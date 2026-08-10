/झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचा विधानसभेला घेराव; बॅरिकेट्स तोडले, पोलिसांकडून पाण्याचा मारा, रांची जिल्हा अलर्ट मोडवर, नेमकं कारण काय?

झारखंडमध्ये JPSC आणि JSSC शी संबंधित मुद्द्यांवरून विद्यार्थी आक्रमक झाले असून विधानसभेला घेराव घालण्याच्या हेतूने कूच करत आहेत. पोलिसांनी एक किमी आधी विद्यार्थ्यांना अडवलं असून पाण्याचा मारा केला जात आहे. मात्र विद्यार्थी मागे हटण्यास तयार नसून घोषणा देत आहेत.
दरम्यान रांची जिल्हा प्रशासन अत्यंत सतर्क झालं आहे. प्रशासनाने आधीच नवीन विधानसभा संकुलाच्या 750 मीटर परिघात (उच्च न्यायालयाचा परिसर वगळून) BNS चे कलम १६३ लागू केले असून, या प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे धरणे आंदोलन किंवा निदर्शने करण्यास मनाई केली होती. जिल्हा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना कोणत्याही आक्रमक किंवा बेकायदेशीर आंदोलनात सहभागी न होण्याचे आणि आपल्या मागण्या शांततापूर्ण व कायदेशीर मार्गाने मांडण्याचे आवाहन केलं आहे. तसेच, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, ज्याचे विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि पोलीस पडताळणी प्रक्रियेवर थेट नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Even as Police use water cannon to disperse student protesters, they dance and continue their 'Vidhan Sabha Gherao' march. pic.twitter.com/MlqXDoX3Ta— ANI (@ANI) August 10, 2026
राज्य सरकार आणि विद्यार्थी यांच्यात रविवारी चर्चा झाली. चर्चेची ही सलग तिसरी फेरी होती. या बैठकीत यात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर विचारविनिमय करण्यात आला. सरकारने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र, या प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याच्या मागणीवर कोणताही एकमत होऊ शकले नाही. दरम्यान, अध्यक्षांच्या राजीनाम्यानंतर, राज्यपालांनी JPSC च्या उर्वरित तीन सदस्यांचे राजीनामेही स्वीकारले आहेत.
आंदोलक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, आपल्या मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सोमवारी होणाऱ्या विधानसभा घेराव आंदोलनात ते मोठ्या संख्येने सहभागी होतील. जोपर्यंत त्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. विशेषतः, झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाची (JSSC) CGL परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | During 'Vidhan Sabha gherao' march, student leader Devendra Nath Mahato says, "When Govt put up spiked barricading, despite not being well I could not stop myself. Is this Pakistan, Bangladesh or China border? These… pic.twitter.com/Hk06dDSoxT— ANI (@ANI) August 10, 2026
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि अनियमिततेचे आरोप लक्षात घेऊन 14 वी JPSC नागरी सेवा पूर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याव्यतिरिक्त, वादग्रस्त 'टी.एस.आर. डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड' (TSR Data Processing Private Limited) या एजन्सीने घेतलेल्या मागील परीक्षांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची 'अंमलबजावणी संचालनालय' (ED) द्वारे चौकशी करण्यासही सरकारने सहमती दर्शवली. मात्र, सरकारने JSSC CGL परीक्षा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली नाही; त्याऐवजी, या परीक्षेबाबतच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांच्या अनेक प्रमुख मागण्या आधीच मान्य करण्यात आल्या आहेत आणि CGL परीक्षा रद्द करणे शक्य नाही. सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांना त्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही केले आहे. दरम्यान, मंत्री सुदिव्य कुमार यांनी सांगितले की, भविष्यातील भरती परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त व्हाव्यात यासाठी सरकार सर्वसमावेशक धोरणात्मक सुधारणा लागू करेल. यासाठी तज्ञ आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. या चर्चेदरम्यान, मंत्र्यांनी उपोषणाला बसलेले विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला आणि त्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले; मात्र, महतो यांनी तूर्तास उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | A protester climbs atop Police barricading as student protesters' 'Vidhan Sabha Gherao' march gain momentum. pic.twitter.com/d1MWoXtb2K— ANI (@ANI) August 10, 2026
झारखंडमधील भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या 98 टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने केल्यानंतर अवघ्या दोन तासांतच, आंदोलकांनी झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) नेतृत्वाखालील सरकारवर असत्य माहिती पसरवल्याचा आरोप केला. सरकार केवळ 13 स्पर्धा परीक्षांपैकी तीन परीक्षा रद्द करण्यास सहमत झाले आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या आंदोलनासाठी आणि 10 ऑगस्ट रोजी नियोजित असलेल्या 'विधानसभा मोर्चा'साठी सामान्य जनता व राजकीय पक्षांकडे पाठिंब्याची मागणी केली आहे.