हल्ल्याच्या सहा महिन्यांनंतरही पहलगाम असुरक्षित? 12 पर्यटनस्थळं खुली, पण...

Jammu Kashmir Tourist Places Reopen News: पूर्वपदावर येतंय जम्मू काश्मीर, पण...; पहलगाम हल्ल्यानंतर 'ही' 12 पर्यटनस्थळं पुन्हा सुरू   

सायली पाटील | Updated: Sep 30, 2025, 11:05 AM IST
हल्ल्याच्या सहा महिन्यांनंतरही पहलगाम असुरक्षित? 12 पर्यटनस्थळं खुली, पण...
Jammu Kashmir Tourist Places open after News pahalgam terrorist attack

Jammu Kashmir Tourist Places Reopen News: जम्मू काश्मीरमधील (Pahalgam Terror Attack) पहलगाम या पर्यटकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय असणाऱ्या ठिकाणी एप्रिल 2025 मध्ये दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला आणि सारा देश हादरला. तेव्हापासून जम्मू काश्मीरमध्ये प्रचंड अस्थिरता, असुरक्षितता पाहायला मिळाली. बहुतांश पर्यटकांनी या भागाकडे पाठ फिरवली. मात्र आता पुन्हा एकदा काही महिन्यांनंतर जम्मू काश्मीर आणि विशेष म्हणजे तेथील पर्यटन व्यवसाय पूर्वपदावर येत आहे. 

ही संपूर्ण प्रक्रिया कासवगतीनं होत असली तरीही हे पाऊल अतिशय महत्त्वाचं आणि सकारात्मक ठरत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर येथे प्रशासनानं काही पर्यटनस्थळं पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद केली होती. मात्र, आता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या आदेशांनंतर या भागातील 12 पर्यटनस्थळं पुन्हा खुली करण्यात आली आहेत. जाणकारांच्या मते यामुळं पुन्हा एकदा स्थानिकांना अर्थार्जनाचे पर्याय उपलब्ध होणार असून या भागांमध्ये सुरक्षितता पूर्वपदावर येत असल्याच हे प्रतीक आहे. 

कोणती पर्यटनस्थळी खुली? 

जम्मू काश्मीरमध्ये पर्यटनस्थळं खुली करण्याच्या निर्णयानंतर उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत सर्व ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था चोख आहे की नाही याची पाहणी करत सुरक्षा आदेशांचं पर्यटकांनीही पालन करावं अशा सूचना केल्या. दरम्यान या ठिकाणांमध्ये अद्यापही पहलगाममध्ये मात्र पर्यटकांना प्रवेश दिला जात नसल्यानं हा भाग अद्यापही असुरक्षित आहे का? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

ही 12 पर्यटनस्थळं खुली करण्याआधी जम्मू काश्मीरमध्ये 16 पर्यटनस्ळांवर पुन्हा नियमित कार्यक्रम सुरू करण्याच्या सूचना देण्याच आल्या होत्या. ज्यानंतर आता जम्मूमधील 5 आणि काश्मीरमधील 7 पर्यटनस्थळं सुरू करण्यात आली आहेत. जिथं काश्मीरच्या अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यानर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क, कमान पोस्टचा समावेश आहे. तर, जम्मूच्या दागन टॉप, रामबन, कठुआतील धागर आणि रियासीच्या सलाल येथील शिव गुफा या ठिकाणांचा समावेश आहे. 

हेसुद्धा वाचा : बड्या टेक कंपन्यांनी पुन्हा फिरवला डाव; Work From Home सह  '996 कल्चर'मुळं अमेरिकेचा तिळपापड! 

काही महिन्यांपासून जम्मू काश्मीरकडे जाणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ तुलनेनं घटला होता. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अनेकांनी या राज्याकडे तूर्तास पाठ फिरवली होती. आता मात्र प्रशासनानंच सुरक्षिततेची हमी दिल्यानं येत्या काळात या भागाला हा निर्णय कशा पद्धतीनं नवसंजीवनी देतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील पर्यटनस्थळांची स्थिती काय होती?
एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर (ज्यामध्ये 26 जणांचा मृत्यू झाला) जम्मू काश्मीरमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली. प्रशासनाने सुरक्षिततेसाठी अनेक पर्यटनस्थळे बंद केली, ज्यामुळे पर्यटकांचा ओघ तुलनेने घटला आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.

पहलगाम पुन्हा खुलं झालं का?
नाही, पहलगाम येथे अद्याप पर्यटकांना प्रवेश दिला जात नाही. हल्ल्यानंतर बंद झालेल्या ठिकाणांपैकी काही भाग अद्याप असुरक्षित मानले जात असून, सुरक्षिततेची पूर्ण खात्री झाल्यावरच खुली होण्याची शक्यता आहे.

भविष्यात जम्मू काश्मीर पर्यटनासाठी काय अपेक्षा?
प्रशासनाने सुरक्षिततेची हमी दिल्याने येत्या काळात पर्यटकांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय पर्यटनाला नवसंजीवनी देतो आणि कासवगतीने पूर्वपदावर येण्याच्या प्रक्रियेला गती देत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

