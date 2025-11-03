English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
किरकोळ वादातून भीषण अपघातात 14 जणांचा मृत्यू; जयपूरमध्ये डंपर चालकाचा रक्तरंजित थरार

सोमवारी दुपारी जयपूरच्या हरमारा परिसरात एका वेगाने येणाऱ्या डंपर ट्रकने विचित्र अपघात घडला आहे. किरकोळ वादातून ट्रकने अनेक वाहनांना धडक दिली. ज्यात 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर 10 जण जखमी झाले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 3, 2025, 08:42 PM IST
सोमवारी दुपारी जयपूरच्या हरमारा परिसरात एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या डंपरने रस्त्यावर प्रचंड कहर केला. डंपर समोरून येणाऱ्या अनेक वाहनांना धडक दिली. ज्यामध्ये 14 जणांचा मृत्यू आणि 10 जण जखमी झाले. डंपर इतका वेगाने जात होता की, चालकाला ब्रेक लावता आला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार डंपरचे ब्रेक निकामी झाले होते. अर्ध्या किलोमीटर ते अनेक किलोमीटर अंतरावर तो वाहने आणि पादचाऱ्यांना चिरडत गेला. डंपर रोड क्रमांक 14 पासून लोहा मंडी पेट्रोल पंपाकडे वेगाने जात असताना वाटेतील अनेक वाहनांना धडकत होता. जखमींवर एसएमएस हॉस्पिटलच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत आणि अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. तर मृत्यूच्या संख्येत वाढ होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातापूर्वी डंपर चालकाचा पेट्रोल पंपाबाहेर कार चालकाशी वाद घातला होता. वादानंतर, मद्यधुंद अवस्थेतील चालकाने संतापून डंपर वेगाने चालवण्यास सुरुवात केली. रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूला गाडी चालवत त्याने पहिल्यांदा एका दुचाकीला धडक दिली. त्यानंतर दुचाकीस्वार त्याचा पाठलाग केला. घाबरून चालकाने डंपरचा वेग आणखी वाढवला, ज्यामुळे हा घातक अपघात झाला आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोहा मंडीजवळ हा भीषण अपघात घडला जेव्हा एका मद्यधुंद डंप ट्रक चालकाने किमान 17 वाहनांना धडक दिली. नंतर दुसऱ्या ट्रेलरला धडक दिली आणि तो थांबला. हा अपघात इतका भीषण होता की डंप ट्रकने धडकलेल्यांचे मृतदेह रस्त्यावर पसरले होते. डंप ट्रकच्या चाकाखाली अनेक मोटारसायकली चिरडल्या गेल्या आणि अनेक कारचेही नुकसान झालंय. 

प्रत्यक्षदर्शींनी हे दृश्य "नरसंहार" असल्याचे वर्णन केलं आहे. एका दुकानदाराने सांगितलं की, "आम्ही अपघातग्रस्त झालेल्या गाड्यांमधून एकामागून एक मृतदेह बाहेर काढताना प्रत्यक्ष पाहिले आहेत. काही आत अडकले होते, तर काही रस्त्यावर पडले होते. सर्वत्र गोंधळ, आक्रोश आणि रक्त पसरले होते." घटनास्थळी उपस्थित असलेले अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजीव पचार म्हणाले की, डंपर चालक बेपर्वाईने गाडी चालवत होता. एका पाठोपाठ तो कारला धडक देत होता, त्यानंतर स्थानिकांनी त्याचा पाठलाग केला. त्यांच्या मते, त्याने डंपर जास्त वेगाने चालवला, ज्यामुळे रस्त्यावरील पादचाऱ्यांना आणि दुचाकीस्वारांना धडक बसली. दिल्ली-अजमेर महामार्गावर ट्रेलर ट्रक आणि कारला धडकल्यानंतर ट्रक थांबला असं त्यांनी सांगितलं. 

