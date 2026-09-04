/मंत्र्यावर फुलांचा वर्षाव करत असतानाच घडलं अघटित! JDU च्या नेत्याने गळ्याला हात लावला तर...; पोलिसांची एकच धावपळ

मुजफ्फरपूरमध्ये आरोग्यमंत्र्यांच्या स्वागताला जाणं जेडीयूच्या एका नेत्याला चांगलंच महागात पडलं आहे. बिहारचे आरोग्यमंत्री निशांत कुमार यांचं स्वागत करण्यासाठी फुलांचा वर्षाव केला जात असतानाच त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चेन चोरीला गेली. चलाख चोराने नेत्याच्या गळ्यातील 7 लाख रुपये किमतीची सोन्याची साखळी चोरली. साखळी गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच नेत्याची धांदल उडाली. फार प्रयत्न करुनही त्यांना ती सापडली नाही. अखेरीस, त्यांनी जड अंतःकरणाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी चोरीला गेलेली सोन्याची चेन शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. या हाय-प्रोफाइल चोरीच्या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात आणि स्थानिक पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे. इतका मोठा पोलीस बंदोबस्त असतानाही चेन चोरीला गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. ही घटना तुर्की पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सकरी चौकात घडली.
गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2026 रोजी बिहारचे आरोग्यमंत्री निशांत कुमार मुजफ्फरपूरला पोहोचले, जिथे जेडीयूचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांनी त्यांच्या भव्य स्वागताचे आयोजन केले होते. मंत्र्यांचा ताफा सकरी चौकात पोहोचला आणि त्यांची गाडी थांबली, तेव्हा त्यांना हार घालण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धडपड सुरू झाली. याच दरम्यान, कुरहानी ब्लॉकमधील लडौरा येथील रहिवासी आणि जेडीयू नेते राजेश मंडल हे मंत्र्यांची झलक पाहण्यासाठी व त्यांना हार घालण्यासाठी गर्दीतून पुढे सरकले. याच गोंधळाच्या परिस्थितीत एका चलाख चोराने त्यांच्या गळ्यातील 7 लाख रुपये किमतीची सोन्याची साखळी चोरली.
जेडीयू (JDU) नेते राजेश मंडल यांनी सांगितले की, आरोग्यमंत्री निशांत कुमार यांचा सत्कार करताना आणि त्यांना पुष्पहार अर्पण करत असतानाच, गर्दीचा फायदा घेऊन त्यांच्या गळ्यातील मौल्यवान सोन्याची साखळी अचानक हिसकावून घेण्यात आली. मंडल यांच्या अंदाजानुसार या साखळीची किंमत सुमारे 7 लाख रुपये आहे.
स्वागत समारंभानंतर गर्दी विरळ झाल्यावरच त्यांना आपली साखळी गळ्यात नसल्याचे लक्षात आले. अस्वस्थ होऊन त्यांनी सुरुवातीला स्वतःच रस्त्यावर तिचा शोध घेतला. मात्र, शोध निष्फळ ठरल्याने त्यांनी त्वरित तुर्की पोलिसांना माहिती दिली आणि लेखी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत, तुर्की पोलिसांनी अज्ञात चोरांविरुद्ध गुन्हा (FIR) दाखल केला असून, हरवलेली साखळी शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.
या घटनेला दुजोरा देताना, तुर्की पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) आणि उपनिरीक्षक सेंटू कुमार यांनी सांगितले की, जेडीयू नेते राजेश मंडल यांच्याकडून साखळी चोरीची तक्रार प्राप्त झाली असून त्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितांची ओळख पटवण्यासाठी आणि चोरीला गेलेली साखळी हस्तगत करण्यासाठी पोलीस सध्या व्हीआयपी (VIP) दौऱ्यादरम्यानचे व्हिडिओ फुटेज तसेच सकरी चौकाजवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील दृश्ये तपासत आहेत.