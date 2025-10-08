English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Video: महामार्गावर एकामागून एक 200 सिलेंडरचा स्फोट; मेणासारखा वितळला ट्रक, छिन्नविछिन्न अवस्थेत मृतदेह

Jaipur News : राष्ट्रीय महामार्गावर घडलेल्या महाभयंकर घटनेत स्फोटांचे आवाज आणि आगीमुळं धुरांचे लोट दूरच्या परिसरापर्यंत पाहायला मिळाले...   

सायली पाटील | Updated: Oct 8, 2025, 11:23 AM IST
Video: महामार्गावर एकामागून एक 200 सिलेंडरचा स्फोट; मेणासारखा वितळला ट्रक, छिन्नविछिन्न अवस्थेत मृतदेह
Jaipur news Ajmer Highway Lpg Gas Truck Fire One Dead Several Injured Know Latest Updates

Jaipur News : गॅस सिलेंडर हा एक प्रकारचा जिवंत बॉम्ब आहे अशा शब्दांत अनेकदा सूचित केलं जातं. सतर्कतेचा इशारा दिला जातो. तो नेमका का? जर चुकूनही या सिलेंडरचा स्फोट झाला तर नेमकं काय होईल, याचं दाहक वास्तव दाखवणारी आणि काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना नुकतीच घडल्याचं पाहायला मिळालं. जिथं राष्ट्रीय महामार्गावर शेकडो सिलेंडरचा एकामागून एक स्फोट झाला आणि युद्धादरम्यान तोफगोळ्यांच्या स्फोटानं होतो इतका भयंकर आवाज अन् आगीचे लोट घटनास्थळी पाहायला मिळाले. सोशल मीडियावर अनेकांनीच या भीषण प्रसंगाचे व्हिडीओ शेअर केल्यानंतर तेथील विचलित करणारी दृश्य हादरवून गेली. 

कुठं घडली ही भयावह घटना? 

जयपूरमध्ये ही भीषण दुर्घटना घडली असून जयपूर अजमेर राष्ट्रीय महामार्गावर एकापाठोपाठ एक तब्बल 200 सिलेंडरचा स्फोट झाल्याचं धक्कादायक वृत्त समोर आलं. गॅस सिलेंडर नेणाऱ्या ट्रकला झालेल्या अपघातामुळे हे स्फोट झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. या स्फोटांची तीव्रता इतकी भीषण होती की 10 किलोमीटर अंतरापर्यंत स्फोटांचे आवाज ऐकू येत होते. या दुर्घटनेत ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. तर, सिलेंडर स्फोटानंतर लागेल्या आगीत इतर पाच वाहनंही आगीच्या विळख्यात सापडली. 

नेमका हा भीषण अपघात घडला कसा? 

जयपूर अजमेर राष्ट्राय महामार्गावर असणाऱ्या दूदू नामक ठिकाणाजवळील मौजमाबाद इथं हा अपघात घडला. ज्यामध्ये एलपीजी सिलेंडर असणारा एक ट्रक रस्त्याच्या कडेलाच असणाऱ्या महादेव ढाबा इथं उभा होता. तेव्हाच प्रचंड वेगानं येणाऱ्या टँकरनं या ट्रकला मागून धडक दिली. या अपघातानं निर्माण झालेल्या उर्जेतून ठिणग्या उडताच ट्रक आणि टँकरला आग लागली. धडक दिलेल्या टँकरमध्ये रसायन असल्यानं त्यानंही पेट घेतला आणि आगीचा भडका उडाला. 

मंगळवारी रात्री उशिरा साधारण 10 वाजून 15 मिनिटांनी हा अपघात झाला. या घटनेची तीव्रता इतकी होती,की मदतीसाठी कोणी पुढेही सरसावू शकलं नाही. एकामागून एक सिलेंडरचे स्फोट होत होते आणि हे सिलेंडर हवेत भिरकावले जात होते. ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी घटनास्थळी अग्निशामक दलाची वाहनं आली आणि जवळपास अडीच तासांच्या अथक परिश्रम, प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं. आगीच्या भक्ष्यस्थानी आलेला ट्रक अक्षरश: मेणासारखा वितळला होता, ही दृश्य पाहणाताना अनेकांनाच धक्का बसला. 

सिलेंडर ट्रकचा चालक ढाब्यावर जेवण्यास बसला असतानाच हा अपघात झाला. ज्यामध्ये रसायनांनी भरलेल्या टँकर वाहनात दोन व्यक्ती होत्या. त्यातील एका व्यक्तीला बाहेर काढण्यात आलं. दुसरी व्यक्ती मात्र केबिनमध्ये अडकल्यानं घटनास्थळीच त्यांचा मृत्यू ओढावला. या दुर्घटनेत चारजण जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. 

घटनेनंतर बचावकार्यातील कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्यावेळी टँकरचं केबिन पाहण्यात आलं तेव्हा तिथं फक्त एक मानवी सापळा दिसला. अर्थात तिथं असणाऱ्या व्यक्तीचा जिवंतपणीच होरपळून मृत्यू ओढावला हे मन सुन्न करणारं वास्तव समोर आलं. ज्यानंतर हे अवशेष एका पिशवीतून रुग्णालयात डीएनए चाचणीसाठी पाठवण्यात आले. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार इथं साधारण 70 हून अधिक मोठे स्फोट झाले आणि एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. 

 

ही घटना कुठे घडली?
घटना जयपूर-अजमेर महामार्गावर दूडू जवळील मुजम्माबाद परिसरात घडली. अपघातामुळे महामार्गावर वाहतूक काही तासांसाठी बंद झाली.  

जयपूरमधील गॅस सिलेंडर स्फोटाची नेमकी घटना काय घडली?
7 ऑक्टोबर 2025 च्या रात्री जयपूर-अजमेर राष्ट्रीय महामार्गावर एलपीजी सिलेंडर भरलेल्या ट्रकचा एका टँकरशी (रासायनिक टँकर) अपघात झाला. अपघातानंतर ट्रकला आग लागली आणि त्यातून 100 ते 200 सिलेंडर्सचे साखळी स्फोट झाले.

या स्फोटात किती लोक मृत्यूमुखी पडले आणि इतर परिणाम काय?
ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. इतर कोणत्याही मृत्यूची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही, परंतु स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत पाच इतर वाहनेही जळून खाक झाली.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

