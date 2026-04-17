₹50000 पगार असल्यास New Labour Code नुसार दर महिन्याला खात्यावर किती पैसे कमी येणार? आकडेमोड केली?

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
New Labour Code Impact on In Hand Salary : नवा कामगार कायदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर थेट परिणाम करणार असून, त्यामुळं नोकरदार वर्गामध्ये सध्या काहीशी नाराजी आणि संभ्रमाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 17, 2026, 12:40 PM IST
New Labour Code Impact on In Hand Salary : नोकदरार वर्गाला हाती येणारा पगार आणि त्या पगारावर मिळणाऱ्या सवलतींसमवेत पगारातून कापली जाणारी रक्कम याबाबत असंख्य प्रश्न पडतात. याच नोकरदार वर्गामध्ये सध्या चर्चेत असणारा विषय आहे, नव्या कामगार कायद्याचा. 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात नवीन लेबर कोड अर्थात नवा कामगार कायदा लागू झाला. ज्यामुळं पगाराच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल झाले. यामध्ये सर्वात मोठा बदल ठरतोय तो म्हणजे कोड ऑन वेजेस 2019 (Code on Wages 2019) चा. 

सदर बदलांनुसार (मूळ वेतन + DA + रिटेंशन अलाउंस)ला एकूण पगाराच्या 50 टक्के करण्याच्या सूचना आहेत. ज्यामुळं मूळ वेतनात वाढ होणार आहे. मात्र, इन हँड सॅलरीचा आकडा मात्र कमी होत आहे. तर, रिटायरमेंट बेनिफिट अर्थात निवृत्तीलाभांसमवेत ग्रॅच्युइटी आणि PF मध्येसुद्धा वाढ होणार आहे. 

नियम आणि पगाराची आकडेमोड समजून घ्या...

नव्या नियमानुसार बेसिक पे+DA+अन्य अशी बेरीज केल्यास एकूण पगाराच्या 50 टक्के रक्कम वेजेसमध्ये समाविष्ट करणं गरजेचंHRA, स्पेशल अलाउंस, बोनस अशा गोष्टींना 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. म्हणजेच त्या 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास अतिरिक्त आकडा वेजेसमध्ये जोडला जातो. ज्यामुळं अनेक कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाचा आकडा वाढत आहे. याचा परिणाम त्यांचा पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि ईएसआयसी (ESIC) वर दिसून येतो. 

नव्या कामगार कायद्यानुसार वर्षाचा पगार 6 लाख रुपये असेल तर... 

समसा, तुमचा एकूण पगार CTC 6 लाख रुपये म्हणजेच महिन्याचा पगार 50 हजारस रुपये आहे. तर, जुन्या आणि नव्या आकड्यांची तुलनाग करणं महत्त्वातं. 

जुनी आकडेमोड
बेसिक पे 20,000 रुपये
HRA : 10,000 रुपये
स्पेशल अलाउंस : 17,600 रुपये
नेट ग्रॉस सॅलरी : 47,600 रुपये 

हेसुद्धा वाचा : सौरवादळाची भविष्यवाणी... सूर्यावर नेमकं काय सुरुय? NASA नं दाखवलं; आगीच्या गोळ्याचा गाभा पाहून वैज्ञानिकांचाही विश्वास बसेना 

नवी आकडेमोड
बेसिक पे : 25,000 रुपये
HRA : 12,500 रुपये
स्पेशल अलाउंस : 10,100 रुपये
कुल ग्रॉस सॅलरी: 47,600 रुपये (कोणताही बदल नाही)

इन हँड सॅलरी कशी बदलणार? 

आधीची इन हँड सॅलरी 45,000 रुपये, आताची इन हँड सॅलरी 44,400 रुपये महीना. म्हणजेच आधीच्या तुलनेत 600 रुपये महिन्याला कमी (PF डिडक्शनमध्ये वाढ). जुन्या कायद्याअंतर्गत पीएफ डिडक्शन 2,400 रुपये प्रतिमहिन्यानुसार होत होतं. मात्र नव्या कायद्यानुसार या रकमेत वाढ होऊन ती प्रतिमहिना 3,000 रुपयांवर पोहोचली आहे. राहिला मुद्दा ग्रॅच्युइटीतील फायद्याचा, तर एका वर्षाच्या नोकरीवरील ग्रॅच्युइटी आहे 14423 रुपये आणि पाच वर्षांच्या नोकरीवर ग्रॅच्युइटी आहे 72115 रुपये. 

कर्मचाऱ्यांचा फायदा की नुकसान? 

दीर्घकालिन विचार केल्यास सरकारच्या या नव्या कामगार कायद्याचा फायदा आहे. ज्यामुळं आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळेल. शिवाय कर प्रणाली रचनेमुळं दिलासाही मिळू शकेल. मात्र सध्याच्या घडीला हातात येणारा पगार कमी होत असल्यानं अनेकांचाच हिरमोड झाला आहे. ज्याचा परिणाम प्रामुख्यानं मध्यम श्रेणीसह कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

बॉलिवूडमधील खान लोकांमुळे लव्ह जिहाद, नितेश राणेंचा थेट आरो...

महाराष्ट्र बातम्या