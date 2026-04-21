  • Marathi News
  • दहशतवादी हल्ला झालेला त्याच बैसरन घाटीमध्ये पर्यटकांना आजही प्रवेश नाही? वर्षभरानंतर काय आहे परिस्थिती?

दहशतवादी हल्ला झालेला त्याच 'बैसरन घाटी'मध्ये पर्यटकांना आजही प्रवेश नाही? वर्षभरानंतर काय आहे परिस्थिती?

Jammu-Kashmir Pahalgam Baisaran Valley Tourism : 22 एप्रिल 2025 ला जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम इथं भीषण दहशतवादी हल्ल्यामध्ये अनेक निष्पाप बळी गेले. या जखमा वर्षभरानंतरही भरून निघाल्या नाहीत. काय आहे घटनास्थळाचं चित्र?   

सायली पाटील | Updated: Apr 21, 2026, 11:14 AM IST
दहशतवादी हल्ला झालेला त्याच 'बैसरन घाटी'मध्ये पर्यटकांना आजही प्रवेश नाही? वर्षभरानंतर काय आहे परिस्थिती?
Jammu Kashmir Pahalgam Baisaran Valley Tourism post one year of terror attack

Jammu-Kashmir Pahalgam Baisaran Valley Tourism : भारतातील मिनी स्वित्झर्लंड अशी ओळख असणाऱ्या पहलगाम भागाविषयी बरंच लिहिलं आणि बोललं गेलं. इतकंच काय, तर चित्रपटांच्या माध्यमातूनही हे ठिकाण सर्वांच्याच भेटीला आलं. ज्यामुळं कधीतरी इथं जावं अशीच इच्छा काहींनी व्यक्त केली, तर काहींनी थेट या ठिकाणाची वाट धरली. मात्र वर्षभरापूर्वी या नंदनवनात एक अशी घटना घडली, ज्यामुळं इथल्या पर्यटनाचा चेहरामोहराच बदलला. 

हिरवीगार गवताची मैदानं, चहुबाजूंना डोंगररांगा आणि देवदार वृक्ष, मनाला भावणारी शांतता हे असं साधारण पहलगामच्या बैसरन खोऱ्याचं चित्र. पण, याच बैसरन खोऱ्यामध्ये 22 एप्रिल 2025 रोजी एक भीषण दहशतवादी हल्ला झाला आणि होत्याचं नव्हतं झालं. क्षणात या ठिकाणाचा चेहरामोहरा बदलला. येथील पर्यटनावरही परिस्थितीचा थेट परिणाम झाला आणि या भागाच भीतीचाच माहोल पाहायला मिळाला. फक्त बैसरन घाटी नव्हे तर, या घटनेनंतर नजीकच्या अनेक पर्यटनस्थळांवरही सावधगिरी म्हणून प्रशासनानं पर्यटकांना प्रवेशबंदी लागू केली.

हेसुद्धा वाचा : SBI ग्राहकांनो सावधान! एका मसेजमुळं 52,00,00,000 खातेधारकांचा जीव टांगणीला

वर्षभरानंतर काय आहे येथील परिस्थिती? 

वर्षभरानंतरचं चित्र पाहिल्यासही इथं परिस्थिती सुधारलेली नाही. पर्यटनक्षेत्र धीम्या गतीनं पूर्वपदावर येत असलं तरीही बैसरन आणि नजीकची काही ठिकाणं अद्यापही पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आलेली नाहीत. इथं पोहोचण्यासाठी ज्या कच्च्या रस्त्यांचा वापर करण्यात येत होता, त्या वाटा बऱ्याच काळापासून बंद आहेत. ज्यामुळं इथं खच्चर पुरवणाऱ्यांच्या अर्थार्जनावर परिणाम झाला आहे.

पर्यटकांना बैसरन घाटीत अद्यापही प्रवेशबंदी? 

दहशतवादी हल्ल्यानंतर बैसरन घाटी आणि नजीकच्या प्रदेशात प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली होती. वर्षभरानंतरही बैसरन घाटी परिसर पूर्णपणे पर्यटनासाठी खुला करण्यात आलेला नाही. स्थानिकांच्या मते इथं हीच स्थिती कायम राहिल्यास अनेकांच्या पोटापाण्याच्या साधनांवर संकट ओढावू शकतं. काहींनी तर आपले घोडे आणि खच्चर विक्रीसाठी काढले आहेत. इथं असणाऱ्या हॉटेलांमध्ये पर्यटकांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी घट झाली असून, जिथं पर्यटक इथं अनेक दिवस थांबत होते, तिथं आता मात्र एक ते दोन दिवसांचाच मुक्काम करताना दिसत आहेत. 

सरकार या परिस्थितीवर काय तोडगा काढणार? 

स्थानिक आणि पर्यटकांच्य़ा मनात दहशतवादी हल्ल्यानंतर असणारी भीती पाहता सरकारकडून परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. इथं सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून बैसरन घाटीपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक पक्का रस्तासुद्धा बांधण्याची योजना आहे. ज्याच्या मदतीनं या भागात पोहोचणं अधिक सोपं होईल आणि संकटसमयी मदत वेगानं पोहोचू शकेल. काश्मीरमध्ये काही पर्यटनस्थळं पर्यटकांसाठी खुली झाली असली तरी बैसरन घाटीचा परिसर अद्यापही दहशतीखालीच दिसत आहे. मात्र येत्या काळात हा पूर्ण परिसर पर्यटकांसाठी पुन्हा खुला करण्याचा बेत प्रशासन आखत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरण: आयनबद्दल 5 धक्कादायक खुलासे...

महाराष्ट्र बातम्या