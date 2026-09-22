/जमुई कांडमधील मुख्य आरोपीचा पोलिसांनी केला एन्काऊंटर, पळवत घातली गोळी, दुसऱ्याचा पायच मोडला

बिहारच्या जामुई येथील घटनेतील मुख्य आरोपी नंदन याला पोलिसांनी एका चकमकीदरम्यान गोळी घालून जखमी केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना पाठलाग करून त्याला गोळी घालण्यात आली. या घटनेनंतर त्याला उपचारासाठी सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बिहारमधील जामुई येथे इयत्ता दहावीत शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाशी संबंधित प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील इतर तीन आरोपींना पोलिसांनी यापूर्वीच ताब्यात घेतले होते. हे सर्वजण अल्पवयीन आहेत.
दरम्यान, फरार नंदन यादव आणि पोलीस यांच्यात आमना-सामना झाला. पोलिसांनी या घटनेत सहभागी असलेल्या पाच जणांना अटक केली असून पुढील कारवाई सुरू आहे. नंदन हा घटनास्थळीच, म्हणजेच 'मडवा पहाड' येथे लपून बसला होता अशी माहिती मिळाली होती. पोलिसांनी जेव्हा त्या परिसराला वेढा घालून त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पाठलागादरम्यान झालेल्या चकमकीत नंदनच्या डाव्या पायाला गोळी लागली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जमुई येथील व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तीचं नाव नंदन' आहे, ज्याने आपला चेहरा भगव्या रंगाच्या कपड्याने झाकला होता. तोच मुलाली उचलून धावला होता. मात्र, पोलीस सध्या यावर भाष्य करणे टाळत आहेत. जमुईचे जिल्हा दंडाधिकारी नवीन कुमार यांनी सांगितले की, याबद्दलची सविस्तर माहिती पत्रकार परिषदेत दिली जाईल.
नंदन व्यतिरिक्त, या प्रकरणात हरराम यादव नावाच्या आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी सदर रुग्णालयात नेले. हररामचा पाय मोडला आहे. त्याला गोळी लागली आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नंदन आणि हरराम यादव हे दोघेही प्रौढ असल्याचे समजते.
दरम्यान, या चकमकीबाबत भाजपने एक निवेदन जारी केले आहे. बिहार भाजपचे प्रवक्ते कुंतल कृष्ण यांनी सांगितले की, जमुई प्रकरणातील मुख्य आरोपी नंदन यादव पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. या प्रयत्नादरम्यान झालेल्या चकमकीत पोलिसांनी त्याच्या पायावर गोळी झाडली. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना आता अटक करण्यात आली आहे.
त्यांनी सांगितले की, सर्व आरोपी लवकरच कायद्याच्या जाळ्यात येतील. सुसंस्कृत समाजात अशा 'पशूंसारख्या' प्रवृत्तीच्या लोकांना थारा नाही. संदेश स्पष्ट आहे: जर तुम्हाला बिहारमध्ये राहायचे असेल, तर गुन्हेगारी सोडा; अन्यथा, त्याचे परिणाम भोगण्यास तयार राहा.
ही घटना बिहारमधील जमुई जिल्ह्यातील 'मडवा पहाड' (Madwa Pahar) येथे घडली. 19 सप्टेंबर रोजी एक तरुणी आणि मित्रासह फिरण्यासाठी बाहेर गेले होते. संध्याकाळी परतत असताना, स्थानिक समाजकंटकांनी त्यांना अडवले आणि त्रास देण्यास सुरुवात केली; तसेच त्या तरुणीशी अयोग्य शारीरिक वर्तन केले. अखेरीस, ते दोघेही तिथून निसटण्यात यशस्वी झाले. 20 सप्टेंबरपासून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण पोलिसांच्या निदर्शनास आले.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहून, या प्रकरणी त्वरित एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आणि सर्व आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्याचे निर्देश दिले.