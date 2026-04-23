English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • Job Interview News : HR ने विचारलं, लग्नाचं काय प्लान आहेत?; इंटरव्यूमधील संवादाचा चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल

Job Interview News : HR ने विचारलं, 'लग्नाचं काय प्लान आहेत?'; इंटरव्यूमधील संवादाचा चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल

Job Interview Viral News : नोकरीच्या मुलाखतीसाठी गेलेल्या एका उमेदवाराला तुझं भविष्यात लग्नाचं काय प्लान आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला. या मुलाखतीसंदर्भातील संवादाचा चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 23, 2026, 01:41 PM IST
Job Interview News : HR ने विचारलं, 'लग्नाचं काय प्लान आहेत?'; इंटरव्यूमधील संवादाचा चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल

Job Interview Viral News : नोकरी हे प्रत्येक उमेदवारांसाठी अतिशय भावनिक आणि जिव्हाळाचा विषय असतो. अनेक वर्षे शिक्षणानंतर चांगली आणि उत्तम पगाराची नोकरी ही त्या इच्छुक उमेदवाऱ्यांना हवी असते. एका नोकरीसाठी अनेक दिवस, महिने अगदी वर्षे लागतात. नोकरी ही तुमच्या शिक्षणावर आणि तुमच्यातील व्यावसायिक क्षमतेवरुन मिळते. पण एका नोकरीच्या मुलाखतीच्या अंतिम टप्प्यात त्याला जो प्रश्न विचारण्यात आला त्यानंतर तो उमेदवार आश्चर्यचकित झाला. या मुलाखतीतील संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून हा विषय चर्चेचा ठरला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

खरंतर महाराष्ट्रात नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीत धर्मांतरचं प्रकरण गाजत असताना. नोकरीसाठी दिलेल्या मुलाखतीत वैयक्तिक प्रश्न विचारल्यानंतर त्या उमेदवाराने काय केलं त्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे. झालं असं की, एका उमेदवाराच्या नोकरीसाठी मुलाखत सुरु होती. सुरुवातीला तांत्रिक कौशल्यांवर आणि टीमच्या प्रतिसादावर ही मुलाखत चांगली सुरू आहे. सर्वकाही उत्तम सुरु होतं, मुलाखतही अंतिम टप्प्यात होती. पण त्या एका शेवटच्या प्रश्नाने मुलाखत सोडून उमेदवार निघून गेला. 

 

हेसुद्धा वाचा - Viral News : 'माझ्या दिराला सोडा नाहीतर...'; वहिनीचं 'शोले' स्टाइल आंदोलन, टॉवरवर चढून पोलिसांना धरलं वेठीस

 
एचआरने उमेदवाराला विचारलं होतं की, "तुम्ही विवाहित आहात का? आणि नसाल, तर लवकरच लग्न करण्याचा तुमचा विचार आहे का?" हा प्रश्न ऐकताच उमेदवाराने त्यावर आक्षेप घेतला. एवढंच नाहीतर एचआरने दिलेले स्पष्टीकरण अधिकच धक्कादायक होतं. त्यांनी सांगितलं की लग्न आणि मुलं यांसारख्या बदलांचा ऑफिसमधील कामावर परिणाम होतो. त्यामुळे, कंपनीला "संघ नियोजन" आणि "दीर्घकालीन स्थिरता" यासाठी उमेदवाराच्या कुटुंब नियोजनाच्या स्थितीबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. 

या प्रश्नानंतर आणि एचआरच्या उत्तरानंतर उमेदवाराने आपला संयम न गमावता आपली भूमिका ठामपणे मांडली. त्या उमेदवाराने स्पष्टपणे सांगितलं की, या प्रश्नाचे उत्तर देणे त्याला सोयीचे वाटत नाही, कारण नोकरीवर ठेवण्यासाठी ते कायदेशीररित्या वैध नाही. त्याचा विश्वास होता की, कोणत्याही नोकरीसाठी कौशल्ये आणि अनुभव हे निकष असले पाहिजेत, लग्नाचे बेत नाही. जेव्हा एचआरने आग्रह धरला, तेव्हा उमेदवाराने मुलाखत संपवली आणि सांगितलं की, या प्रश्नामुळे कंपनीच्या संस्कृतीबद्दलची त्याची धारणा बदलली आहे. त्याने नोकरीची ऑफर नाकारली आणि तिथून निघून गेला. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
इतर बातम्या

Viral News : 'माझ्या दिराला सोडा नाहीतर...'; वहिन...

भारत