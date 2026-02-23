English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • नोकरदार वर्गाच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा; In Hand Salary मोठ्या फरकानं वाढणार

नोकरदार वर्गाच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा; In Hand Salary मोठ्या फरकानं वाढणार

Salary Hike : नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकालाच पगाराचा वाढता आकडा कायमत खुणावत असतो. हाच पगाराचा आकडा एकतर दरवर्षी येणाऱ्या Appraisal नं बदलतो किंवा मग काही नोकरी बदलल्यामुळं. पण, आता नोकरी न बदलताही पगार वाढणार आहे.... कसा माहितीये?   

सायली पाटील | Updated: Feb 23, 2026, 08:27 AM IST
नोकरदार वर्गाच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा; In Hand Salary मोठ्या फरकानं वाढणार
job news new labour law will increase salary employees will get benefits

Job News Salary Hike : नोकरीच्या ठिकाणी प्रचंड मेहनतीनं काम केल्यानंतर नोकरदार वर्गाला अपेक्षा असते ती म्हणजे हातात येणाऱ्या पगाराची. बरीच मंडळी या पगाराच्या आकड्यावर समाधानी असतात. तर, काही मंडळी पगाराचा आकडा मोठा असला तरीही त्यामध्ये विविध तरतुदींमुळं होणाऱ्या कपातीनं नाराजीचा सूरही आळवतात. आता मात्र तसं होणार नाही. कारण, नोकरदारांच्या हाती येणारा पगार आता वाढणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पगारात होणार वाढ, पण कशी? 

सबंध नोकरदार वर्गासाठी ही आनंदाची बातमी, कारण नव्या कायद्यामुळं वेतनात होणार मोठी वाढ होणार असून, देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी ही महत्त्वाची अपडेट असेल. अनेक दशकांपासून लागू असणाऱ्या आयकर नियमांमध्ये केंद्र सरकार मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

'आयकर कायदा नियम मसुदा 2026'मुळे (ड्राफ्ट इनकम टॅक्स रूल्स) नोकरदारांच्या (Salary Slip) सॅलरी स्लिपमधील अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. जिथं नव्या नियमांमुळे करपात्र उत्पन्न कमी होऊन कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा निव्वळ पगार अर्थात (टेक होम सॅलरी/ In Hand Salary) मोठ्या फरकानं वाढणार आहे.

कशी होणार पगारवाढ? 

नव्या कायद्यामुळं मागील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी मान्य करत सरकारने मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्यात (Education Allounce) आणि वसतिगृह भत्त्यात (Hostel Allounce) मोठी वाढ प्रस्तावित आहे. एज्युकेशन अलाउन्स आणि हॉस्टेल अलाउन्समुळं पालकांना आयकरात मिळणारी सवलत होय असून, त्यात जास्तीत जास्त दोन अपत्यांसाठी ही सवलत घेता येते. 

पगारवाढीचं गणित समजून घेताना...

समजा, अमुक एका व्यक्तिचं वार्षिक वेतन 30 लाख रुपये आहे. तर, जुन्या आणि नव्या नियमांनुसार त्याच्या वेतनातील फरक खालीलप्रमाणे असेल

तपशील
जुने नियम (1962)
नवे नियम (2026)
एकूण वजावट (डिडक्शन)
₹6,59,600
₹10,80,000

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात उन्हाळी पावसाळा... हवामानातील अजब बदल, आरोग्य सांभाळा  

करपात्र उत्पन्न
₹19,35,400
15,07,000

मासिक वेतन (In Hand)
₹1,95,662
₹2,06,801

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
JOB Newslatest job newsjob updatesNew Labour Lawsalary

इतर बातम्या

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात उन्हाळी पावसाळा......

महाराष्ट्र बातम्या