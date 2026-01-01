English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  काहीतरी मोठं घडणार? जम्मू काश्मीरमध्ये नागरिकांच्या हाती लष्कर का देतंय शस्त्र?

Jammu And Kashmir : सामान्य नागरिकांना का दिलं जातंय बंकरचं प्रशिक्षण? 1990 चे ते भयावह दिवस का आठवतायत? भारतीय लष्कराच्या कृतीनं वेधलं सर्वांचं लक्ष...  

सायली पाटील | Updated: Jan 1, 2026, 02:53 PM IST
काहीतरी मोठं घडणार? जम्मू काश्मीरमध्ये नागरिकांच्या हाती लष्कर का देतंय शस्त्र?
Jammu and Kashmir latest news doda village guard Indian Army guerrilla training Villagers terror attack

Jammu And Kashmir : जम्मू काश्मीरच्या बहुतांश सीमेलगतच्या भागांमध्ये होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांनी 1990 मध्ये अतिशय भीषण रुप धारण केलं होतं. हा तोच काळ होता, जेव्हा काश्मीरच्या खोऱ्यातून मोठ्या संख्येनं काश्मिरी पंडितांनी काढता पाय घेतला होता. चिनाबचं खोरं, डोडा अशा भागांमधून तिथं अल्पसंख्यांक असणाऱ्या हिंदूंनी पलायन केलं आणि त्याच काळामध्ये लष्करी अधिकाऱ्यानं गावकऱ्यांना प्रशिक्षण देत त्यांच्या हाती शस्त्रास्त्र दिली. ज्यामुळं नागरिकांना संरक्षणाची हमी आणि शस्त्रांमुळं बळही प्राप्त झालं. आता पुन्हा एकदा असेच दिवस दिसत असून, काश्मीरच्या क्षेत्रात लष्कराकडून नागरिकांना शस्त्रांचं प्रशिक्षण दिलं जात आहे. पण, यामागे नेमकं कारण काय? 

35 वर्षांपूर्वी काय घडलेलं?

35 वर्षांपूर्वी विलेज डिफेन्स समिती तयार करण्यात आली, ज्याअंतर्गत स्थानिकांना शस्त्रपुरवठा करण्यात आला. त्यावेळी 7-8 दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर स्थानिकांना थ्री नॉट थ्री बंदूक देण्यात आली होती. मात्र यावेळी नागरिकांना स्वयंचलित शस्त्रास्त्र दिली जात असून, ते आपल्या घरी ही शस्त्र नेऊ शकतात. ही स्वयंचलित हत्यारं 50 पैकी 2 ते 3 विश्वासार्ह व्यक्तिंना दिली जात आहेत तर, उर्वरित नागरिकांना थ्री नॉट थ्रीच दिली जात आहे. 

अशा पद्धतीन जम्मू काश्मीरमध्ये दिल्या जाणाऱ्या या शस्त्रामुळं या भागात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते असा निष्कर्ष प्राथमिक स्थितीवरून Zee च्या स्थानिक प्रतिनिधींनी काढला आहे. सध्या ज्यांना ही शस्त्र दिली जात आहेत त्यांची पूर्ण तपासणी करून कठुआ, सांबा आणि उधमपूर या भागांचा समावेश असून, हे या भागातील दुर्गम क्षेत्र असल्याचं म्हटलं जात आहे. याशिवाय डोडा क्षेत्रातील पर्वतीय भागांमध्ये सावधगिरी बाळगली जात आहे. स्थानिक पातळीवर कोणतीही दहशतवादी कारवाई झाल्यास नागरिकांनाही प्राथमिक कारवाई करता यावी यासाठी हा शस्त्रपुरवठा केला जात असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

नुकताच सीमेलगतच्या या संवेदनशील भागामध्ये एक ड्रोन सांबा क्षेत्रामध्ये गावातील एका नागरिकानं गोळीबार करत पाडला. ज्यानंतर इथं लष्कर आलं मात्र शस्त्र असल्या कारणानं इथं अनुचित प्रकार घडण्यापूर्वीच स्थानिकांनी सतर्क होत दहशतवादी हालचालींना जशास जसं उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळालं. सध्या डोडा जिल्ह्यातील गंडोह भागामध्ये दहशतवादविरोधी मोहिमा सुरू असून त्यासाठी संरक्षण यंत्रणा गावखेड्यांच्या पातळीवर सुरक्षाकवच आणखी अभेद्य करण्यावर भर देत आहेत. ज्यामध्ये गावकऱ्यांना गनिमी कावासुद्धा शिकवला जात आहे. जम्मू काश्मीर पोलीस आणि लष्कराच्या संयुक्त प्रयत्नांनी ही मोहिम पार पाडली जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
jammu and kashmirJammu and Kashmir latest newsjammu and kashmir newsdoda newsdoda village guard

