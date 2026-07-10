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जयपूरमधील धक्कादायक हत्याकांड! आईच्या हत्येपूर्वी तिला आणि भावाला जिवंत जाळण्याचाही प्रयत्न; तपासात उलगडले धक्कादायक तपशील

Neeraj Sharma murder case: जयपूरमध्ये आपल्या आईचा जीव घेण्यासाठी  7 लाख रुपये देऊन 'कॉन्ट्रॅक्ट किलर'ची मदत घेणाऱ्या आयुषी शर्माने, सुरुवातीला आपल्या आईला आणि भावाला घरातच जिवंत जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 10, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:42 PM IST
जयपूरमधील धक्कादायक हत्याकांड! आईच्या हत्येपूर्वी तिला आणि भावाला जिवंत जाळण्याचाही प्रयत्न; तपासात उलगडले धक्कादायक तपशील
Image Credit: सरकारी नोकरीसाठी एका मुलीने आपल्याच आईचा जीव घेतल्याची धक्कदायक घटना (Photo: Social Media)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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जयपूरमधील धक्कादायक हत्याकांड! आईच्या हत्येपूर्वी तिला आणि भावाला जिवंत जाळण्याचाही प्रयत्न; तपासात उलगडले धक्कादायक तपशील
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