...तर डिसेंबर महिन्याचा पगार खात्यावर येणारच नाही! नोकरदार वर्गासाठी सर्वात मोठी बातमी

Job Salary News : नोकरदार वर्गासाठी काही गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्यापैकीच महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये अग्रस्थानी येणारी बाब म्हणजे या नोकरदार वर्गाच्या खात्यावर महिन्याला जमा होणारा पगार. अमुक एका संस्थेसाठी काम केल्याबद्दल दर महिन्याला पगाराची ठराविक रक्कम या नोकरदार वर्गाच्या खात्यावर जमा होते. पण, डिसेंबर महिन्याच्या पगाराच्या बाबतीत मात्र हे चित्र दिसणार नाही. कारण, काही मंडळींच्या खात्यावर पगारच जमा होणार नाही. पण, असं नेमकं का होणार माहितीये? नेमका कोणत्या मंडळींचा पगार अडचणीत एऊ शकतो?
PAN कार्ड आतापर्यंत ज्यांनी कोणी आधार कार्डशी लिंक केलं नसेल, त्या सर्वांसाठी किंबहुना प्रामुख्यानं त्या नोकरदार वर्गासाठी ही अतिशय महत्त्वाची माहिती. केंद्र शासनाकडून आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करणं अनिवार्य करण्यात आलं असून, या प्रक्रियेसाठीची अंतिम तारीख आहे 31 डिसेंबर 2025. या अंतिम मर्यादेपर्यंत ज्या मंडळींनी शासनाच्या या अटीची पूर्तता केली नाही, तर 1 जानेवारी 2026 पासून त्या व्यक्तीचं PAN कार्ड निष्क्रीय ठरवण्यात येईल. थोडक्यात त्या व्यक्तींना कोणतंही बँक विषयक काम, करविषयक कार्यवाही, गुंतवणुकीशी संबंधित कामं करता येणार नाहीत. इतकंच नव्हे, तर महिन्याला खात्यावर येणारा पगारही जमा होणार नाही, कर्जाचे अन् गुंतवणुकीचे हफ्ते जाणार नाहीत. एकंदरच आर्थिक अडचणीचा सामना अनेकांनाच करावा लागू शकतो.
पॅन आणि आधार कार्ड लिंक न केल्यास अडचणी इथंच थांबणार नाहीत. तर, असं न केल्यास ITR दाखल करता येणार नाही, ज्यामुळं कर परतावाही खात्यावर जमा होणार नाही. SIP चे सर्व व्यवहार ठप्प होतील.
3 एप्रिल 2025 च्या अर्थमंत्रालयाच्या सूचनापत्रकानुसार ज्या मंडळींना 1 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी PAN कार्ड मिळालं आहे, त्यांनी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ते आधार कार्डशी लिंक करणं अपेक्षित आहे. ज्या मंडळींचा आधार क्रमांक पॅन कार्डनंतर आला आहे त्यांच्यासाठीसुद्धा ते पॅन क्रमांकाशी लिंक करणं गरजेचं आहे.