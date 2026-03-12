J&K चे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर जीवघेणा हल्ला; बंदूक रोखली, Video Viral

Jammu Kashmir Farooq Abdullah Attack : जेकेएनसी अर्थात नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर बुधवारी रात्री उशिरा जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. फारुख अब्दुल्ला आणि उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी उपस्थित असलेल्या एका कार्यक्रमात गोळीबाराची घटना घडली. ज्या घटनेनंतर एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून कोणतीही दुखापत झाल्याचं वृत्त नाही.
हल्ला झाला त्यावेळी फारूख अब्दुल्ला यांच्यासोबत जम्मूचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी हेदेखील उपस्थित होते. या हल्ल्यामध्ये सुरिंदर चौधरी हे किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती आहे. जम्मूतील ग्रेटर कैलाश परिसरामध्ये एका लग्नसमारंभासाठी अब्दुल्ला पोहोचले होते. हा हल्ला झाला त्या क्षणाचा सीसीटीव्ही समोर आला असून, यामध्ये सुदैवानं या फारूक अब्दुल्ला थोडक्यात बचावल्याचं पाहायला मिळत आहे.
व्हीडिओमध्ये दिसत असल्यामुसार लग्नसमारंभादरम्यान हल्लेखोर मागून आला आणि त्यानं थेट अब्दुल्ला यांच्यावर बंदूक रोखली. मात्र आपल्या मनसुब्यांमध्ये तो यशस्वी झाला नाही आणि तिथंच झटापटीत त्याला रोखण्यात आलं. फारुख अब्दुल्ला यांच्या अंगरक्षकांनी या हल्लोखोराला रोखलं असून, त्याचं नाव कमल सिंह जामवाल असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Farooq Abdullah | जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लांवर गोळीबार | Zee24Taas#jammukashmir #farooqabdullah #zee24taas pic.twitter.com/ca49ATFxod
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) March 12, 2026
हल्लेखोरानं पोलीस चौकशीदरम्यान दिलेल्या माहितीनुसार 20 वर्षांपासून तो अब्दुल्ला यांच्यावर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नांत होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार हल्लेखोर नॅशनल कॉन्फरन्स कार्यकर्ता सुरजीत सिंह यांच्या नात्यातील असून, त्यांच्याच मुलाच्या लग्नासाठी अब्दुल्ला पोहोचले होते.
हल्ल्यानंतर आरोपी झुडपांमध्ये लपून बसला होता, मात्र सुरक्षाकर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडलं. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे. या घटनेच्या वेळी फारूख अब्दुल्ला यांच्यासोबत उपस्थित असणाऱ्या जम्मू-कश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांना गोळीबारादरम्यान त्यांना किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदत देण्यात आली. दरम्यान, या घटनेमुळं जम्मू परिसरात एकच खळबळ उडाली असून सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.