'हे काय करतोस?' म्हणत जया बच्चन यांनी ढकललं, सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय व्हिडीओ?

सपा राज्यसभा सदस्या जया बच्चन तिच्या वागण्यामुळे अनेकदा चर्चेत असतात. त्यांचा एक नवा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये त्यांनी एका व्यक्तीला चक्क ढकलते आणि म्हणाल्या की, 'तू काय करतोयस. हे काय आहे?' जया हे बोलताच, सेल्फी घेणारा व्यक्ती स्तब्ध झाला. त्याने पश्चात्ताप व्यक्त केला पण त्या बराच वेळ रागाने त्याच्याकडे पाहत राहिल्या. यादरम्यान, शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आणि इतर खासदार तिथेच उभे राहिले. व्हिडिओ समोर येताच, सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पूर आला.
सोमवारी काँग्रेस, सपासह विरोधी पक्ष नेते निषेध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचले होते. यादरम्यान, सपा नेत्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये पोहोचल्या. तिथे एका व्यक्तीने जया बच्चन यांच्यासोबत सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हे पाहून जया बच्चन चांगल्याच संतापल्या. त्यांनी त्यांना जोरात धक्का देऊन नाराजी व्यक्त केली. हे पाहून तिथे उपस्थित असलेले लोक स्तब्ध झाले.
एका युझरने हा व्हिडिओ शेअर केला आणि लिहिले, 'जया बच्चन नेहमीच रागावतात.' एकाने लिहिले की, जया बच्चनचा व्हिडिओ पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले नाही. दुसऱ्या एका युजरने लिहिले की, जया बच्चन प्रसिद्धी आणि प्रसिद्धीच्या लायक नाहीत. त्याचप्रमाणे एका तरुणाने लिहिले की जया बच्चन एकेकाळी माझी आवडती अभिनेत्री होती. आता तिचे वागणे पाहून मला खूप आश्चर्य वाटते.
याआधीही जया बच्चन यांचे असे व्हिडिओ समोर आले आहेत. जेव्हा जेव्हा कोणी त्यांचा फोटो किंवा सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्यांनी त्या व्यक्तीला फटकारलं आहे. अनेक प्रसंगी त्यांनी पापाराझींना देखील खूप फटकारले आहे. एकदा त्यांची सून ऐश्वर्या राय हिला नावाने हाक मारली गेली तेव्हाही त्या खूप रागावल्या होत्या.