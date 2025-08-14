English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jammu Kashmir Cloudburst : जम्मू काश्मीरमध्ये ढगफुटी; किंकाळ्या अन् भीतीचा कडेलोट... घटनास्थळाची हादरवणारी दृश्य समोर

Jammu Kashmir Cloudburst : (Kishtwar Cloudburst) जम्मू काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये ढगफुटी झाल्यानं मोढं संकट ओढावलं असून, या संपूर्ण भागात पूरसदृश्य परिस्थिती उदभवल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Aug 14, 2025, 02:36 PM IST
Jammu Kashmir Cloudburst : जम्मू काश्मीरमध्ये ढगफुटी; किंकाळ्या अन् भीतीचा कडेलोट... घटनास्थळाची हादरवणारी दृश्य समोर
jammu kashmir news massive cloudburst hits in kishtwar rescue operation underway watch video

Jammu Kashmir Cloudburst : काही दिवसांपूर्वीच उत्तराखंडच्या धराली इथं झालेल्या ढगफुटीनं देश हादरलेला असतानाच या नैसर्गिक आपत्तीच्या आघातातून नागरिक सावरत नाहीत, तोच देशाच्या आणखी एका राज्याला ढगफुटीचा तडाखा बसला आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार जम्मू काश्मीरच्या किश्तवाड इथं ढगफुटी झाली असून, यामध्ये एक लंगर वाहून गेल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. ढगफुटीनंतर या भागातील नदी- नाले अतिप्रचंड प्रवाहासह वाहू लाहले आणि या भागातून कैक नागरिक बेपत्ता असल्याचंही म्हटलं गेलं. मात्र त्यावर कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. 

ढगफुटीची ही घटना किश्तवाड जिल्ह्यातील मचैल मट्टा यात्रा मार्गावर घडली असून, येथील चिशोती नामक भागाचं सर्वाधिक नुकसान झालं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी घटनेबाबतची माहिती मिळताच स्थानिक DC शी संवाद साधत घटनास्थळासंदर्भातील माहिती मिळवली. जिथं बचावकार्याला वेग आल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

हानी मोठी, संभाव्य आकडा हादरवणारा... 

स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार ढगफुटीनंतर या प्रभावित क्षेत्रामध्ये साधारण 200 ते 300 नागरिक अडकले असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सदर घटनेनंतर नागरिकांनी मचैल माता मंदिरातील भाविकांनी या भागात येऊ नये असा इशारा प्रशासनानं जारी केला आहे. 

दरम्यान अद्यापही या आपत्तीमध्ये नेमकं किती नुकसान झालं याचा अधिकृत आकडा मात्र समोर येऊ शकलेला नाही. मात्र घटनेची व्याप्ती पाहता नुकसानाचा आकडासुद्धा मोठा असेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान या भागामध्ये सध्या बचावकार्यालाच प्राथमिकता दिली जात असून, नागरिकांना सुखरुप स्थळी नेणं हेच लक्ष्य केंद्रस्थानी ठेवण्यात येत आहे. 

FAQ

 

जम्मू काश्मीरमध्ये ढगफुटीची घटना कुठे घडली?
जम्मू काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील पड्डर उपविभागात, मचैल मट्टा यात्रा मार्गावरील चिशोती गावात 14 ऑगस्ट 2025 रोजी ढगफुटी झाली.

या ढगफुटीमुळे काय नुकसान झालं?  
ढगफुटीमुळे लंगर शेड (सामुदायिक स्वयंपाकघर) वाहून गेलं, परिसरातील नदी-नाल्यांमध्ये प्रचंड प्रवाह निर्माण झाला, ज्यामुळे फ्लॅश फ्लड (अचानक पूर) आला.  काही नागरिक बेपत्ता असल्याची भीती आहे, परंतु याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

या घटनेत जीवितहानी झाली आहे का?
प्राथमिक माहितीनुसार, जीवितहानीची भीती व्यक्त केली जात आहे, परंतु मृत्यू किंवा बेपत्ता नागरिकांची नेमकी संख्या अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही. स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथक घटनास्थळी तपास करत आहेत.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
jammu kashmirjammu kashmir newsजम्मू कश्मीर न्यूजjammu kashmir CloudburstKishtwar Cloudburst News

इतर बातम्या

'लोढा-बिढासारखी माणसं...', जैन समाजासाठी कबुतरखान...

महाराष्ट्र बातम्या