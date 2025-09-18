English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
WiFi वरुन वाद झाल्याने मुलाकडून आईची हत्या! वडील, बहिणीसमोरच...; धक्कादायक Video

Man Murders Mother Over WiFi Connection Dispute: घरातील वायफाय कनेक्शनच्या मुद्द्यावरुन माय-लेकात सुरु झालेल्या वादाचं रुपांतर हाणामारीत झालं. विशेष म्हणजे घरातील सर्व सदस्य उपस्थित असताना हा प्रकार घडला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 18, 2025, 06:39 AM IST
WiFi वरुन वाद झाल्याने मुलाकडून आईची हत्या! वडील, बहिणीसमोरच...; धक्कादायक Video
संपूर्ण घटना कॅमेरात झाली कैद

Man Murders Mother Over WiFi Connection Dispute: राजस्थानमध्ये माणुसकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. येथील एका 31 वर्षीय तरुणाने घरातील वायफायच्या मुद्द्यावरुन आईसोबत झालेल्या वादानंतर आईची हत्या केली. वादानंतर आईला बेदम मारहाण करत या तरुणाने आईचा जीव घेतला. धक्कादायक बाब म्हणजे वडील, बहीण आणि पत्नी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न करत असतानाही त्याने कोणाचंही काहीही ऐकलं नाही आणि तो आईला मारत राहिला. अखेर वडिलांनी मध्ये पडून त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला मात्र तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. घरातील हा सारा गोंधळ कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. 

नेमकं घडलं काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, 31 वर्षीय आरोपीचं नाव नवनीत सिंह असं असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. मयत महिलेचं नाव संतोष असं असून ती 51 वर्षांची होती. घरातील वायफाय डिस्कनेक्ट झाल्याच्या मुद्द्यावरुन माय-लेकात वाद सुरु झाला आणि त्यातूनच पुढे हाणामारी झाली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने रागाच्या भरात आईचा गळा आवळला. त्यानंतर त्याने घरातील एका दांडक्याने वारंवार आईच्या डोक्यावर वार केले. 

उपचारादरम्यान, रुग्णालयात संतोष यांचा मृत्यू झाला. सिंह यांच्या घरात लवकरच एक लग्न ठरणार होतं. त्यापूर्वीच आता त्यांच्या घरावर शोककळा पसरली आहे. आरोपी नवनीतच्या बहिणीचं पुढल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लग्न करण्याचं ठरलं आहे. मयत व्यक्तीचा पती आणि आरोपीचे वडील लक्ष्मण सिंह हे स्वत: दिल्ली पोलीसमध्ये हवालदार म्हणून कार्यरत आहेत. मुलाने पत्नीला केलेल्या मारहाणीत तिचा मृत्यू झाल्याने लक्ष्मण यांना मोठा धक्का बसला आहे.

त्याला फासावर लटकवा

लक्ष्मण यांनी मुलाला फासावर लटकवण्याची मागणी केली आहे. "तो असा एकमेव मुलगा असेल ज्याने आईचा जीव घेऊन संपूर्ण कुटुंब उद्धवस्त केलं. त्याला फासावर लटकवा. त्याचा आणि आमचा काहीही संबंध नाही," असं लक्ष्मण यांनी म्हटल्याचं वृत्त 'नवभारत'ने दिलं आहे.

अंमली पदार्थांचं व्यसन 

लक्ष्मण यांनी त्यांच्या मुलाला अंमली पदार्थांचं व्यसन लागलं होतं आणि त्याला अनेकदा त्याच्या रुममध्ये अंमली पदार्थांचं सेवन करताना रंगेहाथ पकडलेलं अशीही माहिती दिली. सतत वाद होत असल्याने मागील अनेक महिन्यांपासून लक्ष्मण त्यांच्या मुलाशी बोलत नव्हते. 

पोलिसांनी सुरु केला तपास

पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान, आरोपी नवीन हा उच्चशिक्षित आहे. मागील काही काळापासून तो बेरोजगार आहे. आधीच नोकरी नसल्याने नवीनचं या काळात अंमली पदार्थाचं व्यसन अधिक बळावलं. तो हिंसकपणे वागायचा. त्यामुळेच अनेकदा घरात वाद झाल्याचं लक्ष्मण यांनी सांगितलं. सध्या नवीन पोलीस कोठडीत असून पोलिसांच्या टीमने घरी जाऊन त्याने ज्या काठीने आईला मारहाण केली ती काठी जप्त करण्यात आली आहे.

