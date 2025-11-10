English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मोठा कट उधळला! 12 सुटकेसमध्ये सापडली 350 किलो स्फोटकं, AK-47, 20 टायमर्स; तपासात मोठा ट्विस्ट, डॉक्टर कनेक्शन आलं समोर

Faridabad Doctor Rdx Ak47, J&K Police Raid At Faridabad Doctor House: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुलवामा येथील रहिवासी असलेल्या डॉक्टरला अटक करण्यात आली आहे. फरिदाबाद पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कारवाईदरम्यान शहर पोलिसांचे सदस्य देखील उपस्थित होते.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 10, 2025, 02:33 PM IST
Faridabad Doctor Terrorist Links: फरीदाबादमध्ये एका मोठ्या सुरक्षा मोहिमेदरम्यान जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या एका पथकाने धौज गावातील भाड्याच्या घरातून 350 किलो स्फोटकं जप्त केली आहेत. हे अमोनियम नायट्रेट असल्याचा संशय आहे. इतकंच नाही तर यासोबत एके-47 रायफल, एक पिस्तूल, तीन मॅगझिन, 20 टायमर, एक वॉकी-टॉकी सेट आणि दारूगोळा जप्त केला, असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या कारवाईदरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमधील एका डॉक्टरलाही अटक करण्यात आली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

फरीदाबाद पोलिसांच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईदरम्यान शहर पोलिसांचे सदस्यही उपस्थित होते. 27 ऑक्टोबर रोजी श्रीनगरमध्ये बंदी घातलेली दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदला पाठिंबा देणारे पोस्टर चिकटवल्याबद्दल उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथे सापडलेल्या काश्मिरी डॉक्टर आदिल अहमद राथेरला अटक केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. 

पोलिसांनी सांगितलं आहे की, शकीलने सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी धौजमध्ये घर भाड्याने घेतलं होतं. त्याला अटक करण्यात आली आहे. रविवारी त्याच्या घरावर छापा टाकून हा साठा जप्त करण्यात आला. फरीदाबाद पोलीस आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे की, काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार हा आरडीएक्सचा साठा नसून हे साहित्य अमोनियम नायट्रेट होते. 

यापूर्वी, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी अनंतनागमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात राथेरच्या लॉकरची झडती घेतली होती, जिथे तो गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत वरिष्ठ निवासी म्हणून काम करत होता, त्यातून एके-47  रायफल आणि दारूगोळा जप्त केला. राथेरवर शस्त्रास्त्र कायदा आणि बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दिल्लीजवळ साठवलेल्या स्फोटकांचा वापर नेमका कुठे करायचा आणि एवढा मोठा साठा पोलिसांपासून लपवून कशाप्रकारे नेण्यात आला याची माहिती पोलीस घेत आहेत. पोलिसांचा याप्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

