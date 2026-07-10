/जयपूरमधील धक्कादायक हत्याकांड! आईच्या हत्येपूर्वी तिला आणि भावाला जिवंत जाळण्याचाही प्रयत्न; तपासात उलगडले धक्कादायक तपशील

राजस्थानची राजधानी जयपूर येथे घडलेल्या एका खळबळजनक प्रकरणात, ७ लाख रुपयांची सुपारी देऊन स्वतःच्या आईची हत्या घडवून आणल्याचा आरोप असलेल्या आयुषी शर्माविरोधात तपासात नवे आणि अधिक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आई नीरज शर्मा यांची हत्या करण्यापूर्वी आयुषीने आई आणि लहान भावाला जिवंत जाळण्याचाही कट रचला होता.
तपासानुसार, जूनच्या अखेरीस आरोपींनी घरात आग लावून नीरज शर्मा आणि त्यांच्या मुलाचा जीव घेण्याची योजना आखली होती. त्या दिवशी आयुषी मुद्दाम घराबाहेर गेली होती. तिच्या अनुपस्थितीत आरोपी आकाशने घरात पेटत्या वस्तू फेकून आग लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आग अपेक्षेप्रमाणे पसरली नाही आणि दोघांचे प्राण वाचले. या घटनेदरम्यान आरोपीने प्रथम घराबाहेर नारळ फेकून घरातील लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पेटते कापडाचे बोळे घरात फेकण्यात आले. हे सर्व प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. घरातील जिन्यात पडलेल्या जळत्या कापडांचे व्हिडिओ आयुषीच्या भावाने मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केले होते. हे व्हिडिओही पोलिसांनी पुरावा म्हणून जप्त केले आहेत.
यापूर्वी वाहनाने धडक देऊन हत्या करण्याचाही एक प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यानंतर ४ जुलै रोजी आरोपींनी पुन्हा योजना आखली. नीरज शर्मा मुलाला शिकवणीला सोडून परतत असताना त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आले. योग्य संधी मिळताच भरधाव स्कॉर्पिओने त्यांना धडक देण्यात आली. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
मात्र, नीरज शर्मा यांच्या नातेवाईकांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि चौकशीतून ही हत्या पूर्वनियोजित असल्याचे समोर आले.
या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी आयुषी शर्मा, तिचे काका मोहन स्वरूप, स्कॉर्पिओ चालवणारा आकाश शर्मा, वाहनातील अरविंद शर्मा, रेकी करणारा मोहित शर्मा तसेच सुपारी स्वीकारल्याचा आरोप असलेले हेमंत शर्मा आणि रोहित जाटव यांना अटक केली आहे. या कटात सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या बलराम उर्फ रवि याचा शोध सुरू आहे.
A 23-year-old girl allegedly hired contract killers for Rs 7 lakh to murder her widowed mother and stage the crime as a road accident so she could inherit her property and secure a govt job on compassionate grounds, police said Tuesday.— Hate Detector (@HateDetectors) July 9, 2026
The conspiracy, allegedly hatched over… https://t.co/oQA8E36dZM pic.twitter.com/4JCdQV9cxQ
या गुन्ह्याचा छडा लावणाऱ्या तपास पथकाचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी कौतुक केले आहे. विविध तांत्रिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि आरोपींची चौकशी यांच्या आधारे संपूर्ण कट उघडकीस आणण्यात तपास पथकाला यश आले.