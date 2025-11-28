English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Job News : नेटकरी म्हणतायत तुमच्या इथं Vacancy आहे का....? सोशल मीडियावर या एकाच कंपनीची चर्चा... पाहा असा किती मोठा नफा झालाय....   

सायली पाटील | Updated: Nov 28, 2025, 11:13 AM IST
Job News : ये हुई ना बात! कंपनीला फायदा होताच 1000 कर्मचाऱ्यांना मोफत London वारी; खा-प्या मजा करा...
job news real estate company decides to send 1000 employees to london on free trip netizens ask for vacancy

Job News : एखाद्या कंपनीला आर्थिक वर्षामध्ये नफा झाल्यानंतर कंपनीकडून एक मोठी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावही जमा केली जाते. संस्थेनुसार या रकमेला तशीच वेगवेगळी नावं दिली जातात. अशाच एका कंपनीनं आपल्याला झालेला नफा लक्षात घेता उत्तम निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे कर्मचाऱ्यांना लंडनवारी घडवून आणण्याचा.  बरं, याची माहिती मिळताच नेटकरी या कंपनीमध्ये नोकरीच्या संधी आहेत का, असा थेट प्रश्नसुद्धा करताना दिसत आहे. एकिकडे नोकरीच्या तासांवरून वाद सुरू असतानाच इथं एखाद्या कंपनीकड़ून कर्मचाऱ्यांचा इतका विचार केलं जाणं हे अनेकांसाठीच कौतुकाचं ठरत आहे. 

1000 कर्मचारी साहेबांच्या देशात जाणार... 

रिअल इस्टेट क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या कंपनीकडून हा निर्णय घेण्यात आला असून, London सफरीसाठी कर्मचाऱ्यांना एक रुपयासुद्धा खर्च करण्याची गरज नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ही सहल कर्मचाऱ्यांना वार्षिक नफ्यातील टक्केवारीच्या आधारे शेअर बोनांझा स्वरुपात भेट म्हणून देण्यात येत आहे, ज्याअंतर्गत उत्तम काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी दरवर्षी परदेश सफरीवर नेते. 

'कॅसाग्राऊंड' असं या कंपनीचं नाव असून, संस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष अरुण एमएन यांच्या माहगितीनुसार ही कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड मेहनतीचं यश खास पद्धतीनं साजरा करते. ही परंपरा फक्त एक सहलच नसून या कंपनीची जणू संस्कृती किंवा रितच आहे असंही त्यांनी सांगितलं. 

कर्मचारीच आहेत कंपनीची ताकद...

कंपनीची खरी ताकद हे कर्मचारीच असून, जेव्हा आमच्या टीमला आम्ही हसतखेळत काम करताना पाहतो, त्यांची स्वप्न पूर्ण होताना पाहतो तेव्हा आपले प्रयत्न यशस्वी झाले असं वाटतं, असं सांगत अरुण एमएन यांनी कंपनीची संपत्ती आणि यशात कर्मचाऱ्यांचाही वाटा आहे असं स्पष्ट केलं. कंपनीतील अनेक कर्मचाऱ्यांची ही पहिलीच परदेशवारी असून, त्यांचा हा अनुभव अविस्मरणीय करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असेल असंही ते म्हणाले. 

लंडन सहलीची विशेष तयारी... 

कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची लंडनवारी अधिक खास करण्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून एक टीम सातत्यानं प्रयत्न करत असून, विविध तुकड्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना या सहलीवर नेण्यात येईल. ज्यामध्ये लंडनमधील विविध ठिकाणांची सफर घडवण्यात येईल. आतापर्यंत मागील काही वर्षांमध्ये कंपनीनं 6000 कर्मचाऱ्यांना लंडनवारीवर नेलं असून, कळत नकळत कर्मचाऱ्यांच्या आनंदात कंपनी महत्त्वाचा वाटा घेताना दिसत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

