/लग्नाला 100 ऐवजी 200 पाहुणे आले म्हणून जेवणात टाकला जमालगोटा, अन् मग वऱ्हाडानं...; पाहा VIDEO

Wedding Video : सोशल मीडियावर एका लग्नाचा विचित्र व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतो आहे. लग्नाला 100 ऐवजी 200 पाहुणे आले म्हणून जेवणात टाकला जमालगोटा त्यानंतर जे झालं नक्की पाहा हा व्हिडीओ.
Wedding Video : लग्न हे नवरा नवरीसोबत दोन्ही कुटुंबासाठी अतिशय खास क्षण असतो. भारतीय संस्कृतीत या सोहळ्यासाठी नातेवाईकांसह जवळच्या लोकांना मित्र परिवारांना निमंत्रण दिलं जातं. नववधू आणि नवरदेवाला आयुष्याच्या नवीन सुरुवातीसाठी शुभेच्छा आणि आशीर्वाद मिळावा म्हणून पाहुण्यांना निमंत्रण दिलं जातं. हल्ली भारतात लग्न सोहळे फार भव्य आणि खर्चिक झाले आहेत. पण गावाकडे अजून कमी वऱ्हाडामध्ये लग्न केले जातात. लग्न ठरल्यानंतर दोन्ही कुटुंबातील लोक किती लोक लग्नाला येणार याबद्दल आकडा ठरवला जातो. खासकरुन वराकडून किती वऱ्हाड येणार याचा एक आकडा दिला जातो. त्यानंतर वधू पक्षाने जे काही केलं त्यानंतर या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
लग्नात नवरदेव अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे त्यांनी 100 ऐवजी 200 पाहुणे आणले म्हणून वधूच्या वडिलांचं जेवणाचे गणित बिघडलं. त्यानंतर त्यांनी जे काही पाऊल उचलं ते धक्कादायक होतं. त्यांनी रागाच्या भरात वधू पक्षाने नवरदेवाकडील पाहुण्यांच्या जेवणात जमालगोटा मिक्स केला. त्यानंतर संपूर्ण वऱ्हाड पोट धरून जवळच असलेल्या नदीच्या काठी पळत सुटली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
बिहार के सिवान जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है— desikishu (@desikishu) May 26, 2026
शादी के समय दुल्हन के पिता ने करीब 150 बारातियों के आने की तैयारी की थी
लेकिन नाम और रूतवा बढ़ाने के चक्कर में दूल्हा
करीब 250 बारातियों को लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच गया,
इतनी बड़ी बारात देखकर लड़की...Read News pic.twitter.com/pOMCrMvAP4
मिडिया रिपोर्टनुसार सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडीओ हा बिहारमधील सिवाणमधील आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नवरदेव दुप्पट वऱ्हाड घेऊन लग्नासाठी आलं म्हणून वधूपक्षाने हे कृत्य केलं. 100 ऐवजी 200 पाहुणे आल्यामुळे वधूचे वडील यांनी ठरवलेला लग्नाचा खर्च वाढला. त्यामुळे त्यांनी जेवण्यात जमालगोटा मिक्स केला आणि त्यानंतर मंडपात एकच गोंधळ निर्माण झाला. जेवण केल्यानंतर पाहुण्यांचं पोट खराब झाले आणि त्यांना जुलाब व्हायला लागली. त्यामुळे लोक मंडप सोडून शौचासाठी पळायला लागले. त्यातच या घटनेचा व्हिडीओ कोणी तरी काढला आणि नंतर तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला.
भारतात आजही अनेक ठिकाणी लग्नाचा खर्च हा वधूपक्षाकडे असतो. अशात वधूपक्षाचे एक बजेट ठरलेले असतं. त्यात जर सांगून सुद्धा अचानक वराकडील लोक अनेक वेळा अनपेक्षित मागण्या किंवा सांगितलेल्या वऱ्हाडापेक्षा अधिक लोक घेऊन येणं. यामुळे वधूपक्षावर आर्थिक ताण वाढतो. त्यातून रागाच्या भरात अनेक वेळा अशा प्रकराचे घटना घडतात.