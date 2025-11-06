English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...तर डिसेंबर महिन्याचा पगार खात्यावर येणारच नाही! नोकरदार वर्गासाठी सर्वात मोठी बातमी

Job Salary News : महिनाभर नोकरीच्या ठिकाणी प्रचंड मेहनतीनं काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला प्रतीक्षा असते ती म्हणजे महिन्याच्या शेवटी किंवा महिन्याच्या अगदी पहिल्या तारखेला येणाऱ्या पगाराची...   

सायली पाटील | Updated: Nov 6, 2025, 02:50 PM IST
...तर डिसेंबर महिन्याचा पगार खात्यावर येणारच नाही! नोकरदार वर्गासाठी सर्वात मोठी बातमी
job news pan aadhar linking must till 31 december otherwise salary will not be deposited in bank account

Job Salary News : नोकरदार वर्गासाठी काही गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्यापैकीच महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये अग्रस्थानी येणारी बाब म्हणजे या नोकरदार वर्गाच्या खात्यावर महिन्याला जमा होणारा पगार. अमुक एका संस्थेसाठी काम केल्याबद्दल दर महिन्याला पगाराची ठराविक रक्कम या नोकरदार वर्गाच्या खात्यावर जमा होते. पण, डिसेंबर महिन्याच्या पगाराच्या बाबतीत मात्र हे चित्र दिसणार नाही. कारण, काही मंडळींच्या खात्यावर पगारच जमा होणार नाही. पण, असं नेमकं का होणार माहितीये? नेमका कोणत्या मंडळींचा पगार अडचणीत एऊ शकतो? 

का थांबवला जाऊ शकतो नोकरदारांचा पगार? 

PAN कार्ड आतापर्यंत ज्यांनी कोणी आधार कार्डशी लिंक केलं नसेल, त्या सर्वांसाठी किंबहुना प्रामुख्यानं त्या नोकरदार वर्गासाठी ही अतिशय महत्त्वाची माहिती. केंद्र शासनाकडून आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करणं अनिवार्य करण्यात आलं असून, या प्रक्रियेसाठीची अंतिम तारीख आहे 31 डिसेंबर 2025. या अंतिम मर्यादेपर्यंत ज्या मंडळींनी शासनाच्या या अटीची पूर्तता केली नाही, तर 1 जानेवारी 2026 पासून त्या व्यक्तीचं PAN कार्ड निष्क्रीय ठरवण्यात येईल. थोडक्यात त्या व्यक्तींना कोणतंही बँक विषयक काम, करविषयक कार्यवाही, गुंतवणुकीशी संबंधित कामं करता येणार नाहीत. इतकंच नव्हे, तर महिन्याला खात्यावर येणारा पगारही जमा होणार नाही, कर्जाचे अन् गुंतवणुकीचे हफ्ते जाणार नाहीत. एकंदरच आर्थिक अडचणीचा सामना अनेकांनाच करावा लागू शकतो. 

अडचणी इतक्यावरच थांबत नाहीत, तर... 

पॅन आणि आधार कार्ड लिंक न केल्यास अडचणी इथंच थांबणार नाहीत. तर, असं न केल्यास ITR दाखल करता येणार नाही, ज्यामुळं कर परतावाही खात्यावर जमा होणार नाही. SIP चे सर्व व्यवहार ठप्प होतील. 

नेमकं कोणी PAN आणि आधार कार्ड लिंक करावं? 

3 एप्रिल 2025 च्या अर्थमंत्रालयाच्या सूचनापत्रकानुसार ज्या मंडळींना 1 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी PAN कार्ड मिळालं आहे, त्यांनी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ते आधार कार्डशी लिंक करणं अपेक्षित आहे. ज्या मंडळींचा आधार क्रमांक पॅन कार्डनंतर आला आहे त्यांच्यासाठीसुद्धा ते पॅन क्रमांकाशी लिंक करणं गरजेचं आहे. 

PAN आणि Aadhaar ऑनलाइन कसं लिंक करावं?

  • www.incometax.gov.in या संकेतस्थळावर जा 
  • Link Aadhaar हा पर्याय निवडा 
  • PAN क्रमांक, Aadhaar क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक अशी माहिती भरा 
  • OTP च्या माध्यमातून पडताळणी करा 
  • PAN आधीपासून Inoperative असल्यास अर्जदाराला 1000 रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो 
  • लिंक केल्यानंतर Quick Links → Link Aadhaar Status वर तुम्ही स्टेटस तपासू शकता. 
About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
JOB Newsjob news in marathihow to link pan aadharpan aadhar linking processpan aadhar linkin

