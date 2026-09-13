/पत्नी आणि 3 मुलींना संपवलं अन् वडील थेट खाटूश्यामच्या दर्शनला गेला, थोरल्या मुलगी ओळखच्या लोकांसोबत..; जयपूर हत्याकांडचा लागला छडा

जयपूरमधील एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीसह तीन मुलींची हत्या केली. त्या नराधमाचं नाव राहुल झा असून शुक्रवारी त्याने घरात अत्यंत निर्घृणपणे भीषण हत्याकांड केलं. त्या भयानक कांडनंतर तो जयपूरमधून पसार झाला. धक्कादायक म्हणजे रात्री पत्नी आणि तीन मुलींना मारल्यानंतर सकाळी घरातून बाहेर आला. त्याने दूध विकत आणलं आणि घरी परत येऊन चहा केला. हा चहा त्याने वडिलांना दिला. त्यानंतर तो फरार झाला. पोलिसांनी राहुल झा याला अटक केलं आहे. पोलिसांनी आरोपीला पकडून देणाऱ्याला 25,000 रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं होतं. जयपूर पोलीस आणि क्राईम स्पेशल टीमने नराधमाला खाटूश्यामजी जवळ असलेल्या रींगसमधून गजाआड केलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी 11 सप्टेंबरला खाटूश्याम दर्शनासाठी जयपूरहून बसने निघाला. इथे खाटूश्यामचं दर्शन घेतल्यानंतर एका हॉटेलमध्ये त्याने रूम बूक केली. त्याच्या जवळचे पैसे संपल्यानंतर त्याने अंगठी विकण्याचा प्रयत्न केला. हॉटेल मालकाने अंगठीसाठी त्याला 500 रुपये देण्यास नकार दिला. त्यानंतर नराधम राहुल त्यानंतर रिंगास रेल्वे स्टेशनवर गेला. तिथे त्याने रात्री काढली. दुसऱ्या दिवशी तो रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टँडच्या परिसरात फिरत असताना पोलिसांनी त्याला अटक केली.
पोलिसांनी त्याच्या शोध लावण्यासाठी त्याची सगळी माहिती गोळा करण्यास सुरु केली. तेव्हा त्यांना कळलं की पत्नी आणि तीन मुलींची हत्या करण्यापूर्वीही तो पाच - सहा दिवसांपूर्वीही खाटूश्यामजींचा दर्शनाला गेला होता. शेजारी आणि ओळखीचे लोकांनी माहिती दिली की, तो वरच्यावर खाटूश्यामच्या दर्शनला जात असतो. त्यामुळे त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी एक टीम खाटूश्यामला गेली होती. सीसीटीव्ही फूटजेमुळे तो एका हॉटेलमध्ये थांबल्याचा समोर आलं. पोलिसांनी त्याला ओळखू नये म्हणून चेहरा लपवला होता.
पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतर चौकशी दरम्यान त्याने सांगितलं की, मोठी मुलगी अनेकदा ओळखीच्या लोकांसोबत बाहेत जात असे. नुकतीच ती तिच्या ओळखीच्या एका तरुणासोबत कावड घेऊन आली. राहुलने तिला अनोळखी लोकांपासून दूर राहण्यासाठी वारंवार सांगितलं होतं. त्यादिवशी रागात त्याने थोरल्या मुलीला मारलं. त्यानंतर त्याला जेल होईल हे माहिती होतं. त्याच्या पाश्चात पत्नी आणि दोन मुलींची काळजी कोण घेणार म्हणून त्याने एकाच वेळी चौघांची हत्या केली.