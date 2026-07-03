/भारत- जपानची ‘निंजा डील’; चीन- पाकिस्तानचा होईल जळफळाट, काय आहे इतकं महत्त्वं?

नवी दिल्ली | एकिकडे भारताची काही शेजारी राष्ट्र सातत्यानं खुरापती करत असलं तरीही दुसरीकडे मात्र हाच भारत देश या खुरपतींवर टिच्चून प्रगतीच्या वाटांवर पुढे जात आहे. जपानसोबत देशाची झालेली हातमिळवणी त्याचंच एक उदाहरण. भारत आणि जपानमध्ये नुकतेच काही आर्थिक आणि राजकीय सामंजस्य करार झाले. ऑगस्ट 2025 पासूनचा आढावा घेतल्यास आतापर्यंत या दोन्ही देशांमध्ये 120 MoU वर स्वाक्षरी झाली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार जपान भारतात 10 लाख कोटी रुपयांची प्रचंड मोठी गुंतवणूक करणार आहे. संरक्षण, उर्जा, ऑटोमोबाईल, स्टील, सेमीकंडक्टर, एआय आणि अंतराळ अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक असेल. ही संपूर्ण भागिदारी भारताला आत्मनिर्भर होण्यासाठी मोलाची मदत करणार आहे.
भारताच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या जपानच्या पंतप्रधान तकाईची यांनी या दौऱ्यादरम्यान संरक्षण धोरणांच्या दृष्टीनंही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ज्यानुसार दोन्ही गदेशांकडून संरक्षण करारांना आणखी भक्कमपणा देण्यासाठीचे निर्णयही घेण्यात आले. आतापर्यंत या दोन्ही देशांमध्ये घातक नसणाऱ्या उपनकरणांसाठी काही तांत्रिक सहयोग तत्त्वावर काम होत होतं. मात्र आता हा संपूर्ण ओघ पूर्णत: संरक्षण सहकार्याच्या दिशेनं वळला आहे. जपानच्या पंतप्रधानांच्या या भारत दौऱ्यादरम्यान आर्थिक संरक्षण धोरणावरही सहमती दर्शवण्यात आली. चीनकडून जपानी कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या या निर्बंधांनंतर हे एक महत्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
इथून पुढं जपान भारतात मोहामी क्लास फ्रिगेटसारख्या अद्ययावत फ्रिगेट, क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि इतर नौदल उपकरणांच्या दृष्टीनं असणाऱ्या सहकार्यात वाढ करेल. दोन्ही देशांकडून संयुक्त उत्पादन आणि तंत्रज्ञानावर भर दिला जाण्यासंदर्भातही चर्चा सुरू आहे. भारतासाठी हा करार अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. तर, जपानसाठी भारत आधीपासूनच एक विश्वासार्ह साथीदार राष्ट्र म्हणून उभा राहिला आहे. आतासुद्धा जेव्हा चीनकडून जपानवर दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे तेव्हाही भारताची साथ महत्त्वाची ठरत आहे. ज्यामुळं जपानच्या पंतप्रधानाचा हा दौरा भारतासोबतचे संबंध आणखी दृढ होत चालल्याचेच संकेत देऊन जात आहे.
भारत आणि जपानमध्ये नौदलाच्या दृष्टीकोनातून (Unified Complex Radio Antenna / NORA-50 Integration Mast) अर्थात युनिकॉर्न नावाची एक आधुनिक रेडिओ अँटीना यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
युनिकॉर्न यंत्रणा एक अत्याधुनिक नौदल रेडिओ यंत्रणा आहे. सध्याच्या घडीला अनेक युद्धनौकांवर विविध प्रकारचे अँटीना लागले आहेत. मात्र, युनिकॉर्नमुळं हे सर्व अँटीना एकाच रडार डोमअंतर्गत काम करतील. यामुळं युद्धनौकांचं रडार सिग्नेचर कमी होणार असून, शत्रूला रडार हेरणं कठीण होणार आहे.
या संपूर्ण यंत्रणेमध्ये अनेक अत्याधुनिक यंत्रणा एकाच वेळी काम करते. ज्यामध्ये टेक्निकल डेटा, टेक्निकल एअर नेविगेशन सिस्टीम, संचार प्रणाली, आयडेंटीफिकेशन फ्रेंड ऑर फो आणि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स यंत्रणेचा सहभाग असेल. जपानच्या तीन बड्या कंपन्यांनी एकत्र येत ही प्रणाली तयार तेली आहे. यामध्ये एनईसी ही सर्वात महत्त्लाची कंपनी असून सांपा कोग्यो केके आणि द योकोहामा रबर लिमिटेड या कंपन्यासुद्धा सदर प्रक्रियेतील भागिदार आहेत. सध्या ही यंत्रणा जपानमध्ये लागू तेली जात असून, आतापर्यंत त्याअंतर्गत 12 युद्धनौका तयार झाल्या आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण करारामुळं भारत जपानकडून संरक्षण तंत्रांची मदत मिळवणारा दुसरा आशियाई देश ठरला आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर 2023 मध्ये जपाननं फिलिपिन्सला एअर सर्वेलन्स रडार दिले होते.