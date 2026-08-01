/दोन वर्षांपूर्वी नवऱ्याची निर्घृण हत्या, नंतर जमिनीत गाडलं; पण एका प्रश्नाने बिंग फुटलं, अन्...; बायकोच निघाली मास्टरमाइंड

गुजरातच्या जामनगर येथे दृश्यम स्टाईल हत्या झाल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. पती ऑस्ट्रेलियाला असल्याचं सांगत तब्बल दोन वर्ष कुटुंबीयांची फसवणूक केली. सासरच्या मंडळींचा फोन आल्यावर कंपनीत फोनची परवानगी नाही म्हणत त्यांची दिशाभूल केली. पण ज्या मुलाची परदेशातून परत येण्याची वाट पाहत असलेल्या आईला कल्पनाही नव्हती की तिचा मुलगा ऑस्ट्रेलियाला नसून याच शहरात 10 फूट जमिनीखाली दफन करण्यात आले आहे. काय आहे ही नेमकी घटना? जाणून घेऊयात.
ही घटना जामनगर दरेड परिसरात घडली आहे. पृथ्वी उर्फ भूमिबेन मावदिया आणि निलेश मनसुखाई यांचे एकमेकांवर प्रेम होतं. मात्र त्यांच्या प्रेमात अडथळा ठरत होता तो पृथ्वीचा पती जिग्नेश मावदिया. त्यांच्या नात्याच्या आड येणाऱ्या जिग्नेशचा काटा काढण्यासाठी पृथ्वी आणि तिच्या प्रियकराने भयंकर कट रचला.
प्रियकर निलेशने जिग्नेशला पार्टीच्या बहाण्याने त्याच्या कारखान्यात बोलवून घेतले. तिथे जिग्नेशच्या दारूत सायनाइड मिसळले. त्यामुळं दारू पितात जिग्नेशचा मृत्यू झाला. पृथ्वी आणि निलेशच्या या कटात एका बाहेरच्या व्यक्तीनेही त्यांना साथ दिली. जिग्नेशची हत्या करण्यात आल्यानंतर त्याचा मृतदेह लपवण्यासाठी त्यांनी त्याच कारखान्यात 10 फूट खोल खड्डा खणला आणि तिथेच जिग्नेशचा मृतदेह दफन करण्यात आला.ही संपूर्ण घटना घडल्यानंतर आरोपी पत्नीने तब्बल दोन वर्ष सासरच्या मंडळींना फसवत राहिली.
आरोपी पत्नी पृथा ही वारंवार कुटुंबीयांची दिशाभूल करत होती. जिग्नेश ऑस्ट्रेलियामध्ये नोकरी करतोय. जेव्हा पण कुटुंबीयांना त्यांच्याशी बोलायचे असायचे तेव्हा ते त्यांचा नंबर मागायचे. पण तेव्हा ती बहाणा करत कंपनीने फोनवर बोलण्याची परवानगी नसल्याचे म्हटलं. कित्येक वर्ष हेच सुरू होते. अलीकडेच कुटुंबातील एक सदस्य ऑस्ट्रेलियात जात होता तेव्हा जिग्नेशला भेटण्यासाठी त्यांनी पृथ्वीकडे त्याचा नंबर मागितला. इतकंच नव्हे तर आता जर तु जिग्नेशचा नंबर दिला नाहीस तर पोलिसांत तक्रार करण्यात येईल, अशी धमकी त्याच्या कुटुंबीयांनी दिली. ही धमकी ऐकताच पृथ्वी घाबरली आणि दोन वर्षांपासून लपवून ठेवलेले खोटं आता उघडकीस यायला लागलं आणि तिने तिचा गुन्हा कबूल केला.
जिग्नेशच्या कुटुंबीयांनी लगेचच पोलिसांत बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. तक्रारीत त्यांनी पृथ्वीवर संशय असल्याचंही आरोप केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी पृथ्वीची चौकशी केली तेव्हा तिने कबुल केलं की तिने व निलेशने दोघांनी मिळून त्याची हत्या केल्याचा गुन्हा कबुल केला. पोलिसांनी कारखान्यात जाऊन खोदकाम केल्यानंतर एक हाडांचा सापळा सापडला आहे. हा मृतदेह जिग्नेशचा असू शकतो, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.