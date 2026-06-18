/जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा खळबळ; पाकिस्तानच्या चलनी नोटा आणि संशयास्पद पाकिटांमुळं संरक्षण यंत्रणा सतर्क

Jammu Kashmir News : नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार देशात पुन्हा एकदा शेजारी राष्ट्राकडून खुरापती करण्यात सुरुवात झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. जम्मू काश्मीरच्या पूंढ भागामध्ये संरक्षण यंत्रणा एका घटनेमुळं सतर्क झाल्या असून, या घटनेत यंत्रणांनी पाकिस्तानच्या चलनी नोटांची गठ्ठी, पाच मोबाईल क्रमांक लिहिलेली एक चिठ्ठी मिळवली. ज्यानंतर तातडीनं हे क्रमांक आणि सदरील संपूर्ण घटनेचीच पडताळणी संरक्षण यंत्रणांनी सुरू केली.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार बुधवार, 17 जून 2026 रोजी मेंढर सेक्टर इथं लष्कराची तुकडी जम्मू - पुंछ राष्ट्रीय राजमार्गानजीक असणाऱ्या नार वनक्षेत्रात 'एरिया डॉमिनेशन' गस्त घालत होती. याचदरम्यान जवानांच्या नजरेस काही संशयास्पद पाकिटं पडली. तपासणी केली असता पाकिटांमध्ये पाकिस्तानी चलनी नोटा आणि एक हस्ताक्षरातील चिठ्ठी होती. ज्यावर पाच मोबाईल क्रमांक लिहिण्यात आले होते.
सदर घटनेनंतर यंत्रणांनी तपास सुरू केला असला तरीही अद्याप कोणावरही अटकेची कारवाई करण्यात आलेली नाही. संरक्षण यंत्रणासुद्धा हे मोबाईल क्रमांक नेमके कुणाचे आहेत यासाठी तपास करत असून, त्याचा संबंध कोणत्याही संशयास्पद कारवाईशी नाही, या धर्तीवर तपास करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, सर्व पैलूंतून विचारपूस आणि करडी नजरही संशयितांवर ठेवली जात आहे.
जप्त करण्यात आलेलं पाकस्तानी चलन आणि एका चिठ्ठीमध्ये लिहिण्यात आलेले मोबाईल क्रमांक यांच्यामध्ये नेमका संबंध काय, याचसंदर्भातील तपास यंत्रणा करत आहेत. याआधी सापडेल्या अशाच काही पुराव्यांच्या माध्यमातून यंत्रणांना दहशतवादी आणि त्यांच्या छुप्या जाळ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी लष्कराला मोठी मदत मिळाली होती. ज्यामुळं आता शक्य त्या सर्व मार्गांनी मोबाईल क्रमांकांसंदर्भातील माहिती मिळवली जात आहे.
पुंछ जिल्हा नियंत्रण रेषेपासून अतिशय जवळचं क्षेत्र असल्या कारणानं हे क्षेत्र अतिसंवेदनशील मानलं जातं. इथं दहशतवाद्यांच्या खुरापती पाहता सातत्यानं संरक्षण यंत्रणा करडी नजर ठेवून असतात. मागील काही दिवसांपासून इथं घडणाऱ्या घडामोडी पाहता संरक्षण यंत्रणांनी इथं गस्त वाढवली असून, प्रत्येक संशयास्पद हालचालीच्या मुळाशी जाण्यासाठी यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत.