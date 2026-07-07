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800+ कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणाऱ्या अमेरिकी कंपनीला सरकारचा दणका! तातडीने...; भारतात पहिल्यांदाच असं घडलं

परदेशी कंपन्यांनी भारतातील कर्मचाऱ्यांना अचानक काढून टाकल्यानंतर त्यांना कोणताच आधार राहत नाही. मात्र भारतामध्ये पहिल्यांदाच असं झालं आहे की परदेशी कंपनीने नोकरकपातीची घोषणा केल्यानंतर सरकारने यामध्ये लक्ष घालतं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 07, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:44 PM IST
800+ कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणाऱ्या अमेरिकी कंपनीला सरकारचा दणका! तातडीने...; भारतात पहिल्यांदाच असं घडलं
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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800+ कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणाऱ्या अमेरिकी कंपनीला सरकारचा दणका! तातडीने...; भारतात पहिल्यांदाच असं घडलं
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