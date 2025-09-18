WiFi वरुन वाद झाल्याने मुलाकडून आईची हत्या! वडील, बहिणीसमोरच...; धक्कादायक Video

Man Murders Mother Over WiFi Connection Dispute: राजस्थानमध्ये माणुसकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. येथील एका 31 वर्षीय तरुणाने घरातील वायफायच्या मुद्द्यावरुन आईसोबत झालेल्या वादानंतर आईची हत्या केली. वादानंतर आईला बेदम मारहाण करत या तरुणाने आईचा जीव घेतला. धक्कादायक बाब म्हणजे वडील, बहीण आणि पत्नी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न करत असतानाही त्याने कोणाचंही काहीही ऐकलं नाही आणि तो आईला मारत राहिला. अखेर वडिलांनी मध्ये पडून त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला मात्र तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. घरातील हा सारा गोंधळ कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 31 वर्षीय आरोपीचं नाव नवनीत सिंह असं असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. मयत महिलेचं नाव संतोष असं असून ती 51 वर्षांची होती. घरातील वायफाय डिस्कनेक्ट झाल्याच्या मुद्द्यावरुन माय-लेकात वाद सुरु झाला आणि त्यातूनच पुढे हाणामारी झाली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने रागाच्या भरात आईचा गळा आवळला. त्यानंतर त्याने घरातील एका दांडक्याने वारंवार आईच्या डोक्यावर वार केले.
उपचारादरम्यान, रुग्णालयात संतोष यांचा मृत्यू झाला. सिंह यांच्या घरात लवकरच एक लग्न ठरणार होतं. त्यापूर्वीच आता त्यांच्या घरावर शोककळा पसरली आहे. आरोपी नवनीतच्या बहिणीचं पुढल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लग्न करण्याचं ठरलं आहे. मयत व्यक्तीचा पती आणि आरोपीचे वडील लक्ष्मण सिंह हे स्वत: दिल्ली पोलीसमध्ये हवालदार म्हणून कार्यरत आहेत. मुलाने पत्नीला केलेल्या मारहाणीत तिचा मृत्यू झाल्याने लक्ष्मण यांना मोठा धक्का बसला आहे.
लक्ष्मण यांनी मुलाला फासावर लटकवण्याची मागणी केली आहे. "तो असा एकमेव मुलगा असेल ज्याने आईचा जीव घेऊन संपूर्ण कुटुंब उद्धवस्त केलं. त्याला फासावर लटकवा. त्याचा आणि आमचा काहीही संबंध नाही," असं लक्ष्मण यांनी म्हटल्याचं वृत्त 'नवभारत'ने दिलं आहे.
जयपुर में बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या की, करधनी इलाके की वारदात का वीडियो वायरल; आरोपी बेटा गिरफ्तार#JaipurNews #jaipur pic.twitter.com/MfQCyNRQzI
— Rajasthan Ka Panchhi (@RPanchhi) September 17, 2025
लक्ष्मण यांनी त्यांच्या मुलाला अंमली पदार्थांचं व्यसन लागलं होतं आणि त्याला अनेकदा त्याच्या रुममध्ये अंमली पदार्थांचं सेवन करताना रंगेहाथ पकडलेलं अशीही माहिती दिली. सतत वाद होत असल्याने मागील अनेक महिन्यांपासून लक्ष्मण त्यांच्या मुलाशी बोलत नव्हते.
पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान, आरोपी नवीन हा उच्चशिक्षित आहे. मागील काही काळापासून तो बेरोजगार आहे. आधीच नोकरी नसल्याने नवीनचं या काळात अंमली पदार्थाचं व्यसन अधिक बळावलं. तो हिंसकपणे वागायचा. त्यामुळेच अनेकदा घरात वाद झाल्याचं लक्ष्मण यांनी सांगितलं. सध्या नवीन पोलीस कोठडीत असून पोलिसांच्या टीमने घरी जाऊन त्याने ज्या काठीने आईला मारहाण केली ती काठी जप्त करण्यात आली आहे.
आरोपी कोण आहे आणि त्याच्यावर काय कारवाई झाली?
आरोपीचं नाव नवनीत सिंह असून, तो 31 वर्षांचा आहे. त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे आणि सध्या तो पोलीस कोठडीत आहे. पोलिसांनी त्याने मारहाणीसाठी वापरलेली काठी जप्त केली आहे.
मयत व्यक्ती कोण होती?
मयत व्यक्तीचं नाव संतोष असून, त्या 51 वर्षांच्या होत्या. त्या नवनीत सिंह यांच्या आई होत्या.
या घटनेत कुटुंबातील इतर सदस्यांचा सहभाग काय होता?
नवनीतच्या वडिलांनी (लक्ष्मण सिंह), बहिणीने आणि पत्नीने त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण तो कोणाचंही ऐकला नाही. अखेर लक्ष्मण यांनी मध्ये पडून त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण तोपर्यंत संतोष यांचा मृत्यू झाला होता.