'राहुल गांधींमध्ये जिन्नांचा आत्मा...'; राज ठाकरेंना नडणाऱ्या BJP खासदाराचं वादग्रस्त विधान; 'हा जिन्नांचा दुसरा...'

झारखंडमध्ये भरती परीक्षांमधील अनियमितताविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावरुन राजकारण तापलं आहे. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेस नेते व विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यावर तिखट शब्दांत टीका केली आहे. दुबे यांनी राहुल गांधी यांची तुलना पाकिस्तानचे संस्थापक जिन्ना यांच्यासोबत केली आहे. तसंच, जिन्नाचा दुसरा जन्म राहुल गांधींच्या रुपात झाला असल्याची बोचरी टीका त्यांनी केली आहे.
झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी म्हटलं आहे की, त्यांनी सीबीआय चौकशी का नको? मुख्य आरोपी धर्मेंद्रला झारखंड सरकारमधील एका मोठ्या अधिकाऱ्याच्या घरातच पकडण्यात आले. त्यांना माहितीये जर चौकशी झाली तर हेमंत सोरेन यांचं नाव समोर येईल. काँग्रेसने झारखंड सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला पाहिजे. व त्यांनी दाखवून दिले पाहिजे की ते सरकारसोबत उभे आहेत. नाहीतर ते सोरेन यांच्या अजेंडाखाली काम करतात असं वाटेल, असं दुबे यांनी म्हटलं आहे.
त्यांनी पुढे म्हटलंय की, जेव्हा पण पंतप्रधानांच्या विरोधात आंदोलन होते तिथे राहुल गांधी दिसतात. ते जिन्नापेक्षा वाईट नेते आहेत. जिन्ना यांचा दुसरा जन्म राहुल गांधींच्या रुपात झाला आहे, अशी टीका दुबे यांनी केली आहे. त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवरुन हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
निशिकांत दुबे यांनी आजही राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. "राहुल गांधी चोर आहेत. त्याच्यात हिंमत नाही. झारखंडमधून कोट्यवधी रुपये कमवतात आणि त्याचा वापर काँग्रेस पक्ष चालवण्यासाठी करतो. त्यांनी झारखंडमधील आपल्या मुलांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले आहे. त्याच्या मानसिकतेत जिनांचा आत्मा आहे, असंही दुबे यांनी म्हटलं आहे.
त्यांना देशाचे तुकडे करायचे आहेत. झारखंड सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याची हिंमत आणि अधिकार त्यांच्यात नाही. जोपर्यंत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही आमचे प्रदेशाध्यक्ष आदित्य साहू यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू ठेवू. भाजप विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभा राहील, असंही दुबे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, आज संसदेबाहेर विरोधी पक्षनेत्याने हातात माकडं घेऊन आंदोलन केले. त्यावरही निशिकांत दुबे यांनी जोरदार टीका केली आहे. "ते स्वतःच माकडं आहेत, नाही का? देशाचे तुकडे करू पाहणाऱ्या शक्तींसोबत ते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला घेराव घालायला येतात. जर त्याच्यात हिंमत असेल, तर ते झारखंड सरकारला दिलेला पाठिंबा का काढून घेत नाही?, असा सवाल त्यांनी केला आहे.