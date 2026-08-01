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दोन वर्षांपूर्वी नवऱ्याची निर्घृण हत्या, नंतर जमिनीत गाडलं; पण एका प्रश्नाने बिंग फुटलं, अन्...; बायकोच निघाली मास्टरमाइंड

गुजरातच्या जामनगर येथे खळबळजनक घटना समोर आली आहे. पत्नीने पतीची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:55 PM IST
दोन वर्षांपूर्वी नवऱ्याची निर्घृण हत्या, नंतर जमिनीत गाडलं; पण एका प्रश्नाने बिंग फुटलं, अन्...; बायकोच निघाली मास्टरमाइंड
Image Credit: jamnagar crime A missing husband an Australia story and a body beneath a factory

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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