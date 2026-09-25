/एका झटक्यात गेल्या 400 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या, 30 सप्टेंबरनंतर कामावर आलात तरी कंपनी देणार नाही पगार; मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते धोरण आखण्याचे आश्वासन!

हिमाचल प्रदेशातील जलशक्ती विभागात आउटसोर्स पद्धतीने काम करणाऱ्या सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांसमोर नोकरीचे संकट निर्माण झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या कराराची मुदत 30 सप्टेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर त्यांची सेवा सुरू राहणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती विविध कार्यालये आणि क्षेत्रीय स्तरावरील कामांसाठी NIELIT शिमला यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
NIELIT शिमलाने जलशक्ती विभागाच्या इंजिनिअर-इन-चीफ यांना पाठवलेल्या पत्रात कराराच्या मुदतीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. 30 सप्टेंबरनंतर औपचारिक करारवाढ न मिळाल्यास कर्मचारी कामावर राहिले, तरी त्यांच्या वेतनाची किंवा इतर आर्थिक देणींची जबाबदारी कंपनी घेणार नाही, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच केवळ कार्यालयात जाऊन काम सुरू ठेवल्याने सेवा आपोआप वाढणार नाही. त्यासाठी अधिकृत एक्स्टेंशन आवश्यक असेल.
NIELITने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. जर करारवाढीचे पत्र 30 सप्टेंबरनंतर प्राप्त झाले, तर त्याचा परिणाम संबंधित औपचारिक एक्स्टेंशन लेटर जारी झालेल्या तारखेपासून मानला जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे 30 सप्टेंबरपूर्वी सरकार आणि संबंधित यंत्रणेकडून करारवाढीबाबत निर्णय होणे कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या हे कर्मचारी पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, जलशक्ती विभागात सुमारे 268 डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) आणि 123 टेक्निकल सपोर्ट पर्सन (TSP) आउटसोर्स पद्धतीने काम करत आहेत. या दोन्ही गटातील कर्मचाऱ्यांची संख्या मिळून सुमारे 400 होते. त्यामुळे करारवाढीचा निर्णय न झाल्यास त्याचा थेट परिणाम मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. काही कर्मचाऱ्यांनी वेतन मिळण्यासही विलंब होत असल्याचा दावा केला आहे. एका कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, काही महिन्यांचे वेतन थकीत राहिल्यानंतर अलीकडेच चार महिन्यांचे वेतन एकत्र मिळाले.
हिमाचल प्रदेशातील आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा याआधीही चर्चेत आला आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघाने सेवा सुरक्षेसह स्थायी आणि पारदर्शक धोरणाची मागणी केली होती. संघाने आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना 58 वर्षांपर्यंत सेवा सुरक्षा, समान कामासाठी समान वेतन तसेच सेवेदरम्यान मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि पात्रतेनुसार रोजगार देण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, जलशक्ती विभागातील या सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या प्रकरणात 30 सप्टेंबरनंतर करारवाढ मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, अंतिम निर्णय सरकार आणि संबंधित विभागाकडून होणे बाकी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची सेवा पुढे सुरू राहणार की नाही, याचे चित्र अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.