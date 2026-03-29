हेलिकॉप्टर विकत घेतले, थायलंड ट्रीप आणि... शेतात न राबता शेतकरी अचानक अफाट श्रीमंत झाला

जगाचा पोशिंदा म्हणजे शेतकरी. शेतात घाम गाळून जगाचं पोट भरणारा शेतकरी मोठं कष्ट घेवूनही तसा तितका श्रीमंत होत नाही. उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मात्र, शेतात न राबता अचानक अफाट श्रीमंत झाला आहे. एका योजनेमुळे त्याचे नशीब पालटले. इतका पैसा आला की त्याने थेट हेलिकॉप्टर विकत घेतले. तो थायलंडला फिरायला गेला. त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या. जाणून घेऊया या शेतकऱ्याला नेमकी कोणती लॉटरी लागली.
विकास प्रकल्पांचा फायदा केवळ सरकारलाच होत नाही, तर ते संपूर्ण परिसराच्या अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवतात. नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. ग्रेटर नोएडातील जेवर येथे बांधलेल्या या विमानतळाने परिसरातील लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे जीवन बदलून टाकले आहे. जेवर परिसरात मोठे विकास प्रकल्प सुरू आहे. यामुळे स्थानिक लोक व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. शिवम प्रजापती (वय 26 वर्षे) हे त्यापैकीच एक आहेत. शिवम पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडातील बनवारी बस गावाचा रहिवासी आहे. विमानतळाने त्यांचे जीवन बदलून टाकले आहे. विमानतळासाठी त्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यांना सरकारकडून नुकसान भरपाई म्हणून 15 कोटी रुपये मिळाले. या पैशांनी शिवम यांचे जीवन पूर्णपणे बदलून टाकले आहे.
शिवम याने नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन दिली. त्या बदल्यात त्याला 15 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली. भरपाई मिळाल्यानंतर त्या शेतकऱ्याने एक हेलिकॉप्टर खरेदी केले आणि थायलंडच्या सहलीची योजना आखली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विमानतळाच्या उद्घाटनावेळी याची जोरदार चर्चा झाली. अचानक मिळालेल्या पैशातून शेतकऱ्याच्या अपूर्ण इच्छा पूर्ण केल्या. नुकसान भरपाईच्या रकमेने जीवनमान जवळजवळ रातोरात बदलून गेले असे शिवम प्रजापती याने सांगितले.
विमानतळासाठी जमीन दिल्यावर शिवमला फक्त नुकसान भरपाई मिळाला नाही तर त्याला नवा रोजगारही मिळाला. विमानतळ बांधकामातील तेजीमुळे विमानतळ प्रकल्प आणि जवळच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मजूर पुरवणारा उपकंत्राटदार शिवमला काम मिळाले. त्याची कमाई वाढत असल्याने, तो आपल्या मित्रांसोबत थायलंड ट्रीप प्लान करत आहे. "काही वर्षांपूर्वी आम्ही याची कल्पनाही करू शकत नव्हतो," असे शिवम म्हणतो. शिवमप्रमाणेच, किशोरपूर गावातील अजय बेनिवाल यांच्या उत्पन्नातही या प्रकल्पामुळे वाढ झाली आहे. अजयने आपल्या लहान व्यवसायाचे उत्पन्नाच्या स्थिर स्रोतात रूपांतर केले आहे. एकेकाळी आर्थिक अडचणीत असलेला अजय, आता कामावर जाणाऱ्या मजुरांकडून हेल्मेट आणि चाव्या गोळा करण्याची छोटी सेवा चालवून दरमहा सुमारे 60,000 रुपये कमावतो. तो म्हणाला, "पूर्वी मी सर्वात गरीब लोकांपैकी एक होतो, पण आता माझी परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे."