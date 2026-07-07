/800+ कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणाऱ्या अमेरिकी कंपनीला सरकारचा दणका! तातडीने...; भारतात पहिल्यांदाच असं घडलं

एखाद्या परदेशी कंपनीने भारतातील हजारो शेकडो कर्मचाऱ्यांना रातोरात नोकरीवरुन काढून टाकलं आणि ते बेरोजगार झाल्याच्या बातम्या तुम्ही अनेकदा वाचल्या असतील. खरं तर अशावेळी या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला कोणीही पुढे येत नाही. मात्र नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रकरणामध्ये चक्क राज्य सरकारने एका परदेशी कंपनीला दणका देत 800 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकण्याचा निर्णय 'होल्ड'वर टाकायला लावला आहे. नेमकं झालं काय ते पाहूयात...
केरळमधील 'कोरोहेल्थ इन्फोटेक' (CorroHealth Infotech) या वैद्यकीय क्षेत्रातील अमेरिकी कंपनीने जवळपास 800 कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून टाकलं. कंपनीने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोठा औद्योगिक वाद निर्माण झाला असून प्रकरण गुंतागुंतीचं झालं आहे. विशेष म्हणजे कंपनीच्या या निर्णयामुळे गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणारं राज्य अशी जी ओळख मिळवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात आहे त्या इमेज बिल्डींगलाही या निर्णयाचा फटका बसू शकतो अशी चर्चा औद्योगिक वर्तुळात आहे. त्यामुळेच या कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढण्याच्या अमेरिकी कंपनीच्या निर्णयावर राज्य सरकारकडून एक तातडीच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. या आठवड्यात होणाऱ्या उच्च-स्तरीय वाटाघाटींपर्यंत, कामावरून काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या कोची येथील कार्यालयात प्रवेश करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्याचा आदेश 'होल्ड'वर ठेवण्यात आला आहे.
800 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करण्याच्या बातमीनंतर तातडीने स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कामगार आयुक्त आणि कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीमधील चर्चेनंतर कार्यालयात या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 10 जुलै रोजी मंत्र्यांच्या स्तरावर एक बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये केरळचे कामगार मंत्री या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा करतील असं 'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे. अचानक केलेल्या या कपातीवर तोडगा काढण्यासाठी औपचारिक चर्चा आयोजित करेपर्यंतचा 'कूलिंग-ऑफ' कालावधी मिळावा, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. केरळमधील 800 कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील कपातीवरून सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन म्हणजेच 'सीआयटीयू'ने कोरोहेल्थ या अमेरिकी कंपनीवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे.
केरळमधील कामकाज 'अव्यवहार्य' झाल्याचा कोरोहेल्थकंपनीचा दावा उद्योग क्षेत्रातील नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, 'जी-टेक'चे कार्यकारी अध्यक्ष व्ही. के. मॅथ्यूज यांनी, देशातील इतर आयटी केंद्रांच्या तुलनेत केरळमध्ये उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि किफायतशीर दरात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, असं म्हटलं आहे. त्यामुळेच कोरोहेल्थ कंपनीने केरळ हे राज्य व्यवसायासाठी अयोग्य असल्याचा प्रचार करणं राज्याच्या प्रतिमेसाठी हानिकारक ठरू शकतं आणि भविष्यात 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स'ना केरळची निवड करण्यापासून परावृत्त करु शकतं. 'गोल्डमन सॅक्स'चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ जोसेफ ब्रिग्स यांच्या मते, एआयमुळे अमेरिकेतील 1.5 कोटी नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. हे प्रमाण एकूण लेबर मार्केटच्या सुमारे 9 टक्के इतके आहे.
या कपातीमुळे आयटी सेवा क्षेत्रातील रोजगाराच्या स्थिरतेवर 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा काय परिणाम होईल, याबद्दल व्यापक चिंता व्यक्त केली जात आहे. 'ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेस'सह विविध कामगार संघटनांनी राज्य सरकारला कामगारांची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा जपण्यासाठी कार्यालयातील 'कल्याणकारी धोरण' राबवण्याचे आवाहन केले आहे. एआयच्या काळात कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची जाण कंपन्यांना असावी अशी माफक अपेक्षा कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. भारतामध्ये पहिल्यांदाच असं झालं आहे की परदेशी कंपनीने नोकरकपातीची घोषणा केल्यानंतर सरकारने यामध्ये लक्ष घालतं आहे.