईल. या पाच जहाजांवर १.७ लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त एलपीजी भरण्यात येतो.

इराणकडून भारतीय जहाजांना परवानगी

हे लक्षात घ्यावे की, इराणने अलीकडेच पाच देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली. भारत, रशिया, चीन, जपान आणि पाकिस्तानच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी देण्यात आली. यानंतर, भारतीय जहाजे तिथे जमा होत आहेत, जिथे नौदल देखरेखीखाली त्यांना हळूहळू होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पुढे नेले जात आहे. जरी इराणने नंतर पाकिस्तान आणि चीनच्या दोन जहाजांना होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडण्यापासून रोखले असले तरी, भारत आतापर्यंत या सामुद्रधुनीतून यशस्वीपणे मार्गक्रमण करत आहे.

तेल लवकरच स्वस्त होणार

इराणने गॅसबाबत दिलेल्या सवलतीनंतर, आता अमेरिकेकडून तेलाबाबत चांगली बातमी आली आहे. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. अमेरिकेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही गगनाला भिडत आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांच्या वक्तव्याने किमती कमी होण्याचे संकेत दिले आहेत. जे.डी. व्हान्स यांनी म्हटले आहे की, युद्ध लवकरच संपुष्टात येणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकेचे ध्येय इराणवर कब्जा करणे नसून त्याची शक्ती काढून घेणे आहे. ते म्हणाले की, पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींची समस्या केवळ तात्पुरती आहे. युद्ध संपल्यावर कच्च्या तेलाच्या किमती खाली येतील. सध्या, युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. 29 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल 112 डॉलरच्या वर गेली होती.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

