1100000000 रुपयांना विकला पहिल्या पंतप्रधानांचा बंगला; भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील; खरेदी करणाऱ्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

देशाच्या राजधानीतील अतिशय व्हीव्हीआयपी क्षेत्र असलेल्या लुटियन्स बंगला झोनमध्ये असलेला एक बंगला सध्या चर्चेत आहे. हा बंगला देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी बांधला होता. हा बंगला 1100000000 रुपयांना विकला गेला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 3, 2025, 06:49 PM IST
Jawaharlal Nehru first official residence sold for Rs 1,100 crore: देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा बंगला 1100000000 रुपयांना विकला गेला आहे. भारतातील ही सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील मानली जात आहे. हा करार देशातील आतापर्यंतचा सर्वात महागडा मालमत्ता करार आहे. जाणून घेऊया हा बगंला कुठे आहे आणि हा बंगला कुणी खरेदी केला. 

लुटियन्स असे या बंगल्याचे नाव आहे. लुटियन्स बंगला दिल्लीतील 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग (पूर्वीचे यॉर्क रोड) येथे आहे. हा बंगला 14,973 चौरस मीटर म्हणजेच सुमारे 3.7 एकरमध्ये पसरलेला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूहे पंतप्रधानांचे पहिले अधिकृत निवासस्थान होते. हा बंगल्याला 1,400 कोटी रुपयांना विक्रीसाठी ठेवण्यात आला होता.भारतीय पेय उद्योगाशी संबंधित एका मोठ्या व्यावसायिकाने सुमारे 1,100 कोटी रुपयांना हा बंगला खरेदी केला आहे.  

या बंगल्याचा मालक कोण आहे?

राजकुमारी कक्कर आणि बीना राणी या या बंगल्याच्या सध्याच्या मालक आहेत. दोघेही राजस्थानच्या एका राजघराण्यातील आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्याचा भाग म्हणून, एका प्रसिद्ध कायदा फर्मने एक सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, 'आमचे क्लायंट ही मालमत्ता (प्लॉट क्रमांक 5, ब्लॉक क्रमांक 14, 17, मोतीलाल नेहरू मार्ग खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत. या मालमत्तेच्या सध्याच्या मालकीण राजकुमारी कक्कर आणि बीना राणी आहेत. जर या मालमत्तेवर इतर कोणत्याही व्यक्तीचा कोणताही हक्क किंवा दावा असेल तर त्यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसह सात दिवसांच्या आत आम्हाला कळवावे. अन्यथा असे गृहीत धरले जाईल की या मालमत्तेवर कोणाचाही विरोधक दावा नाही.'

सुमारे 24,000 चौरस फूट जागेत बांधलेल्या या प्रचंड मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून चर्चा सुरू होती. एका आतल्या व्यक्तीच्या मते, 'त्याचे स्थान, व्हीव्हीआयपी दर्जा आणि आकार लक्षात घेता, ही एक अतिशय मौल्यवान मालमत्ता आहे. परंतु किमतीमुळे, फक्त एक अब्जाधीश खरेदीदारच 0त्यात रस दाखवू शकला.' ही मालमत्ता लुटियन्स बंगला झोनमध्ये आहे, जी 1912 ते 1930 दरम्यान ब्रिटिश वास्तुविशारद एडविन लुटियन्स यांनी डिझाइन केली होती. सुमारे 28 चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या परिसरात सुमारे 3,000 बंगले आहेत, ज्यात बहुतेक मंत्री, न्यायाधीश आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी राहतात. येथे सुमारे 600 खाजगी मालमत्ता देखील आहेत, ज्या भारतातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या मालकीच्या आहेत. या कराराच्या पूर्ततेनंतर, 17 मोतीलाल नेहरू मार्गावरील हा बंगला देशातील सर्वात महागड्या निवासी मालमत्तेच्या विक्रीचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित करेल.

FAQ

1. जवाहरलाल नेहरू यांचे पहिले अधिकृत निवासस्थान कोणते आहे आणि ते कुठे आहे?

जवाहरलाल नेहरू यांचे पहिले अधिकृत निवासस्थान लुटियन्स बंगला आहे. हा बंगला दिल्लीतील 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग (पूर्वीचे यॉर्क रोड) येथे आहे.

2. लुटियन्स बंगल्याची विक्री किती किमतीला झाली?

लुटियन्स बंगला सुमारे 1,100 कोटी रुपयांना विकला गेला आहे. हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात महागडा मालमत्ता करार मानला जात आहे.

3. लुटियन्स बंगल्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

हा बंगला 14,973 चौरस मीटर (सुमारे 3.7 एकर) क्षेत्रात पसरलेला आहे आणि सुमारे 24,000 चौरस फूट जागेत बांधलेला आहे. त्याचे स्थान, व्हीव्हीआयपी दर्जा आणि आकार यामुळे ही मालमत्ता अतिशय मौल्यवान आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

