मोठा कट उधळला! 12 सुटकेसमध्ये सापडली 350 किलो स्फोटकं, AK-47, 20 टायमर्स; तपासात मोठा ट्विस्ट, डॉक्टर कनेक्शन आलं समोर

Faridabad Doctor Terrorist Links: फरीदाबादमध्ये एका मोठ्या सुरक्षा मोहिमेदरम्यान जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या एका पथकाने धौज गावातील भाड्याच्या घरातून 350 किलो स्फोटकं जप्त केली आहेत. हे अमोनियम नायट्रेट असल्याचा संशय आहे. इतकंच नाही तर यासोबत एके-47 रायफल, एक पिस्तूल, तीन मॅगझिन, 20 टायमर, एक वॉकी-टॉकी सेट आणि दारूगोळा जप्त केला, असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या कारवाईदरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमधील एका डॉक्टरलाही अटक करण्यात आली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
फरीदाबाद पोलिसांच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईदरम्यान शहर पोलिसांचे सदस्यही उपस्थित होते. 27 ऑक्टोबर रोजी श्रीनगरमध्ये बंदी घातलेली दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदला पाठिंबा देणारे पोस्टर चिकटवल्याबद्दल उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथे सापडलेल्या काश्मिरी डॉक्टर आदिल अहमद राथेरला अटक केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
पोलिसांनी सांगितलं आहे की, शकीलने सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी धौजमध्ये घर भाड्याने घेतलं होतं. त्याला अटक करण्यात आली आहे. रविवारी त्याच्या घरावर छापा टाकून हा साठा जप्त करण्यात आला. फरीदाबाद पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे की, काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार हा आरडीएक्सचा साठा नसून हे साहित्य अमोनियम नायट्रेट होते.
यापूर्वी, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी अनंतनागमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात राथेरच्या लॉकरची झडती घेतली होती, जिथे तो गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत वरिष्ठ निवासी म्हणून काम करत होता, त्यातून एके-47 रायफल आणि दारूगोळा जप्त केला. राथेरवर शस्त्रास्त्र कायदा आणि बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दिल्लीजवळ साठवलेल्या स्फोटकांचा वापर नेमका कुठे करायचा आणि एवढा मोठा साठा पोलिसांपासून लपवून कशाप्रकारे नेण्यात आला याची माहिती पोलीस घेत आहेत. पोलिसांचा याप्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे.