हल्ल्याच्या सहा महिन्यांनंतरही पहलगाम असुरक्षित? 12 पर्यटनस्थळं खुली, पण...

Jammu Kashmir Tourist Places Reopen News: जम्मू काश्मीरमधील (Pahalgam Terror Attack) पहलगाम या पर्यटकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय असणाऱ्या ठिकाणी एप्रिल 2025 मध्ये दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला आणि सारा देश हादरला. तेव्हापासून जम्मू काश्मीरमध्ये प्रचंड अस्थिरता, असुरक्षितता पाहायला मिळाली. बहुतांश पर्यटकांनी या भागाकडे पाठ फिरवली. मात्र आता पुन्हा एकदा काही महिन्यांनंतर जम्मू काश्मीर आणि विशेष म्हणजे तेथील पर्यटन व्यवसाय पूर्वपदावर येत आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया कासवगतीनं होत असली तरीही हे पाऊल अतिशय महत्त्वाचं आणि सकारात्मक ठरत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर येथे प्रशासनानं काही पर्यटनस्थळं पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद केली होती. मात्र, आता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या आदेशांनंतर या भागातील 12 पर्यटनस्थळं पुन्हा खुली करण्यात आली आहेत. जाणकारांच्या मते यामुळं पुन्हा एकदा स्थानिकांना अर्थार्जनाचे पर्याय उपलब्ध होणार असून या भागांमध्ये सुरक्षितता पूर्वपदावर येत असल्याच हे प्रतीक आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये पर्यटनस्थळं खुली करण्याच्या निर्णयानंतर उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत सर्व ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था चोख आहे की नाही याची पाहणी करत सुरक्षा आदेशांचं पर्यटकांनीही पालन करावं अशा सूचना केल्या. दरम्यान या ठिकाणांमध्ये अद्यापही पहलगाममध्ये मात्र पर्यटकांना प्रवेश दिला जात नसल्यानं हा भाग अद्यापही असुरक्षित आहे का? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ही 12 पर्यटनस्थळं खुली करण्याआधी जम्मू काश्मीरमध्ये 16 पर्यटनस्ळांवर पुन्हा नियमित कार्यक्रम सुरू करण्याच्या सूचना देण्याच आल्या होत्या. ज्यानंतर आता जम्मूमधील 5 आणि काश्मीरमधील 7 पर्यटनस्थळं सुरू करण्यात आली आहेत. जिथं काश्मीरच्या अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यानर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क, कमान पोस्टचा समावेश आहे. तर, जम्मूच्या दागन टॉप, रामबन, कठुआतील धागर आणि रियासीच्या सलाल येथील शिव गुफा या ठिकाणांचा समावेश आहे.
काही महिन्यांपासून जम्मू काश्मीरकडे जाणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ तुलनेनं घटला होता. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अनेकांनी या राज्याकडे तूर्तास पाठ फिरवली होती. आता मात्र प्रशासनानंच सुरक्षिततेची हमी दिल्यानं येत्या काळात या भागाला हा निर्णय कशा पद्धतीनं नवसंजीवनी देतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
