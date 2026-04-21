दहशतवादी हल्ला झालेला त्याच 'बैसरन घाटी'मध्ये पर्यटकांना आजही प्रवेश नाही? वर्षभरानंतर काय आहे परिस्थिती?

Jammu-Kashmir Pahalgam Baisaran Valley Tourism : भारतातील मिनी स्वित्झर्लंड अशी ओळख असणाऱ्या पहलगाम भागाविषयी बरंच लिहिलं आणि बोललं गेलं. इतकंच काय, तर चित्रपटांच्या माध्यमातूनही हे ठिकाण सर्वांच्याच भेटीला आलं. ज्यामुळं कधीतरी इथं जावं अशीच इच्छा काहींनी व्यक्त केली, तर काहींनी थेट या ठिकाणाची वाट धरली. मात्र वर्षभरापूर्वी या नंदनवनात एक अशी घटना घडली, ज्यामुळं इथल्या पर्यटनाचा चेहरामोहराच बदलला.
हिरवीगार गवताची मैदानं, चहुबाजूंना डोंगररांगा आणि देवदार वृक्ष, मनाला भावणारी शांतता हे असं साधारण पहलगामच्या बैसरन खोऱ्याचं चित्र. पण, याच बैसरन खोऱ्यामध्ये 22 एप्रिल 2025 रोजी एक भीषण दहशतवादी हल्ला झाला आणि होत्याचं नव्हतं झालं. क्षणात या ठिकाणाचा चेहरामोहरा बदलला. येथील पर्यटनावरही परिस्थितीचा थेट परिणाम झाला आणि या भागाच भीतीचाच माहोल पाहायला मिळाला. फक्त बैसरन घाटी नव्हे तर, या घटनेनंतर नजीकच्या अनेक पर्यटनस्थळांवरही सावधगिरी म्हणून प्रशासनानं पर्यटकांना प्रवेशबंदी लागू केली.
वर्षभरानंतरचं चित्र पाहिल्यासही इथं परिस्थिती सुधारलेली नाही. पर्यटनक्षेत्र धीम्या गतीनं पूर्वपदावर येत असलं तरीही बैसरन आणि नजीकची काही ठिकाणं अद्यापही पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आलेली नाहीत. इथं पोहोचण्यासाठी ज्या कच्च्या रस्त्यांचा वापर करण्यात येत होता, त्या वाटा बऱ्याच काळापासून बंद आहेत. ज्यामुळं इथं खच्चर पुरवणाऱ्यांच्या अर्थार्जनावर परिणाम झाला आहे.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर बैसरन घाटी आणि नजीकच्या प्रदेशात प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली होती. वर्षभरानंतरही बैसरन घाटी परिसर पूर्णपणे पर्यटनासाठी खुला करण्यात आलेला नाही. स्थानिकांच्या मते इथं हीच स्थिती कायम राहिल्यास अनेकांच्या पोटापाण्याच्या साधनांवर संकट ओढावू शकतं. काहींनी तर आपले घोडे आणि खच्चर विक्रीसाठी काढले आहेत. इथं असणाऱ्या हॉटेलांमध्ये पर्यटकांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी घट झाली असून, जिथं पर्यटक इथं अनेक दिवस थांबत होते, तिथं आता मात्र एक ते दोन दिवसांचाच मुक्काम करताना दिसत आहेत.
स्थानिक आणि पर्यटकांच्य़ा मनात दहशतवादी हल्ल्यानंतर असणारी भीती पाहता सरकारकडून परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. इथं सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून बैसरन घाटीपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक पक्का रस्तासुद्धा बांधण्याची योजना आहे. ज्याच्या मदतीनं या भागात पोहोचणं अधिक सोपं होईल आणि संकटसमयी मदत वेगानं पोहोचू शकेल. काश्मीरमध्ये काही पर्यटनस्थळं पर्यटकांसाठी खुली झाली असली तरी बैसरन घाटीचा परिसर अद्यापही दहशतीखालीच दिसत आहे. मात्र येत्या काळात हा पूर्ण परिसर पर्यटकांसाठी पुन्हा खुला करण्याचा बेत प्रशासन आखत आहे.