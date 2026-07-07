/निसर्ग कोपला! जम्मू काश्मीरमध्ये ढगफुटी, घर- वाहनांचं मोठं नुकसान

श्रीनगर | दक्षिणेपासून उत्तरेकडे सक्रीय असणारा मान्सून त्याची विविध रुपं दाखवत आहे. याचदरम्यान देशाच्या उत्तरेकडील राज्य आणि त्यातही पर्वतीय राज्यांमध्ये पावसानं रुद्रावतार धारण केल्यानं डोंगराळ भागांतील रस्ते वाहतुकीवर याचे परिणाम पाहायला मिळतस आहेत. जम्मू काश्मीरच्या डोडा भागात ढगफुटीझाल्यानं येथील मुख्य बाजारपेठ आणि मशीद परिसर प्रभावित झाले. प्राथमिक माहितीनुसार या संकटात कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही, मात्र मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी मात्र झाली. या ढगफुटीमुळं अनेक वाहनं आणि घरांचंसुद्धा नुकसान झालं.
ढगफुटीमुळं बटोटे- डोडा- किश्तवाड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 244 वरील वाहतूक बंद करावी लागली. ज्यामुळं दोन्ही बाजुंनी ये- जा करणारी वाहतूक ठप्प झाली. उपलब्ध माहितीनुसार पर्वतीय भागांमध्ये सुरू असणाऱ्या अतिमुसळधार पावसामुळं एकाएकी पूर आला आणि यामुळं मोठ्या प्रमाणात चिखल, दगड, राडारोडा पाण्यासोबत वाहत रस्त्यांवर आला, नजीकच्या परिसरामध्येही शिरला. पुराच्या या तडाख्यामध्ये अनेक घरांचं मोठं नुकसान आलं. तर डोंगरांवरून वाहत आलेल्या मोठाल्या दगडांनी स्थानिकांना धडकी भरली.
सदर घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि इतर संबंधित विभागांकडून तातडीनं बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. यामध्ये महामार्गावरील चिखल हटवण्यावर भर देण्यात आला, ज्यासाठी इथं अर्थ मुव्हिंग मशिनरीसुद्धा तैनात करण्यात आली. जोपर्यंत हा रस्ता पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत इथं प्रवास करणं सुरक्षित नसेल असा स्पष्ट इशारा यंत्रणांनी नागिरिकांना देत या मार्गानं प्रवास न करण्याच्या सूचना केल्या.
J&K के डोडा के थात्री इलाके में बादल फट गया है.— Abhinaw Tripathi (@AbhinawKTri) July 7, 2026
बादल फटने की वजह से मेन मार्केट और जामिया मस्जिद प्रभावित हुए हैं.
गनीमत ये रही कि इस अनहोनी में किसी की जान नहीं गई है लेकिन ट्रैफिक के लिए सड़क खराब हो गई है.
इसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. pic.twitter.com/jnflQ7hTXf
फक्त देशाच्या उत्तरेकडेच ही स्थिती नसून, दक्षिणेलगतच्या राज्यांतसुद्धा असंच काहीसं चित्र पाहायला मिळत आहे. जिथं अतिवृष्टीमुळं सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याच्याही घटना घडत आहेत. आयएमडीनं मंगळवारसाठी संपूर्ण ओडिशामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. हवामानातील या बदलामुळं मासेमारांनी समुद्रात जाऊ नये अशा स्पष्ट सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.