नोकरदार वर्गाच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा; In Hand Salary मोठ्या फरकानं वाढणार

Job News Salary Hike : नोकरीच्या ठिकाणी प्रचंड मेहनतीनं काम केल्यानंतर नोकरदार वर्गाला अपेक्षा असते ती म्हणजे हातात येणाऱ्या पगाराची. बरीच मंडळी या पगाराच्या आकड्यावर समाधानी असतात. तर, काही मंडळी पगाराचा आकडा मोठा असला तरीही त्यामध्ये विविध तरतुदींमुळं होणाऱ्या कपातीनं नाराजीचा सूरही आळवतात. आता मात्र तसं होणार नाही. कारण, नोकरदारांच्या हाती येणारा पगार आता वाढणार आहे.
सबंध नोकरदार वर्गासाठी ही आनंदाची बातमी, कारण नव्या कायद्यामुळं वेतनात होणार मोठी वाढ होणार असून, देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी ही महत्त्वाची अपडेट असेल. अनेक दशकांपासून लागू असणाऱ्या आयकर नियमांमध्ये केंद्र सरकार मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
'आयकर कायदा नियम मसुदा 2026'मुळे (ड्राफ्ट इनकम टॅक्स रूल्स) नोकरदारांच्या (Salary Slip) सॅलरी स्लिपमधील अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. जिथं नव्या नियमांमुळे करपात्र उत्पन्न कमी होऊन कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा निव्वळ पगार अर्थात (टेक होम सॅलरी/ In Hand Salary) मोठ्या फरकानं वाढणार आहे.
नव्या कायद्यामुळं मागील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी मान्य करत सरकारने मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्यात (Education Allounce) आणि वसतिगृह भत्त्यात (Hostel Allounce) मोठी वाढ प्रस्तावित आहे. एज्युकेशन अलाउन्स आणि हॉस्टेल अलाउन्समुळं पालकांना आयकरात मिळणारी सवलत होय असून, त्यात जास्तीत जास्त दोन अपत्यांसाठी ही सवलत घेता येते.
समजा, अमुक एका व्यक्तिचं वार्षिक वेतन 30 लाख रुपये आहे. तर, जुन्या आणि नव्या नियमांनुसार त्याच्या वेतनातील फरक खालीलप्रमाणे असेल
तपशील
जुने नियम (1962)
नवे नियम (2026)
एकूण वजावट (डिडक्शन)
₹6,59,600
₹10,80,000
करपात्र उत्पन्न
₹19,35,400
15,07,000
मासिक वेतन (In Hand)
₹1,95,662
₹2,06,801