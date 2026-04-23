Job Interview News : HR ने विचारलं, 'लग्नाचं काय प्लान आहेत?'; इंटरव्यूमधील संवादाचा चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल

Job Interview Viral News : नोकरी हे प्रत्येक उमेदवारांसाठी अतिशय भावनिक आणि जिव्हाळाचा विषय असतो. अनेक वर्षे शिक्षणानंतर चांगली आणि उत्तम पगाराची नोकरी ही त्या इच्छुक उमेदवाऱ्यांना हवी असते. एका नोकरीसाठी अनेक दिवस, महिने अगदी वर्षे लागतात. नोकरी ही तुमच्या शिक्षणावर आणि तुमच्यातील व्यावसायिक क्षमतेवरुन मिळते. पण एका नोकरीच्या मुलाखतीच्या अंतिम टप्प्यात त्याला जो प्रश्न विचारण्यात आला त्यानंतर तो उमेदवार आश्चर्यचकित झाला. या मुलाखतीतील संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.
खरंतर महाराष्ट्रात नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीत धर्मांतरचं प्रकरण गाजत असताना. नोकरीसाठी दिलेल्या मुलाखतीत वैयक्तिक प्रश्न विचारल्यानंतर त्या उमेदवाराने काय केलं त्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे. झालं असं की, एका उमेदवाराच्या नोकरीसाठी मुलाखत सुरु होती. सुरुवातीला तांत्रिक कौशल्यांवर आणि टीमच्या प्रतिसादावर ही मुलाखत चांगली सुरू आहे. सर्वकाही उत्तम सुरु होतं, मुलाखतही अंतिम टप्प्यात होती. पण त्या एका शेवटच्या प्रश्नाने मुलाखत सोडून उमेदवार निघून गेला.
एचआरने उमेदवाराला विचारलं होतं की, "तुम्ही विवाहित आहात का? आणि नसाल, तर लवकरच लग्न करण्याचा तुमचा विचार आहे का?" हा प्रश्न ऐकताच उमेदवाराने त्यावर आक्षेप घेतला. एवढंच नाहीतर एचआरने दिलेले स्पष्टीकरण अधिकच धक्कादायक होतं. त्यांनी सांगितलं की लग्न आणि मुलं यांसारख्या बदलांचा ऑफिसमधील कामावर परिणाम होतो. त्यामुळे, कंपनीला "संघ नियोजन" आणि "दीर्घकालीन स्थिरता" यासाठी उमेदवाराच्या कुटुंब नियोजनाच्या स्थितीबद्दल जाणून घ्यायचं आहे.
या प्रश्नानंतर आणि एचआरच्या उत्तरानंतर उमेदवाराने आपला संयम न गमावता आपली भूमिका ठामपणे मांडली. त्या उमेदवाराने स्पष्टपणे सांगितलं की, या प्रश्नाचे उत्तर देणे त्याला सोयीचे वाटत नाही, कारण नोकरीवर ठेवण्यासाठी ते कायदेशीररित्या वैध नाही. त्याचा विश्वास होता की, कोणत्याही नोकरीसाठी कौशल्ये आणि अनुभव हे निकष असले पाहिजेत, लग्नाचे बेत नाही. जेव्हा एचआरने आग्रह धरला, तेव्हा उमेदवाराने मुलाखत संपवली आणि सांगितलं की, या प्रश्नामुळे कंपनीच्या संस्कृतीबद्दलची त्याची धारणा बदलली आहे. त्याने नोकरीची ऑफर नाकारली आणि तिथून निघून गेला.