JEE Main Success Story:  मुंबईतील एका गरीब कुटुंबात जन्मलेला हर्ष गुप्ता लहानपणापासूनच आर्थिक अडचणींना सामोरा गेला आहे.गरीबीमुळे त्याला शिक्षणाचे महत्त्व लवकरच कळले आणि त्याने आपल्या आयुष्यात मोठे स्वप्न पाहिले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 16, 2026, 06:14 PM IST
JEE Main Success Story: 11 वीत नापास मग वडिलांसोबत पाणीपुरी विकली; महाराष्ट्रातील गरीब कुटुंबातील हर्षच्या यशाची कहाणी!
हर्ष गुप्ता

JEE Main Success Story: अकरावीत अपयशी झाल्यावर लोकांनी त्याला हिणवले. पण वडिलांनी त्याचा आत्मविश्वास कायम ठेवला आणि त्याला प्रोत्साहन दिले. या आधारामुळे हर्षने हार न मानता पुढे सरसावला. ही कहाणी आहे मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या हर्ष गुप्ता याची. हर्ष सध्या जेईई करणाऱ्यांना मार्गदर्शन करतो. कशी झाली त्याची सुरुवात? कसं मिळालं यश? सविस्तर जाणून घेऊया.

वडिलांसोबत पाणीपुरी विकली

महाराष्ट्रातील एका सामान्य कुटुंबात वाढलेला हर्ष गुप्ता लहानपासूनच आर्थिक संकटांना तोंड देत आला. त्याचे वडील रस्त्यावर पाणीपुरीचे छोटेसे दुकान चालवतात. हर्षनेही त्यांना मदत केलीय. गरीबी असूनही, हर्षला शिक्षणाची ओढ होती आणि त्याचे ध्येय मोठे होते. अकरावीत नापास झाल्याने हर्षला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर त्याने वडिलांसोबत पाणीपुरीच्या स्टॉलवर काम करत अभ्यास सुरू केला. त्याने अकरावीची परीक्षा पुन्हा दिली आणि चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाला. त्याचप्रमाणे बारावीही यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. हे अपयश त्याच्यासाठी जीवनातील महत्त्वाचा धडा ठरले. ज्यामुळे त्याने आपल्या चुका सुधारून नव्याने प्रयत्न केले आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले. 

जेईईची तयारी

जेईई मुख्य परीक्षेसाठी हर्षने कोचिंग आणि सेल्फ स्टडी एकत्रित करून दररोज 10 ते 12 तास मेहनत घेतली. त्याने मूलभूत संकल्पना मजबूत करण्यावर भर दिला, योग्य अभ्यास साहित्य निवडले आणि वेळेचे काटेकोर नियोजन केले. व्यवसायात मदत करत असतानाही त्याने अभ्यासासाठी वेळ काढला आणि आपल्या ध्येयाकडे एकनिष्ठ राहिला. याचा परिणाम त्याला भविष्यात दिसून आला.  

परीक्षेत यश 

2024 मध्ये पहिल्या प्रयत्नात तो आजारी पडला, अशातच काकूच्या निधनामुळे हर्ष परीक्षा देऊ शकला नाही. दुसऱ्या प्रयत्नात त्याने 98.05 टक्के मिळवले आणि जेईई एडव्हान्स उत्तीर्ण केली. पण त्याला त्याच्या आवडती आयआयटी मिळाले नाही. तरीही त्याने हार न मानता तिसऱ्या प्रयत्नात चांगले गुण घेऊन आयआयटी रुरकीमध्ये प्रवेश मिळवला. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे त्याला हे यश मिळाले. 

विद्यार्थ्यांना सल्ला  

हर्ष आता यूट्यूबवर जेईई तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतो. 'अपयश आले तरी कान बंद करा, मूलभूत गोष्टी मजबूत करा, जास्त अभ्यास टाळा, चांगले साहित्य निवडा आणि वेळेचे योग्य वाटप करा', असा सल्ला तो विद्यार्थ्यांना देतो. दृढनिश्चय आणि मेहनतीने कोणतेही ध्येय साध्य करता येते,असेही तो विद्यार्थ्यांना सांगतो.

