/19 हजारांसाठी बहिणीचा सांगाडा बँकेत नेणाऱ्या जीतूच्या अकाऊंटमध्ये कुठून आले 15 लाख?

Odisha Man Carry Sisters Skeleton : ओडिशाती जीतू मुंडाच्या फोटोने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं. ज्यामध्ये तो आपल्या बहिणीला सांगाडा खांद्यावर घेऊन बँकेत गेला होता. 19 हजारांसाठी प्रयत्नशील असलेल्या जीतू मुंडाला आला लाखो रुपये मिळणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला. या फोटोने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं आणि आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं. या व्हिडीओत ज्येष्ठ व्यक्ती आपल्या बहिणीचा सांगाडा कबरमधून काढून खांद्यावर घेऊन बँकेत जाताना दिसला. बहिणीच्या खात्यात जमा असलेले 19 हजार काढण्यासाठी जीतू मुंडाच्या अनेक दिवस प्रयत्नशील होता. मात्र बँकेतील मंडळी त्याच्याकडून पुरावा मागत होते की, त्याच्या बहिणीचा मृत्यू झाला आहे. अखेर त्याने त्याच्या बहिणीचा सांगाडा कबरमधून बाहेर काढला आहे. या घटनेनंतर जीतू मुंडाचं संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेलं आहे. आता त्याला लाखो रुपये मिळणार आहेत.
जीतू मुंडा आपल्या मृत बहिणीच्या खात्यात असलेले 19 हजार काढण्याचे बरेच दिवस प्रयत्न करत होते. त्याच्या बहिणीचा मृत्यू आधीच झाला होता. बँकेकडून त्याला सांगण्यात आले की, बहिणीला घेऊन ये तेव्हाच तुला हे पैसे मिळतील. अनेकदा बँकेत सांगूनही बँकेतील कर्मचारी ऐकायला तयार नाहीत. तेव्हा जीतूने कंटाळून बहिणीचा सांगाडा बाहेर काढला आणि तोच घेऊन त्याने अनेक किमी प्रवास केला आणि बँकेत दाखवलं. यानंतर हा फोटो प्रचंड व्हायरल झाला.
सोशल मीडियावर व्हिडीओ झपाट्याने व्हायरल झाला. जीतूला त्याच्या खात्यात बँकेकडून 19 हजार रुपये मिळाले आणि त्यानंतर त्याला इतर संस्थांकडूनही मदत मिळत गेली. यामध्ये सर्वात मोठं नाव आहे 'फिजिक्स वाला' CEO अलख पांडे यांनी सर्वात मोठी मदत केली आहे. अलख पांडे यांनी जीतूला 10 लाखांची मदत केली आहे. तसेच राजस्थानचे कृषीमंत्री यांनी आपला एक महिन्याचा पगार जीतूच्या खात्यात पाठवला आहे. जो जवळपास 1.45 लाख रुपये इतका आहे.
या सगळ्या प्रकरणाबाबत बँकेतील मॅनेजरला माहिती विचारली असता त्यांनी सांगितले की, बहिणीच्या मृत्यूचे कागदपत्र आम्हाला हवे होते. पण त्याने तर सांगाडाच आणला. जो अजिबातच मागवला नव्हता. यावर जीतू म्हणणे आहे की, बँक मॅनेजरला बहिणीचे निधन झाले आहे हे सांगूनही सतत तो बहिणीला घेऊन
या अशी मागणी करत होता. म्हणून मी बहिणीचा सांगाडाच बँकेत घेऊन आलो. तेव्हाच मला पैसे मिळाले.
जीतू या प्रकरणाबाबत बोलताना भावुकपणे सांगतो की, मी माझ्या बहिणीचा अंत्यविधी घराजवळच केला. कारण आई-वडिलांच्या निधनानंतर तीच माझं सर्वस्व होती. आता ती देखील मला सोडून गेली. तीच माझं सर्वस्व होती. बहिणीचं असं अचानक जाणं जीतू मुंडाला हादरवून टाकणारी ठरली.