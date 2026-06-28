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'अशीच नोकरी मिळू देत रे देवा!' ऑफिसमध्ये लंच ब्रेकमध्येच हेअर स्टायलिंग अन्...; हा व्हायरल VIDEO एकदा बघाच!

Viral Video: एका कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्याने लोकांना थक्क केले आहे. या व्हिडीओमध्ये ती कर्मचारी आपल्या दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीत थेट ऑफिसमध्येच 'प्रोफेशनल हेअर ब्लो-ड्राय' करून घेताना दिसत आहे. नेमकं कोणतं ऑफिस आहे हे जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 28, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:36 AM IST
'अशीच नोकरी मिळू देत रे देवा!' ऑफिसमध्ये लंच ब्रेकमध्येच हेअर स्टायलिंग अन्...; हा व्हायरल VIDEO एकदा बघाच!
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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'अशीच नोकरी मिळू देत रे देवा!' ऑफिसमध्ये लंच ब्रेकमध्येच हेअर स्टायलिंग अन्...; हा व्हायरल VIDEO एकदा बघाच!
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