'लेका, सरेंडर कर,' दहशतवाद्याला समजावत होती आई; म्हणाला 'सैन्य समोर आल्यावर...'; एन्काऊंटरमध्ये खात्मा झालेल्या आमीरचा VIDEO समोर

Jammu Kashmir Encounter: जम्मू काश्मीरच्या अवंतीपोरामधील त्राल येथे गुरुवारी सुरक्षा जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. सुरक्षा जवानांनी या चकमकीत जैश-ए-मोहम्मदच्या तीन दहशतवाद्यांना ठार केलं. त्रालमध्ये अद्यापही गोळीबार सुरु आहे. लपलेल्या दहतवाद्यांचा शोध घेतला जात आहे. यादरम्यान चकमकीत ठार झालेल्या दहशतवादी आमिर वानीचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत तो व्हिडीओ कॉलवरुन आपल्या आईशी बोलताना दिसत आहे.

व्हिडीओत आमिर वानीची आई त्याला आत्मसमर्पण करण्यासाठी विनवणी करता दिसत आहे. पण तो आपल्या आईचं म्हणणं ऐकण्यास नकार देतो. व्हिडीओ कॉलेमध्ये त्याची आई स्थानिक भाषेत बोलताना ऐकू येत आहे की, "मुला आत्मसमर्पण कर". पण आमिर वानी मुलाचं काहीच ऐकत नाही आणि जवानांवर गोळीबार करतो. अखेरीस सुरक्षा जवानांसह झालेल्या चकमकीत तो मारला जातो.

Pakistan sponsored Terrorist Aamir Nazir Wani of Jaish e Muhammad calls his family before being killed in a security operation by Indian Army and J&K Police in Tral, Pulwama of South Kashmir. pic.twitter.com/39y8J3lHC1

व्हिडीओ कॉलमध्ये जेव्हा आई आमिरला सांगते की, 'मुला सरेंडर कर' त्यावर तो उत्तर देतो 'सैन्याला समोर येऊ दे, मग पाहतो'.

हा चकमकीच्या आधीचा व्हिडीओ आहे. ज्या घऱात दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाली होती. तिथूनच तो व्हिडीओ कॉलवर बोलत होता असं समजत आहे. व्हिडीओ कॉलवर आईशी बोलत असताना त्याच्या हातात एके-47 रायफल दिसत आहे.

Drone footage from Tral, moments before these terrorists were neutralised by the Indian Army.

Look closely — that’s the fear in their eyes.

This is what it looks like when you come face to face with the Indian Armed Forces.#IndianArmy

pic.twitter.com/PWolu4jOki

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) May 15, 2025