English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • जहां मिलेंगे बाबू-सोना...; व्हॅलेंटाईन साजरा करताना प्रेमी युगुल सावधान, शिवसेनेकडून शहरामध्ये पोस्ट लावून इशारा

'जहां मिलेंगे बाबू-सोना...'; व्हॅलेंटाईन साजरा करताना प्रेमी युगुल सावधान, शिवसेनेकडून शहरामध्ये पोस्ट लावून इशारा

व्हॅलेंटाईनच्या दिवशी शिवसेनेचे नेते ठिकठिकाणी पहारा देणार आहेत. ज्या ठिकाणी प्रेमी युगुल अश्लील चाळे करताना आढळले तिथेच त्यांना चोप देऊ असा इशारा देण्यात आला. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 13, 2026, 11:45 PM IST
'जहां मिलेंगे बाबू-सोना...'; व्हॅलेंटाईन साजरा करताना प्रेमी युगुल सावधान, शिवसेनेकडून शहरामध्ये पोस्ट लावून इशारा

प्रेमी युगुलांनो
सावधान!

Add Zee News as a Preferred Source

जहा मिलेंगे बाबू
शोना, तोड देंगे
कोना कोना

प्रेमाच्या दिवशी
बाबू शोना विरोधात
शिवसेना

जगभरात 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन दिवस साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी आपल्याला कपल्स पाहायला मिळतात. पार्क, समुद्र किना-यावर, कॅफेत प्रेमी युगुलांची गर्दी असते. मात्र, या प्रेमी युगुलांना शिंदेंच्या शिवसेनेकडून इशारा देण्यात आलाय. मध्य प्रदेशमध्ये व्हॅलेंटाईन दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी पोस्टर लावण्यात आले आहेत. जहा मिलेंगे बाबू सोना, तोड देंगे कोना कोना अशा आशयाचे पोस्टर मध्य प्रदेशाच्या सागरमध्ये लावण्यात आले आहेत. तसंच जिथे कपल दिसले तिथे जबरदस्तीनं लग्न लावून देण्याचा इशारा देण्यात देखील शिवसेनेकडून देण्यात आलाय

व्हॅलेंटाईन डेला बजरंग दलानं नेहमीच विरोध केलाय. मात्र, यावेळी पहिल्यांदाच शिंदेंच्या शिवसेनेकडून व्हॅलेंटाईन डेला विरोध करण्यात येतोय. तसंच अश्लील चाळे करणा-यांनाही शिवसेनेकडून इशारा देण्यात आलाय. जो कोणी अश्लील चाळे करताना आढळला त्याला शिवसेनेचे नेते चोप देणार आहेत. यासाठी काठ्या तेल लावून तयार ठेवण्यात आल्या आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

व्हॅलेंटाईनच्या दिवशी शिवसेनेचे नेते ठिकठिकाणी पहारा देणार आहेत. ज्या ठिकाणी प्रेमी युगुल अश्लील चाळे करताना आढळले तिथेच प्रेमी युगुलांचं जागेवरच लग्न लावून देणार आहेत, असा इशारा देण्यात आला आहे. यासाठी लग्नाचं साहित्य, ब्राह्मणही शिवसेनेच्या नेत्यांसोबत राहणार आहेत. त्यामुळे आधीच ठिकठिकाणी पोस्टर लावून प्रेमी युगुलांना मध्य प्रदेशच्या सागरमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेनं सावध केलंय. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
valentines dayValentines Day protestBabu Sona posterviral Valentine poster14 February controversy

इतर बातम्या

23 वर्षांपूर्वी महाशिवरात्रिच्या दिवशीच झाला होता IND VS PA...

स्पोर्ट्स