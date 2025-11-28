Job News : ये हुई ना बात! कंपनीला फायदा होताच 1000 कर्मचाऱ्यांना मोफत London वारी; खा-प्या मजा करा...

Job News : एखाद्या कंपनीला आर्थिक वर्षामध्ये नफा झाल्यानंतर कंपनीकडून एक मोठी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावही जमा केली जाते. संस्थेनुसार या रकमेला तशीच वेगवेगळी नावं दिली जातात. अशाच एका कंपनीनं आपल्याला झालेला नफा लक्षात घेता उत्तम निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे कर्मचाऱ्यांना लंडनवारी घडवून आणण्याचा. बरं, याची माहिती मिळताच नेटकरी या कंपनीमध्ये नोकरीच्या संधी आहेत का, असा थेट प्रश्नसुद्धा करताना दिसत आहे. एकिकडे नोकरीच्या तासांवरून वाद सुरू असतानाच इथं एखाद्या कंपनीकड़ून कर्मचाऱ्यांचा इतका विचार केलं जाणं हे अनेकांसाठीच कौतुकाचं ठरत आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या कंपनीकडून हा निर्णय घेण्यात आला असून, London सफरीसाठी कर्मचाऱ्यांना एक रुपयासुद्धा खर्च करण्याची गरज नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ही सहल कर्मचाऱ्यांना वार्षिक नफ्यातील टक्केवारीच्या आधारे शेअर बोनांझा स्वरुपात भेट म्हणून देण्यात येत आहे, ज्याअंतर्गत उत्तम काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी दरवर्षी परदेश सफरीवर नेते.
'कॅसाग्राऊंड' असं या कंपनीचं नाव असून, संस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष अरुण एमएन यांच्या माहगितीनुसार ही कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड मेहनतीचं यश खास पद्धतीनं साजरा करते. ही परंपरा फक्त एक सहलच नसून या कंपनीची जणू संस्कृती किंवा रितच आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
कंपनीची खरी ताकद हे कर्मचारीच असून, जेव्हा आमच्या टीमला आम्ही हसतखेळत काम करताना पाहतो, त्यांची स्वप्न पूर्ण होताना पाहतो तेव्हा आपले प्रयत्न यशस्वी झाले असं वाटतं, असं सांगत अरुण एमएन यांनी कंपनीची संपत्ती आणि यशात कर्मचाऱ्यांचाही वाटा आहे असं स्पष्ट केलं. कंपनीतील अनेक कर्मचाऱ्यांची ही पहिलीच परदेशवारी असून, त्यांचा हा अनुभव अविस्मरणीय करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असेल असंही ते म्हणाले.
कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची लंडनवारी अधिक खास करण्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून एक टीम सातत्यानं प्रयत्न करत असून, विविध तुकड्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना या सहलीवर नेण्यात येईल. ज्यामध्ये लंडनमधील विविध ठिकाणांची सफर घडवण्यात येईल. आतापर्यंत मागील काही वर्षांमध्ये कंपनीनं 6000 कर्मचाऱ्यांना लंडनवारीवर नेलं असून, कळत नकळत कर्मचाऱ्यांच्या आनंदात कंपनी महत्त्वाचा वाटा घेताना दिसत आहे.