वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित; भूस्खलनात 30 मृत, महाराष्ट्रातील भाविकांचाही समावेश! रेल्वे सेवा ठप्प, पावसाचा हाहाकार

Jammu Kashmir Weather, Flash Flood: जम्मू-कश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन, पूर आणि मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. कटरा येथील वैष्णोदेवी मंदिराच्या मार्गावर मंगळवारी भीषण भूस्खलन झाले. या दुर्घटनेत तब्बल 30 यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन श्री माता वैष्णोदेवी श्राईन बोर्डाने यात्रा पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली आहे. रेल्वे वाहतूकही पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून जम्मू आणि कटरा येथून सुटणाऱ्या 22 गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर 27 गाड्या मार्गातच थांबवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हजारो प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
रियासी जिल्ह्यात अर्धकुंवारी परिसरात डोंगर कोसळून मलब्याखाली शेकडो श्रद्धाळू अडकले होते. एनडीआरएफ, सेना, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन सतत मदतकार्य करत असून जखमींना कटरा आणि जम्मू येथील रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, किश्तवाड जिल्ह्यातील मार्गी गावावर अचानक आलेल्या पुरामुळे दहा घरे, शेतजमीन, पाळीव जनावरे आणि एक पूल वाहून गेला. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
Rising Star Corps troops swung into action, rescuing villagers hit by flash floods in Amli and Nud, Samba , Kachle and Sujanpur, Pathankot Makaura Pattan and Adalatgarh, Gurdaspur: Rising Star Corps, Indian Army
(Pics: Rising Star Corps, Indian Army/X) pic.twitter.com/O8AE88qpYI
— ANI (@ANI) August 26, 2025
#WATCH | J&K | The Indian Army has launched extensive Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) operations in flood-affected areas of Jammu region, deploying multiple rescue columns and helicopters to evacuate stranded civilians, students, and security personnel.… pic.twitter.com/3IyuIKEy3j
— ANI (@ANI) August 26, 2025
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील 27 पर्यटक हे वैष्णोदेवी येथे गेलेले असून दुपारपासून त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याची माहिती समोर आलेली आहे . मात्र अद्याप याबाबत प्रशासनाकडून त्याबाबत कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
मुसळधार पावसामुळे अनेक भागात वीजपुरवठा आणि इंटरनेट सेवा ठप्प झाल्या आहेत. झेलम नदीचा पाणीपातळी सतर्कतेजवळ पोहोचला असला तरी सध्या मोठ्या पूराचा धोका नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तरीही निचांकी भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट करून सध्याच्या संचार यंत्रणेवरील परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली. “जियोचा थोडा डेटा चालतो आहे, पण वाय-फाय व बहुतांश अॅप्स बंद आहेत. एवढा डिस्कनेक्ट 2014 आणि 2019 नंतर प्रथमच अनुभवतो आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
Still struggling with almost nonexistent communication. There is a trickle of data flowing on Jio mobile but no fixed line WiFi, no browsing, almost no apps, things like X open frustratingly slowly, WhatsApp struggles with anything more than short text messages. Haven’t felt this…
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 27, 2025
जम्मू जिल्हा प्रशासनाच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त मोहिमेत 3,500 हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. सेना, पोलीस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि स्वयंसेवक यांचा समावेश असलेले बचाव पथक पूरग्रस्तांना बाहेर काढणे आणि तातडीने मदत पोहोचवणे यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. आवश्यक सेवा आणि पायाभूत सुविधा पुन्हा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.