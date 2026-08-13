Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /राहुल गांधींमध्ये जिन्नांचा आत्मा...; राज ठाकरेंना नडणाऱ्या BJP खासदाराचं वादग्रस्त विधान; हा जिन्नांचा दुसरा...

'राहुल गांधींमध्ये जिन्नांचा आत्मा...'; राज ठाकरेंना नडणाऱ्या BJP खासदाराचं वादग्रस्त विधान; 'हा जिन्नांचा दुसरा...'

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्यावर जहरी शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी राहुल गांधी यांची थेट जिन्नांसोबत तुलना केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:01 PM IST
'राहुल गांधींमध्ये जिन्नांचा आत्मा...'; राज ठाकरेंना नडणाऱ्या BJP खासदाराचं वादग्रस्त विधान; 'हा जिन्नांचा दुसरा...'
Image Credit: rahul gandhi bjp (Photo:AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आज घरगुती गॅस सिलेंडर कोणत्या दराने बुक करता येणार? तपासा आजचे महाराष्ट्रातील आजचे दर
2
3
4
5