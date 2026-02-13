'जहां मिलेंगे बाबू-सोना...'; व्हॅलेंटाईन साजरा करताना प्रेमी युगुल सावधान, शिवसेनेकडून शहरामध्ये पोस्ट लावून इशारा

प्रेमी युगुलांनो
सावधान!
जहा मिलेंगे बाबू
शोना, तोड देंगे
कोना कोना
प्रेमाच्या दिवशी
बाबू शोना विरोधात
शिवसेना
जगभरात 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन दिवस साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी आपल्याला कपल्स पाहायला मिळतात. पार्क, समुद्र किना-यावर, कॅफेत प्रेमी युगुलांची गर्दी असते. मात्र, या प्रेमी युगुलांना शिंदेंच्या शिवसेनेकडून इशारा देण्यात आलाय. मध्य प्रदेशमध्ये व्हॅलेंटाईन दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी पोस्टर लावण्यात आले आहेत. जहा मिलेंगे बाबू सोना, तोड देंगे कोना कोना अशा आशयाचे पोस्टर मध्य प्रदेशाच्या सागरमध्ये लावण्यात आले आहेत. तसंच जिथे कपल दिसले तिथे जबरदस्तीनं लग्न लावून देण्याचा इशारा देण्यात देखील शिवसेनेकडून देण्यात आलाय
व्हॅलेंटाईन डेला बजरंग दलानं नेहमीच विरोध केलाय. मात्र, यावेळी पहिल्यांदाच शिंदेंच्या शिवसेनेकडून व्हॅलेंटाईन डेला विरोध करण्यात येतोय. तसंच अश्लील चाळे करणा-यांनाही शिवसेनेकडून इशारा देण्यात आलाय. जो कोणी अश्लील चाळे करताना आढळला त्याला शिवसेनेचे नेते चोप देणार आहेत. यासाठी काठ्या तेल लावून तयार ठेवण्यात आल्या आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
व्हॅलेंटाईनच्या दिवशी शिवसेनेचे नेते ठिकठिकाणी पहारा देणार आहेत. ज्या ठिकाणी प्रेमी युगुल अश्लील चाळे करताना आढळले तिथेच प्रेमी युगुलांचं जागेवरच लग्न लावून देणार आहेत, असा इशारा देण्यात आला आहे. यासाठी लग्नाचं साहित्य, ब्राह्मणही शिवसेनेच्या नेत्यांसोबत राहणार आहेत. त्यामुळे आधीच ठिकठिकाणी पोस्टर लावून प्रेमी युगुलांना मध्य प्रदेशच्या सागरमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेनं सावध केलंय.