/मर्चंट नेव्हीमधील नोकरी सरकारी असते की खासगी? अधिकारी बनल्यावर मिळतो अमाप पैसा!

देशातील तरुणांमध्ये मर्चंट नेव्हीमध्ये करिअर करण्याची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. आकर्षक पगार, परदेशात काम करण्याची संधी आणि जलद करिअर ग्रोथ यामुळे अनेक विद्यार्थी या क्षेत्राकडे वळत आहेत. मात्र मर्चंट नेव्हीमध्ये प्रवेश कसा मिळतो, कोणते अभ्यासक्रम करावे लागतात, नोकरी सरकारी असते की खासगी आणि पगार किती मिळतो, याबाबत अनेकांना पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.
मर्चंट नेव्ही ही देशाच्या व्यापारी सागरी वाहतुकीशी संबंधित सेवा आहे. या क्षेत्रात मालवाहू जहाजे, तेलवाहू जहाजे, कंटेनर जहाजे, प्रवासी जहाजे आणि इतर व्यावसायिक जहाजांवर काम केले जाते. मर्चंट नेव्हीचे मुख्य काम एका देशातून दुसऱ्या देशात वस्तू आणि मालाची सुरक्षित वाहतूक करणे हे असते. ही सेवा भारतीय नौदलापेक्षावेगळी असून तिचा मुख्य उद्देश व्यावसायिक सागरी वाहतूक हा आहे.
मर्चंट नेव्हीमध्ये प्रवेशासाठी बारावी विज्ञान शाखेत (Physics, Chemistry आणि Mathematics) उत्तीर्ण असणे आवश्यक असते. काही अभ्यासक्रमांसाठी किमान 60 टक्के गुणांची अट असू शकते. विद्यार्थी 10वी किंवा 12वी नंतर डिप्लोमा इन नॉटीकल सायन्स, बीएससी इन नॉटीकल सायन्स,बीटेक इन मरीन इंजिनीअरिंग किंवा जीपी रेटींग कोर्स यांसारखे अभ्यासक्रम करू शकतात. याशिवाय वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे, दृष्टी चांगली असणे आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणेही महत्त्वाचे मानले जाते.
अनेक विद्यार्थ्यांचा गैरसमज असतो की मर्चंट नेव्ही ही सरकारी नोकरी आहे. प्रत्यक्षात मर्चंट नेव्हीमधील बहुतांश नोकऱ्या खासगी शिपिंग कंपन्यांमध्ये असतात. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्या पात्र उमेदवारांची भरती करतात. मात्र काही सरकारी संस्थाही सागरी वाहतूक क्षेत्रात भरती करतात. त्यामुळे उमेदवारांना सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
मर्चंट नेव्हीमध्ये सुरुवातीच्या पदावरही चांगला पगार मिळू शकतो. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांना पदानुसार मासिक वेतन मिळते. अनुभव वाढल्यानंतर अधिकारी स्तरावरील पदांवर वेतनात मोठी वाढ होते. परदेशी शिपिंग कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भारतीय कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक वेतन आणि विविध भत्ते मिळण्याची शक्यता असते. याशिवाय मोफत निवास, जेवण आणि प्रवासासारख्या सुविधा अनेक कंपन्या देतात.
मर्चंट नेव्हीमध्ये करिअर करण्यासाठी केवळ शैक्षणिक पात्रता पुरेशी नसते. शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक तयारी, शिस्त, नेतृत्वगुण, टीमवर्क, इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि समुद्रात दीर्घकाळ काम करण्याची तयारी आवश्यक असते. जहाजावर अनेक महिने राहून काम करावे लागते. त्यामुळे आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करण्याची क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हे क्षेत्र उत्तम करिअर पर्याय ठरू शकते. योग्य प्रशिक्षण, मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षण आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवून या क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्य घडवता येऊ शकते.