'अशीच नोकरी मिळू देत रे देवा!' ऑफिसमध्ये लंच ब्रेकमध्येच हेअर स्टायलिंग अन्...; हा व्हायरल VIDEO एकदा बघाच!

Microsoft Viral Video: मायक्रोसॉफ्टमधील एका कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमुळे सध्या मोठी चर्चा रंगली आहे. या व्हिडीओमध्ये कर्मचारी लंच ब्रेकदरम्यान ऑफिसमध्येच प्रोफेशनल हेअर ब्लो-ड्राय करून घेताना दिसत आहे. ही सुविधा पाहून अनेकांनी कंपनीच्या कर्मचारी-केंद्रित संस्कृतीचे कौतुक केले आहे.
बहुतेक कार्यालयांमध्ये लंच ब्रेक म्हणजे जेवण, थोडा आराम किंवा सहकाऱ्यांसोबत गप्पा. मात्र, जर त्याच वेळेत ऑफिसमध्येच सलूनसारखी सुविधा मिळाली तर? मायक्रोसॉफ्टच्या एका कर्मचाऱ्याने असा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला असून त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ आयर्लंडमधील मायक्रोसॉफ्ट कार्यालयातील असल्याचे सांगितले जाते. कंपनीत कार्यरत असलेल्या शैफाली गर्ग यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये त्या ऑफिसमधील सलूनसारख्या जागेत बसून प्रोफेशनलकडून हेअर ब्लो-ड्राय करून घेताना दिसतात. काही मिनिटांत नवीन लूकसह त्या पुन्हा आपल्या कामावर परततात.
शैफाली यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले की, मायक्रोसॉफ्ट केवळ तंत्रज्ञान आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठीच ओळखली जात नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेलनेस आणि सोयी-सुविधांनाही तितकेच महत्त्व देते. कंपनीमध्ये विविध वेलनेस उपक्रम, कौशल्यविकासाच्या संधी आणि आरामदायी कार्यपरिसर उपलब्ध करून दिला जातो. त्यांच्या मते, अशा छोट्या सुविधा देखील कर्मचाऱ्यांचा कामाचा अनुभव अधिक सकारात्मक बनवतात.
हा व्हिडीओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी "आता मायक्रोसॉफ्टमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करायलाच हवा," अशी टिप्पणी केली. तर काहींनी, "आधीच माहिती असती तर टेक कंपनीत करिअर करण्याचा विचार केला असता," असे म्हणत गंमतीदार प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी अशा सुविधा कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करण्यास आणि त्यांची उत्पादकता वाढवण्यास मदत करतात, असे मत व्यक्त केले. काहींनी मात्र ही सुविधा प्रत्येक मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसमध्ये उपलब्ध आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला.
सध्या तरी मायक्रोसॉफ्टकडून जगभरातील सर्व कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध असल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही सेवा आयर्लंडमधील विशिष्ट कार्यालयातील कर्मचारी वेलनेस कार्यक्रमाचा भाग असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या वेगवेगळ्या देशांतील कार्यालयांमध्ये स्थानिक गरजांनुसार वेगवेगळ्या सुविधा देत असतात.
या व्हिडीओमुळे आधुनिक ऑफिस संस्कृतीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. आज अनेक कंपन्या केवळ पगार आणि कामापुरत्या मर्यादित न राहता कर्मचाऱ्यांचा एकूण अनुभव, मानसिक आरोग्य आणि वर्क-लाईफ बॅलन्स यावरही भर देत आहेत. विशेषतः टेक कंपन्या अधिक आरामदायी आणि प्रेरणादायी कार्यपरिसर तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हेअर स्टायलिंगसारखी सुविधा किरकोळ वाटू शकते, पण ती कर्मचाऱ्यांबद्दलचा कंपनीचा दृष्टिकोन स्पष्ट करते. आजच्या काळात कर्मचारी फक्त चांगल्या पगारापेक्षा सन्मान, सुविधा आणि संतुलित कामाचे वातावरण यांनाही तितकेच महत्त्व देतात. त्यामुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असून अनेकजण अशा कार्यसंस्कृतीचे कौतुक करत आहेत.
Disclaimer: हा व्हिडीओ आणि त्यासंदर्भातील माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्ट्स आणि उपलब्ध माहितीनुसार समोर आली आहे. यासाठी झी २४ तास जबाबदार नाही किंवा याची पुष्टी करत नाही.