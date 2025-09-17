Job News : नोकरदार क्षेत्रासाठी मोठी बातमी; आता 20 वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेता येणार?

Job News : नोकरदार वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवत देशातील सत्तेत असणाऱ्या शासन आणि मंत्रालांनी सातत्यानं काही मह्तत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. अशाच निर्णयांमध्ये आता आणखी एका महत्त्वाच्या बदलवजा निर्णयाचीसुद्धा भर पडणार आहे. केंद्रीय निवृत्तीवेतन आणि निवृत्त कर्मचारी कल्याण विभागानं पेन्शन योजनेअंतर्गत एकिकृत योजना अंमलबजावणी नियम अधिसूचित केले. ज्यानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना 20 वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्तीची मुभा मिळणार आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात एनपीएस आणि एकिकृत पेन्शन योजना अर्थात युपीएस स्वीकारणाऱ्यांसाठी व्हीआरएसची मुभा असेल. अश्युअर्ड पेआऊट अर्थात पेन्शनची संपूर्ण रक्कम मात्र 25 वर्षांच्या सेवेची अट पूर्ण करणाऱ्यांनाच मिळणार आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अखेरच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मासिक वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. तर, 20 वर्षांमध्येच निवृत्ती घेतल्यास Pro Rata vgmej अर्थात पेन्शन लाभानुसार पात्र सेवा भागिले 25 अशा सूत्रानं पेन्शनची रक्कम निर्धारित केली जाईल. केंद्रीय मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुार निवृत्तीच्या तारखेपासून हा नियम लागू असेल.
स्वेच्छानिवृत्तीनंतर पेन्शनची रक्कम अर्थात अश्युअर्ड पेआऊट सुरू होण्याआधीच कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास कायद्यानं पत्नी/ पतीला कर्मचाऱ्याच्या मृत्युदिनापासून लाभ दिला जाईल. 20 वर्षांनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तरीही इतर सुविधा मात्र कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहतील. यामध्ये पर्सनल क़ॉर्पस, महागाई भत्ता, ग्रच्युइटी, रजेची रक्कम आणि तत्सम लाभांचाही समावेश आहे.
केंद्राकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचं कामगार महासंघानं स्वागत केलं असून, काही कारणास्तव सरकारी विभागांत सेवा देणं शक्य नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळं लाभ मिळेल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना VRS कधी घेता येईल?
20 वर्षांच्या सेवेनंतर NPS किंवा UPS स्वीकारणारे कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात.
VRS घेतल्यानंतर पेन्शन कशी मिळेल?
25 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास अखेरच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50% पेन्शन. 20-25 वर्षे सेवेसाठी प्रो-राटा सूत्रानुसार (पात्र सेवा ÷ 25) पेन्शन मिळेल
VRS नंतर कोणते लाभ मिळतील?
पर्सनल कॉर्पस, महागाई भत्ता, ग्रॅच्युटी, रजेची रक्कम आणि इतर सुविधा मिळतील.