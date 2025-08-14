English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ढगफुटीमुळे किश्तवाडमध्ये मृत्यूचा तांडव, आतापर्यंत 32 जणांचा मृत्यू तर 80 हून अधिक जखमी!

Jammu Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड़ जिल्ह्यातील चशोती गावात 14 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12:30 च्या सुमारास ढगफुटीची भीषण घटना घडली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 14, 2025, 06:59 PM IST
ढगफुटीमुळे किश्तवाडमध्ये मृत्यूचा तांडव, आतापर्यंत 32 जणांचा मृत्यू तर 80 हून अधिक जखमी!
जम्मू काश्मीर

Jammu Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड़ जिल्ह्यातील चशोती गावात 14 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12:30 च्या सुमारास ढगफुटीची भीषण घटना घडली. या प्राकृतिक आपत्तीमुळे अचानक आलेल्या पुरामुळे 32 जणांचा मृत्यू झाला असून, सर्व मृतदेह हस्तगत करण्यात आले आहेत. सध्या 80 हून अधिक जण जखमी असून, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मचैल माता यात्रेवर परिणाम

ही दुर्घटना मचैल माता मंदिराच्या तीर्थयात्रा मार्गावरील चशोती गावात घडली, जिथे मोठ्या संख्येने भाविक एकत्र जमले होते. चशोती हे मंदिरापर्यंत वाहनाने पोहोचता येणारे शेवटचे गाव आहे, जिथून 8.5 किमीची पायी यात्रा सुरू होते. पुरामुळे लंगर, तंबू, दुकाने आणि रस्ते वाहून गेले, ज्यामुळे अनेक भाविक अडकले.

कसे सुरु आहे बचाव कार्य?

घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनाने तातडीने बचाव कार्य सुरू केले. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या टीम घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. किश्तवाड़चे उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा स्वतः बचाव कार्याचे निरीक्षण करत आहेत. मात्र, दुर्गम भूभाग आणि खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टरद्वारे बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारची प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले. उपराज्यपालांनी शोक व्यक्त करत सिव्हिल, पोलिस, सेना, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफला बचाव कार्य तीव्र करण्याचे निर्देश दिले.

नियंत्रण कक्ष आणि हेल्पलाइन

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने चशोतीपासून 15 किमी अंतरावर असलेल्या पड्डर येथे नियंत्रण कक्ष आणि सहायता डेस्क स्थापन केले. नागरिक 9858223125, 6006701934, 9797504078, 8492886895, 8493801381, 7006463710, तसेच जिला नियंत्रण कक्ष (01995-259555, 9484217492) आणि किश्तवाड़ पोलिस नियंत्रण कक्ष (9906154100) यावर संपर्क साधू शकतात.

मृत्यूंचा आकडा वाढण्याची भीती 

सुरुवातीला 10 मृत्यूंची नोंद झाली होती, जी नंतर 12, 20, 23 आणि आता 32 पर्यंत वाढली. यामध्ये दोन सीआयएसएफ जवानांचाही समावेश आहे. 100 हून अधिक जखमींना किश्तवाड़ आणि पड्डर येथील रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे, त्यापैकी 37 जणांची प्रकृती गंभीर आहे.

प्रकृती आणि भविष्यातील धोके

श्रीनगर हवामान केंद्राने पुढील 4-6 तासांत जम्मू-काश्मीरच्या अनेक भागांत मुसळधार पाऊस, वादळ आणि भूस्खलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे आणखी ढगफुटीची आणि अचानक पुराची शक्यता आहे. नागरिकांना सावध राहण्याचे आणि जलाशयांवरील नौकाविहार टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

FAQ 

प्रश्न:किश्तवाड़ येथील ढगफुटीचीच्या दुर्घटनेत किती नुकसान झाले आणि कोणत्या परिस्थितीत ही घटना घडली?

उत्तर: जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड़ जिल्ह्यातील चशोती गावात 14 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12:30 च्या सुमारास बादल फटल्याने मोठी हानी झाली. या आपत्तीत 32 जणांचा मृत्यू झाला, तर 80 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत, ज्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. ही घटना मचैल माता मंदिराच्या तीर्थयात्रेदरम्यान घडली, जिथे मोठ्या संख्येने भाविक लंगरसाठी जमले होते. अचानक आलेल्या पुरामुळे लंगर, तंबू आणि रस्ते वाहून गेले.

प्रश्न: या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या?

उत्तर: घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना आणि पोलिसांनी तातडीने बचाव कार्य सुरू केले. किश्तवाड़चे उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा बचाव कार्याचे निरीक्षण करत आहेत. पड्डर येथे नियंत्रण कक्ष आणि सहायता डेस्क स्थापन करण्यात आले असून, हेल्पलाइन क्रमांक (9858223125, 6006701934, 01995-259555, इ.) जारी करण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सर्वतोपरी मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

प्रश्न: या आपत्तीचा मचैल माता यात्रेवर कसा परिणाम झाला?

उत्तर: चशोती गाव, जिथे बादल फटले, हे मचैल माता मंदिराच्या यात्रेचा प्रारंभ बिंदू आहे. या गावातून 8.5 किमीची पायी यात्रा सुरू होते. दुर्घटनेमुळे यात्रा मार्गावरील रस्ते, तंबू आणि दुकाने उद्ध्वस्त झाली. मोठ्या संख्येने भाविक अडकले असून, खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टरद्वारे बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत. प्रशासनाने यात्रा स्थगित करून प्रभावितांना तातडीने मदत पुरवण्यावर भर दिला आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

