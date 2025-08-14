ढगफुटीमुळे किश्तवाडमध्ये मृत्यूचा तांडव, आतापर्यंत 32 जणांचा मृत्यू तर 80 हून अधिक जखमी!

Jammu Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड़ जिल्ह्यातील चशोती गावात 14 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12:30 च्या सुमारास ढगफुटीची भीषण घटना घडली. या प्राकृतिक आपत्तीमुळे अचानक आलेल्या पुरामुळे 32 जणांचा मृत्यू झाला असून, सर्व मृतदेह हस्तगत करण्यात आले आहेत. सध्या 80 हून अधिक जण जखमी असून, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ही दुर्घटना मचैल माता मंदिराच्या तीर्थयात्रा मार्गावरील चशोती गावात घडली, जिथे मोठ्या संख्येने भाविक एकत्र जमले होते. चशोती हे मंदिरापर्यंत वाहनाने पोहोचता येणारे शेवटचे गाव आहे, जिथून 8.5 किमीची पायी यात्रा सुरू होते. पुरामुळे लंगर, तंबू, दुकाने आणि रस्ते वाहून गेले, ज्यामुळे अनेक भाविक अडकले.
घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनाने तातडीने बचाव कार्य सुरू केले. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या टीम घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. किश्तवाड़चे उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा स्वतः बचाव कार्याचे निरीक्षण करत आहेत. मात्र, दुर्गम भूभाग आणि खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टरद्वारे बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले. उपराज्यपालांनी शोक व्यक्त करत सिव्हिल, पोलिस, सेना, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफला बचाव कार्य तीव्र करण्याचे निर्देश दिले.
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने चशोतीपासून 15 किमी अंतरावर असलेल्या पड्डर येथे नियंत्रण कक्ष आणि सहायता डेस्क स्थापन केले. नागरिक 9858223125, 6006701934, 9797504078, 8492886895, 8493801381, 7006463710, तसेच जिला नियंत्रण कक्ष (01995-259555, 9484217492) आणि किश्तवाड़ पोलिस नियंत्रण कक्ष (9906154100) यावर संपर्क साधू शकतात.
सुरुवातीला 10 मृत्यूंची नोंद झाली होती, जी नंतर 12, 20, 23 आणि आता 32 पर्यंत वाढली. यामध्ये दोन सीआयएसएफ जवानांचाही समावेश आहे. 100 हून अधिक जखमींना किश्तवाड़ आणि पड्डर येथील रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे, त्यापैकी 37 जणांची प्रकृती गंभीर आहे.
श्रीनगर हवामान केंद्राने पुढील 4-6 तासांत जम्मू-काश्मीरच्या अनेक भागांत मुसळधार पाऊस, वादळ आणि भूस्खलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे आणखी ढगफुटीची आणि अचानक पुराची शक्यता आहे. नागरिकांना सावध राहण्याचे आणि जलाशयांवरील नौकाविहार टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
