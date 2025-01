'लायकी नसलेल्या व्यक्तीला...', ममता कुलकर्णीच्या नियुक्तीवर पहिला आक्षेप, हिमांगी सखी माँ म्हणाल्या 'ड्रग्ज केसमध्ये जेलमध्ये...'

महाकुंभमेळ्यादरम्यान किन्नर आखाड्याची महामंडलेश्वर म्हणून बॉलिवूड अभिनेत्री ममता कुलकर्णीची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर ट्रान्सजेंडर कथावाचक जगद्गुरू हिमांगी सखी माँ यांनी त्यावर भाष्य केलं आहे. हिमांगी सखी यांनी ममता कुलकर्णीच्या भूतकाळातील वादांचा हवाला देत या नियुक्तीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ANI शी संवाद साधताना त्यांनी ममता कुलकर्णीच्या नियुक्तीवर नाराजी जाहीर केली.

"किन्नर आखाड्याने फक्त प्रसिद्धीसाठी ममता कुलकर्णीला महामंडलेश्वर केलं आहे. समाजाला तिचा भूतकाळ चांगलाच माहिती आहे. तिला ड्रग्ज प्रकरणात जेलमध्येही जावं लागलं होतं. आता अचानक ती भारतात येते, महाकुंभमध्ये सहभागी होते आणि महामंडलेश्वर पद दिलं जातं. याची चौकशी व्हायला हवी," असं हिमांगी सखी माँ यांनी एएनआयशी संवाद साधताना सांगितलं.

"अशा व्यक्तीला महामंडलेश्वर पद देऊन तुम्हाला नेमका कोणता गुरु सनातन धर्माला द्यायचा आहे? हा नैतिकतेचा प्रश्न आहे. ज्याची गुरु होण्याची लायकी नाही अशा व्यक्तीला गुरु केलं जात आहे," असाही आक्षेप त्यांनी नोंदवला.

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Kinnar Mahamandaleshwar Hemangi Sakhi Maa says, "First of all, who was Kinnar Akhada formed for? For the Kinnar community. But now, a woman has been inducted into the Kinnar Akhada. If it is Kinnar Akhada and you have started giving positions to… pic.twitter.com/qsZl09xSZG

